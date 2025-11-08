La salle de bal de Trump à la Maison Blanche est financée par les profiteurs du génocide et de l’ICE

L’argent a toujours déformé la politique américaine, mais le régime actuel de Trump est entré dans un nouveau territoire avec un système de paiement sans vergogne qui remplit les coffres politiques du président tout en l’enrichissant, lui et sa famille.

Les transactions froidement transactionnelles de Donald Trump ont été pleinement mises en évidence lorsqu’il a fait appel à des alliés milliardaires et à de grandes entreprises pour inonder son administration de dons afin de financer son dernier projet vaniteux : une salle de bal de 90 000 pieds carrés, d’une valeur de 300 millions de dollars, qui devrait être érigée sur les décombres de l’aile Est de la Maison Blanche, aujourd’hui démolie.

Trump a invité des dizaines de dirigeants d’entreprises et de mégamilliardaires dans tous les secteurs, de la crypto-monnaie aux combustibles fossiles et aux télécommunications en passant par la technologie, alors qu’il sollicitait des dons pour la salle de bal. De nombreux donateurs corporatifs ont été divulgués ; d’autres ont cherché à rester cachés. Pour tous, le jeu est clair. De nombreux donateurs ont des intérêts commerciaux directs sur lesquels les décisions de Trump auront un impact. Ensemble, les donateurs de la salle de bal bénéficient d’au moins 279 milliards de dollars en contrats fédéraux.

Ce qui est moins évident, c’est que les principaux donateurs financent la salle de bal de Trump avec les bénéfices tirés de la mise en place des mécanismes de détention et d’expulsion de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) des États-Unis et de l’appareil israélien d’occupation et de génocide contre les Palestiniens.

D’autres bailleurs de fonds comptent parmi les entreprises les plus puissantes de Wall Street et leurs dirigeants milliardaires qui profitent directement de la posture impériale de Trump et de son programme de déréglementation qui ouvre les fonds de retraite de dizaines de millions de travailleurs aux profiteurs du capital-investissement.

Wall Street

Deux puissances de Wall Street ont été identifiées comme donateurs de la salle de bal, et toutes deux tirent profit de leur relation continue avec l’administration Trump.

L’un d’eux est BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde et l’un des principaux actionnaires universels du capitalisme d’entreprise. Les actifs sous gestion de BlackRock ont ​​récemment atteint un montant record de 13 500 milliards de dollars, soit plus que le PIB combiné de l’Allemagne, du Japon et de l’Inde.

Ces dernières années, BlackRock a intensifié ses dépenses en capital privé, cherchant à engloutir les centres de données, les services publics et autres infrastructures critiques à travers le monde.

En 2024, BlackRock a acquis Global Infrastructure Partners (GIP), une importante société d’infrastructure de capital-investissement dirigée par Adebayo Ogunlesi, qui siège au conseil d’administration d’OpenAI et, jusqu’à récemment, dirigeait le conseil d’administration de Goldman Sachs.

BlackRock et GIP ont fait la une des journaux en mars 2025 lorsqu’ils ont conclu un accord pour acquérir un vaste portefeuille mondial de ports de navigation, dont deux ports du canal de Panama. Faisant référence à cette acquisition, Trump s’est vanté devant le Congrès que son administration « allait récupérer le canal de Panama, et nous avons déjà commencé à le faire ».

L’accord a été une victoire mutuelle à la fois pour Trump, qui se concentre sur la réaffirmation de la puissance impériale américaine à travers les Amériques, et pour BlackRock, qui a décroché une chaîne d’infrastructures mondiales critiques tout en entrant dans les bonnes grâces de Trump.

Se rapprocher des conservateurs de Trump et de MAGA semble être une priorité pour BlackRock et son puissant co-fondateur et PDG milliardaire, Larry Fink.

Pendant un certain temps, BlackRock est devenu l’exemple même de la réaction conservatrice contre les efforts de diversité, d’équité et d’inclusion et contre l’environnement, le social et la gouvernance dans les entreprises américaines. En 2024, par exemple, le Texas a retiré des milliards des fonds BlackRock.

Mais depuis lors, BlackRock et Fink ont ​​renoncé à leurs anciennes positions de responsabilité d’entreprise, abandonnant leurs objectifs de diversité et se retirant de leurs engagements climatiques. Lors d’une conférence de l’industrie fossile en mars, Fink arborait un bracelet « Make Energy Great Again ».

Le 3 novembre, le sénateur Richard Blumenthal (Démocrate du Connecticut) a envoyé à Fink une lettre exigeant plus d’informations sur le don de BlackRock à la salle de bal de Trump, que la Maison Blanche n’avait pas divulguée à l’origine.

