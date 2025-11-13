La nouvelle politique du ministère de l’État autorise le rejet des demandes de visa en raison de problèmes de santé courants

Une nouvelle politique du Département d’État vise à limiter l’entrée des immigrants aux États-Unis selon qu’ils souffrent ou non de certains problèmes de santé sous-jacents, notamment des maladies courantes comme le diabète, l’obésité et des problèmes de santé mentale.

Le processus de visa américain a toujours permis le refus d’entrée en fonction de problèmes de santé, mais s’est généralement concentré sur les personnes atteintes de maladies transmissibles notables, telles que la tuberculose, ou qui n’ont pas d’antécédents vaccinaux solides. La nouvelle politique élargit considérablement les critères de rejet des visas, citant de prétendues inquiétudes quant aux frais médicaux que les individus peuvent encourir lorsqu’ils résident aux États-Unis.

« Certaines conditions médicales – y compris, mais sans s’y limiter, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires, les cancers, le diabète, les maladies métaboliques, les maladies neurologiques et les problèmes de santé mentale – peuvent nécessiter des soins valant des centaines de milliers de dollars », indique la nouvelle directive de l’administration Trump.

Le mandat charge également les agents des visas de demander aux demandeurs s’ils disposent de « ressources financières suffisantes pour couvrir les coûts » de leurs besoins en matière de santé, non seulement pour la durée de leur visite mais pendant « toute leur durée de vie prévue » et sans avoir besoin de demander « une aide publique en espèces… aux frais du gouvernement ».

Même si certains titulaires de visa sont éligibles aux programmes de santé financés par le gouvernement comme Medicaid, la plupart des immigrants légalement présents aux États-Unis disposent d’une assurance maladie. Une analyse a révélé que moins d’une personne sur cinq ayant le statut de résident légal (18 %) n’est pas assurée.

Les nouvelles règles du Département d’État donnent aux agents des visas un pouvoir discrétionnaire beaucoup plus large pour décider de rejeter la demande d’entrée aux États-Unis d’un demandeur, une priorité clé pour l’administration Trump.

Selon le rapport de KFFla directive semble contredire le propre manuel du ministère, qui dit aux agents des visas d’éviter de rejeter des demandeurs sur la base de scénarios « et si ».

Les directives donnent plutôt aux agents une latitude incroyable pour développer « leurs propres réflexions sur ce qui pourrait conduire à une sorte d’urgence médicale ou à des frais médicaux à l’avenir », a déclaré Charles Wheeler, avocat principal du Catholic Legal Immigration Network, s’adressant à KFF à propos de la question. « C’est troublant car ils n’ont pas de formation médicale, ils n’ont aucune expérience dans ce domaine et ils ne devraient pas faire de projections basées sur leurs propres connaissances personnelles ou sur leurs préjugés. »

Ces orientations surviennent alors que la Maison Blanche a intensifié sa rhétorique xénophobe et envisagerait de nouvelles politiques favorisant les immigrants blancs par rapport aux immigrants non blancs. Cela renforce également les fausses affirmations – poussées à de nombreuses reprises par les responsables américains tout au long de l’histoire – selon lesquelles les visiteurs étrangers ou les immigrants cherchant la résidence permanente aux États-Unis sont en quelque sorte « maladifs » par nature, affirmations qui ont été à plusieurs reprises démystifiées comme sectaires et fausses.

De tels sentiments ont été revigorés pendant la pandémie de COVID-19, lorsque plusieurs hommes politiques – dont le président Donald Trump – ont faussement affirmé que leur ferveur anti-immigration était basée, en partie, sur la soi-disant protection des Américains contre l’exposition au virus ou à d’autres maladies.

Il existe bien sûr quelques exemples historiques limités de maladies transmises par de nouveaux arrivants dans un lieu géographique, comme lorsque les colonisateurs européens ont introduit la variole et la fièvre jaune dans les populations autochtones d’Amérique du Nord et du Sud. Mais plusieurs études ont montré qu’il n’y avait aucun lien entre la migration moderne et l’importation de maladies dans les pays où les migrants cherchent à entrer.

Certaines recherches suggèrent en fait qu’un afflux d’immigrants peut réellement améliorer les résultats en matière de santé du pays. En plus d’avoir des taux de vaccination plus élevés que la population générale, un taux élevé d’immigrants entrant aux États-Unis finissent par devenir des travailleurs de la santé. En effet, près d’un agent de santé sur six déclare venir d’un pays autre que les États-Unis, selon une étude publiée dans JAMA.