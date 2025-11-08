Les services américains de citoyenneté et d’immigration embauchent des « défenseurs de la patrie »

Les services américains de citoyenneté et d’immigration (USCIS) ont annoncé avoir reçu plus de 35 000 candidatures pour le poste de « Homeland Defender » depuis le début de leur campagne de recrutement en septembre.

« L’USCIS réduit les formalités bureaucratiques pour embaucher des patriotes farouchement dévoués et d’abord américains pour servir en première ligne et maintenir la ligne contre les terroristes, les extraterrestres criminels et les mauvais acteurs déterminés à infiltrer notre nation », indique un communiqué de presse de l’USCIS envoyé le jeudi 6 novembre. « Cela comprend l’entretien avec des étrangers, l’examen des demandes et l’identification des étrangers criminels ou inéligibles. »

L’USCIS, une agence du Département de la Sécurité intérieure (DHS), examine et traite les demandes de carte verte, d’asile et de citoyenneté, et administre des programmes humanitaires pour « les personnes incapables de résider dans leur pays d’origine ;

L’agence attire les candidats avec la possibilité de signer des primes allant jusqu’à 50 000 $, le remboursement d’un prêt étudiant, des « lieux de travail flexibles », des options de travail à distance et une embauche accélérée pour des postes de débutant qui ne nécessitent pas de diplôme universitaire, selon le communiqué de presse.

« Ce rôle de débutant nécessite pas de diplôme universitaire et des offres jusqu’à 50 000 $ en primes de signature et de rétention« , indique l’offre d’emploi. « Si vous êtes motivé et prêt à servir avec fierté, rejoignez l’USCIS et devenez un élément essentiel de la sécurité intérieure! »

La campagne d’embauche et les candidatures à un emploi de l’USCIS semblent conçues pour attirer des personnes ayant peu (voire aucune) d’expérience pertinente et qui soutiennent le programme d’expulsion massive de l’administration Trump, tenant de la suprématie blanche.

Il est demandé aux candidats : « Comment contribueriez-vous à faire progresser les décrets et les priorités politiques du président dans ce rôle ? Identifiez un ou deux décrets ou initiatives politiques pertinents qui sont importants pour vous, et expliquez comment vous aideriez à les mettre en œuvre si vous êtes embauché. »

En octobre, le DHS a publié un appel aux candidats clairement ciblé sur la base du président Trump :

DÉFENDONS LA LIBERTÉ. Devenez un défenseur de la patrie et décidez qui entrera dans notre pays. USCIS.GOV/JOIN

L’USCIS affirme avoir fait « des centaines d’offres d’emploi », notamment à « d’anciens membres des forces de l’ordre et des vétérans qui ont de l’expérience au service et à la protection de leurs communautés et de notre patrie ».

Il est peu probable qu’un policier ou un vétéran ait une expérience pertinente aux fonctions de défenseur de la patrie – si le but du poste était d’évaluer équitablement les candidatures.

En fait, les exigences imposées aux candidats (ou leur absence) sont incongrues avec les responsabilités du poste, qui comprennent :

Effectuer des examens approfondis et méticuleux des demandes de prestations d’immigration pour garantir le respect de toutes les lois, réglementations et politiques applicables. (L’USCIS définit les avantages comme ceux qui recherchent le statut d’immigrant, le statut de non-immigrant, le statut de réfugié, le statut de protection temporaire, l’autorisation de travail et la citoyenneté.)

Mener des entretiens en personne pour obtenir des informations ou des déclarations afin d’évaluer la crédibilité et d’identifier les incohérences. Donnez la priorité à la sécurité nationale, à la sécurité publique et à l’intégrité du système d’immigration en adhérant à des normes de contrôle rigoureuses.

Faire preuve de jugement et de discrétion dans l’évaluation des critères d’éligibilité, la vérification des documents et l’identification d’une fraude ou d’une utilisation abusive potentielle des programmes d’immigration.

Respecter l’engagement de l’administration à appliquer les lois sur l’immigration, à promouvoir les voies légales et à garantir que les avantages ne soient accordés qu’aux personnes qui répondent aux exigences établies et contribuent à la sécurité et à la prospérité de la nation.

Rédiger des décisions et des avis juridiques bien organisés, logiques et souvent complexes, clairs, conformes aux normes juridictionnelles et à la législation, applicables aux faits de l’affaire ou qui communiquent les politiques et procédures de l’USCIS.

Compléter et mettre à jour les rapports administratifs, les systèmes et les exigences en matière de rapports de sécurité conformément aux réglementations et procédures applicables.

Rechercher et interpréter des sources, notamment les lois et réglementations sur l’immigration, les instructions d’utilisation, l’historique législatif, les décisions précédentes, les lois nationales et locales et les traités internationaux pour déterminer la décision juridictionnelle.

Planifier et mener des recherches indépendantes concernant l’éligibilité et le droit des personnes recherchant des prestations, un emploi et/ou un statut juridique en vertu de la loi sur l’immigration et la nationalité telle que modifiée.

Fournir un soutien et une assistance directs au personnel des douanes et de la protection des frontières (CBP) des États-Unis, de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) des États-Unis et aux fonctionnaires d’autres agences fédérales.

L’affichage indique que les « responsabilités décrites concernent le niveau de performance complet » et que ceux qui se situent aux « niveaux de développement » auront des missions « d’une portée plus limitée, exécutées avec moins d’indépendance et une complexité limitée ». Pour ceux du niveau GS (échelle salariale de l’horaire général)-07, un baccalauréat est requis, pour le niveau GS-05, ce n’est pas le cas.

« L’USCIS ne perd pas de temps ; nous nous engageons à mettre en œuvre les priorités du président Trump », a déclaré le directeur et ancien chercheur invité de la Heritage Foundation, Joseph Edlow, dans un communiqué. « Ces candidats ne postulent pas seulement pour un emploi : ils postulent pour défendre nos valeurs et défendre notre patrie. »

Lors de son audition de confirmation au Sénat, Edlow a déclaré : « L’USCIS doit être une agence de contrôle de l’immigration. »