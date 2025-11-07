Dans la réprimande des électeurs contre Trump, les démocrates remportent les élections à travers les États-Unis

Nous avons un aperçu de la façon dont les démocrates ont remporté de grandes victoires aux États-Unis lors des élections de mardi, avec Daniel Nichanian, rédacteur en chef de Boulons. Mikie Sherrill, membre du Congrès démocrate, a remporté la course au poste de gouverneur du New Jersey et Abigail Spanberger a renversé le poste de gouverneur de Virginie. En Californie, les électeurs ont approuvé une nouvelle carte du Congrès qui pourrait aider les démocrates à remporter cinq sièges supplémentaires au Congrès, dans le but de contrer le plan de redécoupage du Texas. Les élections locales à travers les pays ont également vu de larges victoires démocrates. Nichanian dit qu’il n’a « jamais vraiment vu ce niveau de victoire systématique pour à peu près tout ce qu’il y avait (pour les démocrates) à gagner ».

AMY GOODMAN : Les élections générales de mardi ont vu les démocrates remporter de grandes victoires partout aux États-Unis.

En Californie, les électeurs ont adopté la proposition 50, approuvant une nouvelle carte du Congrès qui pourrait aider les démocrates à remporter cinq sièges supplémentaires au Congrès, dans le but de contrer les efforts de redécoupage du Texas visant à aider les républicains à gagner cinq sièges à la Chambre.

Dans le New Jersey, le membre démocrate du Congrès Mikie Sherrill a remporté la course au poste de gouverneur, battant Jack Ciattarelli.

En Virginie, les démocrates ont repris le contrôle total du pouvoir exécutif de l’État, alors qu’Abigail Spanberger a renversé le poste de gouverneur, devenant ainsi la première femme gouverneur de Virginie. Les électeurs de Virginie ont également choisi Ghazala Hashmi comme lieutenant-gouverneur de Virginie, faisant d’elle la première femme musulmane élue à un poste à l’échelle de l’État des États-Unis. Pendant ce temps, le démocrate Jay Jones a battu le procureur général républicain sortant de Virginie.

À Minneapolis, le maire démocrate Jacob Frey a dirigé son challenger socialiste démocrate Omar Fateh, mais aucun des deux n’a obtenu plus de 50 % des voix, de sorte que la course passe à un deuxième tour de vote préférentiel.

Et en Pennsylvanie, les démocrates ont conservé le contrôle de la Cour suprême de l’État, après que trois juges ont remporté leurs élections.

Pour en savoir plus, nous nous rendons à Washington, DC, où nous sommes rejoints par Daniel Nichanian, rédacteur en chef de Boulonsqui a suivi de près les élections générales.

Nous vous souhaitons la bienvenue à nouveau La démocratie maintenant ! Daniel Nichanian, commencez par parler simplement de la situation nationale.

DANIEL NICHANIEN : Eh bien, merci de m’avoir invité.

Et, vous savez, c’était vraiment – ​​il n’y a pas d’autre façon de le dire – une soirée épique pour les démocrates hier soir. Je suis les soirées électorales depuis longtemps et je n’ai jamais vraiment vu ce niveau de victoire systématique pour à peu près tout ce qu’il y avait à gagner entre les partis pour un candidat démocrate. Vous avez déjà cité un grand nombre de grandes courses, mais c’était — à peu près partout où il y a eu des élections hier, il y a eu juste un petit tremblement de terre ou un grand tremblement de terre en faveur des démocrates.

Alors, permettez-moi de vous donner juste un exemple global : il y a eu hier 13 courses à l’échelle de l’État pour des postes à l’échelle de l’État. Il y avait ceux que vous avez mentionnés. Il y en avait un à Jersey, trois en Virginie, deux en Géorgie et sept en Pennsylvanie, tous juges. Et les démocrates ont remporté ces 13 courses, et ils les ont remportés avec des marges confortables, allant de six points à 24 points. C’est exact. En Géorgie, les démocrates ont remporté deux sièges par 24 points. Et ce qui est super intéressant, c’est que les démocrates n’avaient jamais remporté une course à l’échelle d’un État pour une course qui n’est pas fédérale, pour un gouvernement d’État, depuis 20 ans, presque 20 ans, et ils les ont gagnés par 24 points hier soir.

Et si vous passez aux élections au niveau des comtés, puis aux élections municipales, vous voyez encore et encore la même chose, des démocrates remportant des comtés ou des postes qu’ils n’avaient pas remportés depuis longtemps. Les démocrates ont brisé la majorité qualifiée, la majorité qualifiée républicaine, à la chambre haute du Mississippi. Les démocrates ont remporté le plus grand nombre de sièges à la Virginia House depuis les années 80. Les démocrates ont renversé le comté d’Erie, en Pennsylvanie. Les démocrates ont renversé le comté d’Onondaga à New York pour la première fois depuis les années 70.

Et je pourrais continuer encore et encore, et je ne vais pas faire ça. Mais aussi – je pense que peut-être un autre dernier endroit à considérer est, même si vous descendez jusqu’aux courses dans les conseils scolaires, vous savez, c’était vraiment le centre de la prise de pouvoir idéologique conservatrice en 2021, 2022, beaucoup de – beaucoup de prises de contrôle conservatrices au niveau des conseils scolaires. Même là-bas, nous voyons beaucoup de conservateurs perdre leur siège, au Colorado, en Pennsylvanie, au Texas. Donc, je pense, cela vous donne vraiment une idée du genre de soirée dont nous parlons.

