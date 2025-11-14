L’ICE fonctionne comme une armée d’occupation. Je le sais parce que j’ai servi dans l’un d’entre eux.

Des hélicoptères de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) feront sans aucun doute le tour de mon quartier à la recherche de couvreurs et de paysagistes en cette « Journée des anciens combattants », comme ils le font depuis des semaines. Aux États-Unis, vous êtes une cible facile lorsque vous avez la peau brune et que votre travail exige que vous travailliez à l’air libre.

Ma ville, située juste à l’extérieur de Chicago, regorge d’agents ou de soldats de l’ICE (les termes méritent d’être utilisés de manière interchangeable) depuis des semaines maintenant. Récemment, deux mamans, dans le froid avec leurs sifflets, ont aidé à garder une équipe travaillant sur un toit endommagé par la grêle lors d’une récente tempête. Les agents/soldats de l’ICE, vêtus d’un équipement militaire complet, portant des armes semi-automatiques et portant des masques de ski pour cacher leur identité, patrouillent dans des camions banalisés – je pense que nous savons tous comment les repérer à ce stade.

Ces gens me rappellent les soldats avec lesquels j’ai patrouillé en Afghanistan, sauf que l’agent ICE moyen a moins de formation que le soldat moyen. Il semble que chaque quartier des États-Unis soit désormais soumis à une confrontation armée et potentiellement violente avec les troupes fédérales. L’occupation américaine de l’Irak et de l’Afghanistan a bouclé la boucle.

De la même manière que j’ai terrorisé les villages afghans pendant mon service militaire après le 11 septembre, l’ICE a terrorisé ma ville. Lorsque j’étais dans les Rangers de l’armée américaine, nous ciblions les Afghans en âge d’aller au lycée et à l’université. La plupart du temps, ces enfants marchaient simplement dans la rue, s’occupant de leurs propres affaires, lorsqu’ils ont été soumis à une fouille, à un interrogatoire intimidant ou à un enlèvement. Après un certain temps, les Afghans alertaient leurs voisins chaque fois que notre caravane de camions entrait dans une ville – ils utilisaient parfois des sifflets. Les villageois disparaissaient rapidement et nous avions alors l’impression de traverser une ville fantôme. C’est en partie la vie sous occupation.

Les forces d’occupation intérieures du régime Trump montent en flèche

La formation ICE a été réduite de cinq semaines pour « augmenter » le nombre de soldats : la formation dure désormais huit semaines, contre 13 semaines. L’administration Trump espère augmenter le nombre d’agents de l’ICE de 6 500 à l’échelle nationale à 10 000 d’ici la fin de 2025. Une prime à la signature de 50 000 $ aurait incité 150 000 personnes à postuler à des postes au sein de l’ICE, l’agence utilisant l’imagerie nationaliste blanche pour attirer des recrues suprémacistes blanches.

Les agents/soldats de l’ICE occupent des quartiers américains avec certaines des armes les plus meurtrières au monde avec seulement huit semaines de formation et aucune expérience antérieure comparable n’est requise. Selon un ancien responsable du Département de la Sécurité intérieure (DHS) interrogé par Actualités NBC« (Le DHS) essaie de faire passer tout le monde, et le processus de vérification n’est pas ce qu’il devrait être. » Pourtant, même si les contrôles étaient plus rigoureux et approfondis, aucune formation ne pourrait justifier que des soldats armés terrorisent nos voisins.

Mon unité de Rangers dans l’armée comptait certains des soldats les mieux entraînés au monde. Pourtant, nous perdions un soldat tous les six mois environ à cause d’une décharge accidentelle d’arme. Un premier sergent de mon unité, considéré comme un soldat extrêmement compétent, a accidentellement tiré avec son fusil M-4 à l’intérieur d’un hélicoptère Blackhawk. Le premier sergent a perdu son grade et a été expulsé des Rangers.

Pat Tillman, l’ancien footballeur professionnel qui a rejoint l’armée après le 11 septembre, faisait également partie de mon unité. Il a été tué dans un acte de « tir ami » et sa mort a été dissimulée tout au long de la chaîne de commandement de George W. Bush.

La grande majorité des personnes tuées dans la « guerre mondiale contre le terrorisme » menée par les États-Unis après le 11 septembre étaient des non-combattants. « Dommages collatéraux », c’est ainsi qu’ils les appellent. Mais en réalité, ces morts devraient être définies par ce qu’elles sont : une imprudence flagrante avec des armes mortelles et un mépris général pour la vie humaine. Des centaines de milliers de personnes dans le monde sont mortes aux mains des soldats américains et de leurs dirigeants. On ne peut pas faire confiance aux unités militaires, même les mieux entraînées, pour faire ce qu’il faut. La « guerre mondiale contre le terrorisme » l’a prouvé.

Ainsi, lorsque je vois l’ICE et la police militarisée porter des fusils d’assaut ou des armes de toute sorte, je me souviens à quel point il est naïf et insensé de faire confiance à ceux armés par le gouvernement américain. Il devient de plus en plus clair que les agents de l’ICE – habillés et équipés comme des soldats – ne devraient pas être autorisés à s’approcher de nos quartiers, surtout s’ils sont armés d’armes d’assaut.

En octobre, Miramar Martinez, un habitant de Chicago, a été abattu de cinq balles par un agent de la patrouille frontalière ici à Chicago. L’agent masqué, qui n’a pas encore été nommé publiquement, s’est enfui dans le Maine immédiatement après la fusillade. Selon la locale RENARD chaîne d’information, l’homme masqué, quelques instants avant d’ouvrir le feu, a pointé un fusil d’assaut sur Miramar et a crié : « Fais quelque chose, salope.

