La poursuite de l’ACLU vise des conditions « désastreuses » dans la prison ICE gérée par CoreCivic en Californie

Les personnes détenues dans la prison Core Civic de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) du comté de Kern, en Californie, se voient refuser des soins médicaux, l’accès à leurs avocats et, pour les détenus handicapés, les aménagements les plus élémentaires, selon un recours collectif déposé par l’American Civil Liberties Union (ACLU) et d’autres cette semaine devant le tribunal de district américain de Californie du Nord.

La plainte indique que les personnes du centre de détention de California City sont également soumises à l’isolement cellulaire et à des attaques brutales de la part du personnel.

« Aucun être humain, immigrant ou non, ne devrait être soumis à ces conditions horribles », a déclaré Gustavo Guevara, l’un des sept plaignants cités dans le procès, dans un communiqué. « Ce n’est pas normal que, parce que nous sommes des immigrants, ils aient le sentiment de pouvoir nous traiter de cette façon. »

Plus tôt cette année, CoreCivic a conclu un contrat avec ICE pour rouvrir la prison, qui fonctionnait auparavant comme une prison et a fermé ses portes en 2023. Actuellement, plus de 800 personnes sont détenues dans la prison, même si ce nombre devrait augmenter considérablement.

Avec une capacité de 2 560 personnes, la prison est la plus grande prison pour immigrants de Californie. CoreCivic prédit que la prison rapportera environ 130 millions de dollars par an une fois « l’activation terminée ».

L’administration Trump a été une aubaine financière pour le secteur des prisons privées. Avant la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de CoreCivic, qui a eu lieu le 6 novembre, la société a annoncé que son chiffre d’affaires total pour le trimestre s’élevait à 580,4 millions de dollars, soit une augmentation de 18,1 % par rapport au trimestre de l’année précédente.

« La demande continue pour les solutions que nous proposons, en particulier de la part de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) des États-Unis, a contribué à un troisième trimestre solide », a déclaré Damon T. Hininger, PDG de CoreCivic, dans un communiqué.

« Nous nous attendons à ce que le nombre de détenus continue d’augmenter à mesure que l’ICE met en œuvre son plan de contrôle intérieur, contribuant ainsi à une année 2025 solide », a-t-il poursuivi.

Leur fortune repose sur – et n’est possible que grâce à – des souffrances massives.

La plainte dit :

Les eaux usées bouillonnent des canalisations des douches et les insectes rampent le long des parois des cellules. Les gens sont enfermés dans des cellules en béton de la taille d’une place de parking pendant des heures et les policiers les menacent de violence et de mise à l’isolement. La nourriture est dérisoire et les gens ont faim. Les températures sont glaciales ; ceux qui n’ont pas les moyens d’acheter des sweat-shirts au prix exorbitant du commissariat souffrent du froid, certains portant des chaussettes sur les bras comme manches de fortune.

« Certaines des personnes avec lesquelles je suis détenu n’ont même pas de savon – elles prennent des douches sans savon – et elles perdent du poids parce qu’elles n’ont pas assez à manger », a déclaré le plaignant Sokhean Keo dans un communiqué.

Les soins médicaux dispensés à la prison sont atroces, selon la plainte. Yuri Alexander Roque Campos, l’un des plaignants, s’est vu refuser ses médicaments pour le cœur pendant plusieurs jours, ce qui a entraîné deux hospitalisations. Lors de la dernière hospitalisation, un médecin a déclaré qu’il pourrait mourir si cela se reproduisait. Pourtant, il n’a pas consulté de cardiologue et ne reçoit toujours pas régulièrement ses médicaments, indique la poursuite.

Un autre plaignant, Fernando Viera Reyes, attend depuis des mois une biopsie afin de pouvoir recevoir un diagnostic formel de cancer de la prostate et commencer le traitement, selon la plainte.

« M. Viera Reyes présente des résultats d’analyses sanguines de plus en plus anormaux et des saignements en urinant », indique la poursuite. « Bien qu’il n’ait toujours pas consulté de spécialiste, ces résultats indiquent que son cancer pourrait avoir métastasé alors qu’il attendait un rendez-vous. »

Le plaignant Fernando Gomez Ruiz, qui vit en Californie depuis plus de vingt ans, a été enlevé par ICE alors qu’il mangeait dans un food truck à l’extérieur d’un Home Depot.