AMY GOODMAN : Alors, en Californie, Prop 50, très rapidement, votre réponse ?

DANIEL NICHANIEN : Droite. Ainsi, la Prop 50 est une partie très – était une partie très importante de cette guerre qui se déroule actuellement sur – pour la Chambre des représentants des États-Unis l’année prochaine. En Californie, les démocrates ont répondu aux efforts déployés par les républicains ailleurs pour dessiner des cartes en leur faveur. Et cela, en soi, va déplacer cinq sièges en faveur des démocrates.

Je pense que ce qu’il faut retenir hier du type de fluctuations que je viens de décrire également — encore une fois, nous parlons d’une victoire de 24 points en Virginie, de victoires importantes en Virginie, à Jersey — est que les républicains pourraient être un peu effrayés, un peu effrayés, par rapport au type de cartes qu’ils dessinent, qui ne sont pas nécessairement équipées pour résister au type de vague que nous avons vu hier soir, donc c’est aussi quelque chose à surveiller, si les républicains continuent maintenant d’essayer de dessiner les cartes dans leur faveur, comme ils l’ont prévu, dans des endroits comme la Floride ou l’Indiana.

AMY GOODMAN : Quelle est l’importance du fait que les trois juges libéraux de Pennsylvanie conservent leur siège ?

DANIEL NICHANIEN : Droite. Je veux dire, il y a tellement de choses à dire. Il y a eu trois courses pour le tribunal d’État, pour le plus haut tribunal de l’État de Pennsylvanie, le plus grand État swing du pays. Et les Républicains espéraient réellement reprendre le tribunal avant l’élection présidentielle de 2028, car c’est un État dans lequel le président Trump a continué à intenter des poursuites pour tenter d’annuler les résultats de 2020, et a continué à perdre devant le plus haut tribunal de l’État. Et hier, c’était l’occasion pour les Républicains d’effacer la majorité dont jouissent les démocrates. Les démocrates ont remporté ces élections très facilement. Il est désormais très probable qu’ils occupent ce tribunal jusqu’en 2029.

AMY GOODMAN : Et à Minneapolis, désormais, ni le candidat, ni le maire, Frey, ni Omar Fateh n’ont obtenu 50 %. Alors, expliquez ce qui se passe en ce moment entre Jacob Frey et Omar Fateh. C’est un vote préférentiel.

DANIEL NICHANIEN : Droite. C’est donc l’une des principales courses à la mairie que nous avons regardées, en complément de ce qui se passe à New York que vous avez couvert pendant l’émission, où il y avait un maire sortant plus centriste se présentant contre un challenger progressiste. Au premier tour de scrutin, il y a un écart d’environ 9 points de pourcentage, quelque chose comme ça, entre Frey, qui est en tête, et Fateh, qui est en deuxième position. Mais maintenant nous passons au vote préférentiel, leur troisième, quatrième candidat qui a obtenu une part importante des voix, et beaucoup d’entre eux sont davantage alignés sur la gauche et sur la campagne d’Omar Fateh. Nous pourrions donc assister à des élections très serrées lorsque le scrutin préférentiel aura lieu à un moment donné, je pense, cet après-midi.

AMY GOODMAN : Et quelle est l’importance – on l’appelle Omar Fateh, le « Mamdani du Midwest » – mais de Mamdani lui-même et du président Trump disant, dans l’ensemble, a-t-il écrit : « TRUMP N’ÉTAIT PAS SUR LE BULLETIN DE VOTE ET L’ARRÊT, ÉTAIT LES DEUX RAISONS POUR LESQUELS LES RÉPUBLICAINS PERDENT LES ÉLECTIONS CE SOIR » ? Il se réfère à lui-même à la troisième personne. La fermeture et le fait que lui-même n’était pas sur le bulletin de vote.

DANIEL NICHANIEN : Je veux dire, je viens d’entendre les extraits de son discours plus tôt dans l’émission et quand il a dit, vous savez…

AMY GOODMAN : Mamdani.

DANIEL NICHANIEN : — «Je suis un immigrant», et c’est une partie si importante de sa victoire, de sa victoire. Et c’était très frappant, d’abord à cause de la campagne islamophobe qui a été menée contre lui au cours des dernières semaines de la campagne, et aussi parce que, comme vous l’avez mentionné il y a quelques minutes, c’est la première femme musulmane à remporter un poste à l’échelle de l’État dans tout le pays, ce qui est vraiment parallèle – comme résultat complémentaire, étant donné ce contexte, mais aussi parce que nous avons vu le sujet de l’immigration et de l’ICE, et évidemment l’agenda de Trump sur ces questions, être très important dans tout le pays. À titre d’exemple, le républicain…

AMY GOODMAN : Il nous reste cinq secondes.

DANIEL NICHANIEN : — candidat au poste de gouverneur — OK, eh bien, il y a eu beaucoup de courses où l’immigration était sur le bulletin de vote et le gros problème, et c’est par là que j’allais terminer.

AMY GOODMAN : Daniel Nichanian, vous avez beaucoup de choses là-dedans, rédacteur en chef de Boulons. Nous établirons un lien vers votre couverture des élections sur freedomnow.org.