Un autre grand donateur de Wall Street est Stephen Schwarzman, l’un des milliardaires les plus riches du monde et co-fondateur et directeur de Blackstone, la plus grande société de capital-investissement au monde. Schwarzman est un allié et donateur de longue date de Trump qui a présidé le Conseil des PDG de Trump au cours de son premier mandat.

Stephen Schwarzman, l’un des milliardaires les plus riches du monde, a un jour comparé le soutien de Barack Obama à l’augmentation du taux d’intérêt reporté à l’invasion de la Pologne par les nazis.

Schwarzman et Blackstone sont les principaux bénéficiaires du programme de réduction de l’impôt sur les sociétés et de déréglementation financière de Trump, notamment de deux manières.

Premièrement, le « One Big Beautiful Bill Act » de Trump a préservé l’échappatoire fiscale des intérêts reportés, qui permet aux barons du capital-investissement d’éviter des milliards de dollars en impôts. En fait, Schwarzman, qui possède de luxueuses demeures et domaines à travers le monde, a un jour comparé le soutien de Barack Obama à l’augmentation du taux d’intérêt reporté à l’invasion de la Pologne par les nazis.

Plus encore, Trump a apporté une aubaine majeure à Blackstone et aux sociétés de capital-investissement en août en leur donnant accès à des milliards de dollars de fonds 401(K), une décision qui pourrait accroître le risque et affaiblir la surveillance de l’épargne des retraités.

Les investisseurs dans les fonds de capital-investissement sont pour la plupart des particuliers fortunés et de grandes institutions comme des universités et des fondations qui disposent des ressources nécessaires pour évaluer les perspectives d’investissement et peuvent faire face à des risques plus élevés, contrairement à de nombreux retraités ordinaires. Alors que les réglementations gouvernementales prévoyaient auparavant des garde-fous entre les sociétés de capital-investissement et des millions de 401(K), la nouvelle politique de Trump efface cette frontière.

Au-delà de Wall Street, les sociétés de cryptomonnaie, qui figurent également sur la liste des donateurs de la Maison Blanche, bénéficient de cette réglementation.

Les sénateurs Elizabeth Warren (Démocrate-Massachusetts) et Bernie Sanders (I-Vermont) ont récemment tiré la sonnette d’alarme sur les nouvelles politiques de Trump qui poussent « les fonds risqués du marché privé et les crypto-monnaies dans les plans de retraite des Américains », selon un communiqué de presse.

Profiteurs de la glace

Les grandes entreprises qui engrangent des profits en permettant la machine d’expulsion de l’ICE financent également la salle de bal de Trump.

L’un des principaux donateurs de la salle de bal est Palantir Technologies, la société de gestion de données supervisée par les milliardaires Peter Thiel et Alex Karp et qui est au cœur de l’appareil de surveillance de l’ICE.

Depuis la soi-disant « guerre contre le terrorisme », Palantir a bénéficié de contrats gouvernementaux lucratifs entre les administrations démocrate et républicaine. ICE utilise le logiciel de Palantir pour intégrer et stocker des données sur les immigrants, collectées via un vaste système de surveillance, utilisé pour surveiller, saisir et expulser des personnes.

Palantir a été l’une des principales entreprises bénéficiaires du régime de Trump, décrochant plus de 322 millions de dollars de contrats gouvernementaux au cours du seul premier semestre 2025. Cela comprenait un contrat ICE de 30 millions de dollars pour développer sa plate-forme de surveillance « ImmigrationOS » qui utilisera l’intelligence artificielle pour surveiller les immigrants, sélectionner les cibles des saisies et des raids et suivre les « auto-expulsions ».

Les organisateurs à travers les États-Unis ont protesté contre Palantir à propos de ses contrats avec l’ICE ainsi qu’avec l’armée israélienne.

Amazon a également fait un don à la salle de bal de Trump et a assisté à son dîner de collecte de fonds, tandis que le fondateur et méga-milliardaire d’Amazon, Jeff Bezos, a apaisé Trump en faisant des gestes comme changer de cap. Le Washington Postdont Bezos est propriétaire, à droite, et qui a payé 40 millions de dollars pour un documentaire sur Melania Trump présenté sur Amazon Prime Video.

Comme l’a rapporté le groupe de défense des droits des immigrants Mijente en 2018, Amazon fournit des services de stockage de données critiques pour ICE via son activité cloud Amazon Web Services. Le Revue technologique du MIT est allé jusqu’à qualifier Amazon de « colonne vertébrale invisible » des attaques de l’ICE contre les immigrants.

Amazon, ainsi que des donateurs comme Microsoft et Alphabet (la société mère de Google), continuent de bénéficier de contrats avec l’ICE et le ministère de la Sécurité intérieure, bien que ceux-ci soient généralement conclus par l’intermédiaire de tiers qui utilisent leurs services cloud. En juillet, Amazon s’est vanté que les douanes et la protection des frontières « utilisent le cloud computing, l’IA générative et l’apprentissage automatique pour sécuriser les frontières américaines ».