Diabétique insulino-dépendant, on lui a refusé des doses régulières d’insuline pendant sa détention en prison. Il souffre d’un gros ulcère sous le pied « qu’il est obligé de recouvrir de bandages souillés et de chaussures ensanglantées ».

Le procès indique que Gomez Ruiz craint que sans soins médicaux appropriés, son pied doive être amputé.

Les plaignants allèguent que les personnes handicapées se voient refuser les aménagements nécessaires, notamment des fauteuils roulants et des interprètes en langue des signes. Lorsque le plaignant José Ruiz Canizales, qui est sourd, essaie de parler avec le personnel, « ils haussent souvent les épaules, s’éloignent ou se moquent de lui », selon la plainte. Depuis son arrivée à la prison en août, il n’a interagi qu’une seule fois avec un interprète en langue des signes, par le biais d’un appel vidéo.

Plus tôt ce mois-ci, le personnel de California City a confisqué des chaussures et des semelles orthopédiques personnalisées à un homme amputé des orteils, « ce qui provoque un déséquilibre lorsqu’il marche », selon la plainte.

« Il s’est déjà fracturé les orteils restants en marchant avec ce déséquilibre, ce qui a amené son podologue de la communauté à lui commander ces aménagements », indique la poursuite. « Il a parlé à un officier et à une infirmière de California City pour demander des chaussures et des semelles intérieures personnalisées en guise d’aménagement pour personnes handicapées, mais aucun ne les a fournies. »

Le personnel brutalise régulièrement les détenus. Lors d’un incident, des policiers sont entrés dans la cellule d’un homme en cellule d’isolement, qui était menotté. La plainte indique qu’ils l’ont frappé avec des boucliers anti-émeutes, l’ont jeté au sol et l’ont maintenu au sol avec leurs genoux sur le dos.

Lors d’un autre incident, un agent parlait à une personne qui ne parlait pas anglais et ne comprenait pas l’agent. Lorsque l’homme s’est retourné pour s’éloigner, l’officier l’a aspergé de poivre, selon la poursuite.

En septembre, les détenus ont organisé une grève de la faim et des sit-in pour protester contre leurs conditions, et ont envoyé au directeur une liste de revendications :

Médical. Nous avons des besoins médicaux et des dossiers qui le prouvent. Donnez-nous des soins médicaux. Arrêtez les comportements oppressifs. Arrêtez de nous menacer d’isolement cellulaire pour avoir demandé ces produits de première nécessité. Arrêtez de nous menacer de transferts en représailles pour avoir fait valoir nos droits. Arrêtez de nous garder enfermés dans nos cellules la majeure partie de la journée. Faisons des visites de contact avec notre famille. Ressources juridiques et accès. Accédons à une bibliothèque de droit. Faisons gratuitement des copies des documents relatifs à nos dossiers. Donnez-nous des stylos. Permettez-nous d’accéder à notre courrier et à nos appels téléphoniques. Hygiène et Santé. Débouchez nos toilettes. Donnez-nous de l’eau potable. Nettoyez la prison ou au moins donnez-nous le matériel nécessaire pour le faire. Manipulez correctement notre nourriture et donnez-nous des aliments nutritifs. Propriété. Rendez-nous nos biens, y compris nos livres et objets religieux qui ont été confisqués.

Le personnel a placé de nombreux manifestants en isolement cellulaire et le personnel médical a menacé de refuser les médicaments aux grévistes de la faim à moins qu’ils ne cessent leur manifestation.

« Les conditions sont restées sombres pour les personnes détenues civilement à California City, ce qui a entraîné un sentiment généralisé de désespoir, de désespoir et, dans certains cas, d’automutilation et d’idées suicidaires », indique la poursuite.

Au moins trois personnes détenues dans la prison ont tenté de se suicider, selon la plainte.

Le 9 octobre, un homme s’est pendu dans sa cellule. Les détenus ont crié à l’aide. Il aurait fallu environ dix minutes au personnel pour l’abattre. Ceux qui ne sont pas immédiatement retournés dans leur cellule après l’incident ont reçu des contraventions disciplinaires, selon la plainte.

Keo, l’un des plaignants, était ami avec l’homme et l’a vu pendu dans sa cellule. Le procès indique qu’il reste hanté par des flashbacks.

« ICE joue avec la vie des gens et les traite comme des déchets, comme s’ils n’étaient rien », a-t-il déclaré dans un communiqué. « C’est plus grand que moi, mais engager cette action en justice me semble être quelque chose que je peux faire pour appeler à l’aide pour moi-même et pour tous les autres ici. »