Silverio Villegas-Gonzalez a été tué par balle par un agent/soldat de l’ICE dans une autre banlieue de Chicago en septembre.

Au cours des dernières semaines, nous avons vu bien trop d’incidents qui prouvent à quel point cette bande de justiciers masqués est dangereuse.

Pendant ce temps, Trump cherche à rendre la Garde nationale complice de cette occupation : jusqu’à présent, il a déployé des troupes à Washington, DC ; Los Angeles,; Chicago; Portland, Orégon ; et Memphis, Tennessee. Il menace de déployer encore plus de troupes à Baltimore, New York, La Nouvelle-Orléans, Oakland, San Francisco et Saint-Louis. La loi Posse Comitatus empêche la Garde nationale d’être déployée à des fins d’application de la loi. Mais comme Dossier de la démocratie Comme l’ont démontré des documents, cette loi vieille de 150 ans n’a pas arrêté Trump, qui a déjà été réprimandé par un juge fédéral qui a estimé que son administration avait violé le Posse Comitatus Act en « utilisant des troupes pour protéger directement les agents fédéraux procédant à des arrestations, en établissant des périmètres et des barrages routiers pour les opérations de maintien de l’ordre et, à au moins deux reprises, en arrêtant des civils ».

Les soldats ont la responsabilité morale de refuser les ordres illégaux. Il est de notre devoir de le leur rappeler.

Le moral s’effondre dans la Garde nationale. Des documents internes montrent que l’armée est consciente que sa mission est impopulaire ; un instantané de septembre a révélé que seulement 2 % des publications analysées sur les réseaux sociaux avaient une vision positive du déploiement de la Garde nationale à Washington, DC, tandis que plus de 53 % des publications donnaient un avis négatif sur les ordres de Trump. Cela offre une ouverture à tous ceux qui espèrent convaincre les membres de la Garde nationale de déposer les armes et de résister aux exigences de Trump. Ces soldats ont la responsabilité morale de refuser les ordres illégaux. Il est de notre devoir de leur rappeler ce fait – quelque chose à considérer la prochaine fois que vous participerez à une manifestation ou que vous aurez l’occasion de parler à un membre de la garde en service actif.

Des groupes d’anciens combattants tels que About Face et Veterans for Peace font un travail phénoménal en encourageant les membres de la Garde nationale à résister à Trump. Les manifestations « Les vétérans disent non » ici à Chicago et dans d’autres villes ont attiré des milliers de personnes pour entendre leur message de résistance. Ces groupes rappellent aux soldats qu’ils ne sont pas seuls, que les États-Unis ont pour tradition de refuser les ordres et que le courage et l’honneur impliquent parfois de dire non aux commandants.

Rejeter le culte du « héros »

En discutant avec des immigrants de mon quartier, je sais qu’ils éprouvent une peur similaire à celle ressentie par les Afghans que j’ai patrouillés. Je me suis enrôlé dans l’armée en février 2002, pensant rendre les États-Unis plus sûrs en les aidant à se protéger contre une autre attaque du type du 11 septembre. J’ai appris que la plupart de ce que faisaient les États-Unis dans des pays comme l’Afghanistan consistait à rendre le monde plus dangereux : à la fois en occupant des territoires qui ne leur appartenaient pas et en tuant un grand nombre de non-combattants – des civils innocents. En outre, il était prévisible que le culte des héros sans esprit critique que nous avons vu après le 11 septembre engendrerait un niveau de confort dangereux chez ceux qui portaient des armes au nom du gouvernement américain.

Si vous portez une arme au nom du gouvernement fédéral en 2025, vous êtes tout le contraire d’un héros.

Je deviens de plus en plus en colère et frustré à chaque « Journée des anciens combattants » – c’est ma 20e depuis que j’ai quitté les Rangers de l’armée américaine en tant qu’objecteur de conscience – parce qu’il devient de plus en plus clair que la « Journée des anciens combattants » n’est rien d’autre qu’une tentative d’enterrer l’agenda oppressif et meurtrier de la classe dirigeante américaine en célébrant nos « héros ». Les héros ne tuent pas des civils innocents, ne s’attaquent pas aux marginalisés et ne participent pas à des missions impérialistes conçues uniquement pour enrichir les riches, n’est-ce pas ? Si vous portez une arme au nom du gouvernement fédéral en 2025, vous êtes tout le contraire d’un héros, malgré vos meilleures intentions.

Je ne l’appelle jamais « Journée des anciens combattants ». Je l’appelle le Jour de l’Armistice, comme nous l’avons fait dans les années qui ont suivi la Première Guerre mondiale. Le Jour de l’Armistice était censé célébrer la fin de la guerre, par opposition à la Journée des anciens combattants, qui semble vouloir glorifier la guerre. Je suis d’accord avec Kurt Vonnegut, qui a dit :

Le jour de l’Armistice est devenu le jour des anciens combattants. Le jour de l’Armistice était sacré. La Journée des anciens combattants ne l’est pas. Je vais donc jeter la Journée des anciens combattants par-dessus mon épaule. Je garderai le jour de l’armistice. Je ne veux jeter aucune chose sacrée.

Mais en réalité, cette journée est plus précisément décrite comme la « Journée des occupants » – un terme qui décrit bien la menace à laquelle nos communautés à l’intérieur et aux États-Unis sont confrontées de la part de tous ceux qui portent une arme au nom du gouvernement américain.

Collectivement, considérons cette journée comme une opportunité de maintenir et d’accélérer le recul nécessaire pour conjurer la mentalité impériale qui a infecté beaucoup trop de personnes dans ce pays. Personne n’est « illégal » et ce n’est qu’en abolissant l’ICE que nous pourrons assurer la sécurité des communautés. Nous devons cesser de célébrer les occupants, tant au pays qu’à l’étranger.