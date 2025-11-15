Sous Trump, une famille américaine moyenne paie désormais 700 $ de plus par mois pour ses besoins essentiels

Les informations honnêtes et sans paywall sont rares. Veuillez soutenir notre journalisme audacieusement indépendant avec un don de n’importe quelle taille.

Les démocrates membres du Comité économique mixte du Congrès ont publié jeudi un rapport détaillant combien de plus la famille américaine moyenne dans chaque État américain doit dépenser chaque mois pour couvrir la hausse des coûts de la nourriture, du logement, de l’énergie et d’autres nécessités sous la direction du président Donald Trump.

Le panel a publié son rapport le jour même où l’administration Trump était censée publier les données de l’indice des prix à la consommation (IPC) d’octobre. Le rapport de l’IPC, étroitement surveillé, a été retardé par la fermeture, et la Maison Blanche de Trump a déclaré mercredi qu’il était probable que les chiffres ne seraient jamais publiés.

En déployant la même méthodologie que celle utilisée par les républicains pour suivre les augmentations de coûts sous l’ancien président Joe Biden, les démocrates du JEC ont constaté que la famille américaine moyenne dépense environ 700 dollars de plus par mois en articles de base depuis l’arrivée au pouvoir de Trump en janvier, s’engageant à faire baisser les prix « considérablement ».

« Alors que le président Trump prétendait qu’il ferait baisser les prix, la réalité est que les Américains ont vu leurs coûts grimper encore plus depuis qu’il a pris ses fonctions », a déclaré la sénatrice Maggie Hassan (Démocrate-NH), membre éminente du JEC. « Alors que les familles à travers le pays dépensent davantage pour payer leurs factures et mettre de la nourriture sur la table, les démocrates et les républicains devraient travailler ensemble pour réduire les coûts. Au lieu de cela, le président Trump continue d’imposer des tarifs douaniers imprudents qui continuent d’alimenter l’inflation et de faire monter les prix encore plus haut ».

Dans certains États, dont l’Alaska, la Californie et le Colorado, les familles moyennes dépensent plus de 1 000 dollars de plus par mois pour maintenir leur niveau de vie alors que les coûts continuent d’augmenter, en partie à cause du régime tarifaire erratique de Trump.

Les conclusions du rapport vont directement à l’encontre de la rhétorique triomphale de Trump sur l’inflation et plus largement sur l’économie américaine.

CNNDaniel Dale de Daniel Dale a noté plus tôt cette semaine que Trump s’est livré à une « frénésie de mensonges sur l’inflation », affirmant faussement que « chaque prix est en baisse » et que « tout le monde sait que c’est beaucoup moins cher sous Trump que sous Sleepy Joe Biden ».

« Rien de tout cela n’est vrai », a écrit Dale. « Les prix ont augmenté sous cette administration. Les prix moyens étaient 1,7 % plus élevés en septembre qu’ils ne l’étaient en janvier, selon les chiffres les plus récents de l’indice fédéral des prix à la consommation, et 3 % plus élevés qu’ils ne l’étaient en septembre 2024. Il y a eu de l’inflation chaque mois de cette période, et bien plus de produits sont devenus plus chers que moins chers. «

« Non seulement l’inflation continue d’exister, mais elle s’accélère depuis le printemps », a ajouté Dale. « En septembre, le taux d’inflation d’une année sur l’autre avait augmenté pendant cinq mois consécutifs. »