Google et Apple, un autre donateur de la salle de bal, ont également supprimé les applications de suivi ICE de leurs boutiques en ligne.

Pris ensemble, ces donateurs de Big Tech contribuent à soutenir ce que le rapport Mijente appelle le « complexe industriel du cloud », l’alliance mouvementée entre la Silicon Valley et l’État, unie par un ensemble massif de contrats gouvernementaux, qui soutient les opérations de surveillance numérique et de stockage de données de l’ICE qui guident ses raids quotidiens.

D’autres donateurs de salles de bal tels que Booz Allen Hamilton et Comcast ont également des contrats ICE.

Les entreprises qui soutiennent le génocide

En juillet, la rapporteuse spéciale de l’ONU, Francesca Albanese, a publié un rapport cinglant, intitulé « De l’économie de l’occupation à l’économie du génocide », qui nommait les principaux acteurs composant « la machinerie commerciale qui soutient le projet colonial israélien de déplacement et de remplacement des Palestiniens dans le territoire occupé ».

Le rapport montre que bon nombre des sociétés qui ont permis et profité de l’occupation et du génocide en Palestine financent également la salle de bal de Trump à la Maison Blanche.

Il s’agit notamment de grandes entreprises technologiques comme Google et Amazon qui fournissent du stockage et de l’informatique dans le cloud pour l’occupation israélienne et la surveillance des Palestiniens grâce au contrat « Projet Nimbus » de 1,2 milliard de dollars.

Microsoft, qui a soumissionné sans succès pour le contrat du Projet Nimbus, a également fourni la technologie pour l’opération de surveillance massive qui soutient l’occupation militaire israélienne de la Cisjordanie et de Gaza.

Le rapport d’Albanese nomme également d’autres donateurs technologiques à la salle de bal de Trump, notamment Palantir, avec sa longue « collaboration technologique » avec le gouvernement israélien et sa fourniture probable de systèmes d’intelligence artificielle et de technologie de police prédictive automatique, et Hewlett Packard, qui, selon Albanese, « a longtemps activé les systèmes d’apartheid d’Israël, en fournissant de la technologie à la Coordination des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT), au service pénitentiaire et à la police ».

En outre, le rapport d’Albanese cite également des sociétés comme Lockheed Martin, qui fournit des armes et des avions à l’armée israélienne, et Caterpillar, qui vend du matériel israélien pour démolir des maisons palestiniennes – toutes deux étant des donateurs de la salle de bal de Trump.

Le rapport désigne également BlackRock comme un acheteur majeur de bons du Trésor israélien ainsi que comme l’un des principaux actionnaires de sociétés comme Palantir, Microsoft, Amazon, Alphabet, Lockheed Martin et Caterpillar. Le rapport conclut que BlackRock se classe « parmi les plus grands investisseurs dans les sociétés d’armement essentielles à l’arsenal génocidaire d’Israël ».

Il convient également de noter que la Fondation de la famille Adelson – la branche philanthropique de la mégamilliardaire Miriam Adelson, une sioniste ardente et belliciste ayant une influence sur la politique américaine envers Israël – a été révélée comme étant un donateur de la salle de bal de Trump.

Les reportages suggèrent qu’Adelson soutient l’annexion de la Cisjordanie par Israël, et elle a qualifié les manifestants de la campagne génocidaire d’Israël à Gaza de « nos ennemis ». Miriam Adelson et son défunt mari Sheldon Adelson ont également influencé la décision de Trump en 2017 de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël.

Organiser et développer le pouvoir

Les affaires que certaines de ces entreprises donatrices à la salle de bal de Trump entretiennent avec l’ICE et l’apartheid israélien ne restent pas incontestées.

Face à la pression croissante de campagnes comme celle menée par les travailleurs contre l’apartheid – qui s’est engagée dans des manifestations et des baisses de banderoles, et a même fait du kayak jusqu’aux domiciles des hauts dirigeants de Microsoft – Microsoft a récemment annoncé qu’elle suspendait l’accès de l’armée israélienne à sa technologie cloud qui facilite la vaste opération de surveillance d’Israël.

No Azure for Apartheid a qualifié la décision de « victoire sans précédent, mais insuffisante pour notre campagne », affirmant qu’elle « ne réduit qu’un sous-ensemble spécifique » des « services cloud et d’IA de Microsoft à une unité spécifique de l’armée israélienne ». Le Tuteur rapporte qu’Israël pourrait désormais migrer ses données de surveillance de masse vers la plateforme cloud d’Amazon.