Les défenseurs du chanvre ont dénoncé mercredi une disposition de la loi de financement du gouvernement républicain signée par le président Donald Trump qui renforce les restrictions sur cette plante polyvalente – une décision qui, selon les critiques, va dévaster une industrie de 30 milliards de dollars.

Les nouvelles restrictions fixent une limite plus stricte sur la quantité de tétrahydrocannabinol (THC) – le produit chimique psychoactif présent dans le cannabis – afin de combler une lacune qui permettait la vente d’aliments et de boissons non réglementés contenant des composés intoxicants dérivés du chanvre.

Vingt-deux sénateurs démocrates – y compris des défenseurs de la marijuana récréative ou médicale légale – se sont joints à presque tous les républicains pour voter contre un amendement présenté par le sénateur Rand Paul (R-Ky.) visant à supprimer les restrictions du projet de loi final. Le sénateur Ted Cruz du Texas était le seul autre républicain à soutenir les efforts de Paul.

LA PUTAIN DE CHOSE POUR laquelle JOHN FETTERMAN ÉTAIT LE PLUS CONNU EN PA ÉTAIT SON SOUTIEN À L'HERBE ET IL A VOTÉ POUR INTERDIRE LE CHANVRE

« Notre industrie est utilisée comme un pion alors que les dirigeants s’efforcent de rouvrir le gouvernement », a averti Jonathan Miller, avocat général de la US Hemp Roundtable, un groupe industriel, avant le vote. « La recriminalisation du chanvre obligera les fermes et les entreprises américaines à fermer leurs portes et perturbera le bien-être d’innombrables Américains qui dépendent du chanvre. »

Le chanvre – qui est utilisé dans une large gamme de produits allant des vêtements aux matériaux de construction en passant par les carburants, les aliments et les plastiques biodégradables – a été légalisé en vertu du projet de loi agricole de 2018 signé par le président Donald Trump au cours de son premier mandat.

Mais les législateurs, dont le sénateur Mitch McConnell (R-Ky.) – qui a soutenu la législation de 2018 – ont fait valoir que les sociétés de cannabis exploitaient une faille dans le projet de loi agricole pour fabriquer légalement des produits contenant suffisamment de THC pour faire planer les consommateurs.

Paul, cependant, a supprimé la disposition, arguant dans un jeudi Journal de messagerie article d’opinion selon lequel cela « détruit les moyens de subsistance des producteurs de chanvre ».

« Cela ne pourrait pas arriver à un pire moment pour nos agriculteurs », a écrit Paul. « Les coûts ont augmenté tandis que les prix des récoltes ont baissé. Les faillites agricoles se multiplient. »

« Pour de nombreux agriculteurs, planter du chanvre leur a offert une bouée de sauvetage », a-t-il poursuivi. « Le chanvre peut être utilisé pour les textiles, les cordes, l’isolation, le bois composite, le papier, les céréales et les produits CBD, et la culture du chanvre a aidé les agriculteurs à atténuer les pertes qu’ils ont subies pendant cette saison difficile. »

Paul a noté que « la disposition insérée dans le projet de loi de financement du gouvernement rend illégal tout produit à base de chanvre contenant plus de 0,4 milligramme de THC par contenant ».

« Cela représenterait près de 100 % des produits à base de chanvre actuellement vendus », a-t-il déclaré. « C’est si bas qu’il enlève tout bénéfice aux produits actuels destinés à gérer la douleur ou d’autres conditions. »

Charles et Linda Gill cultivent du chanvre dans leur ferme familiale à Bowdoinham, dans le Maine, depuis que la plante a été légalisée en 2018.

« Nous ne nous occupons pas de ces produits enivrants à base de chanvre sur le marché, qui sont ceux qui gâchent la situation pour tout le monde », a déclaré Charles Gill. Étoile du matin du MaineC’est Emma Davis mercredi. « Ils abusent du système. »

« Tous nos produits actuels seraient interdits », a déclaré Gill à propos des nouvelles restrictions. « Cela nous mettrait pratiquement en faillite. »

Les défenseurs du chanvre se sont engagés à contester la nouvelle loi.

« Le combat n’est pas terminé », a déclaré Brian Swensen, directeur exécutif de Hemp Industry & Farmers of America, sur X après l’adoption de la loi.

« En 2018, le président Trump et le Congrès ont légalisé le chanvre, créant ainsi davantage d’emplois et d’opportunités pour les agriculteurs et les petites entreprises américains », a déclaré Swensen, ajoutant que les restrictions « va dévaster les agriculteurs, les propriétaires d’entreprises, les anciens combattants et les personnes âgées américains ».

« L’interdiction du chanvre ouvrira également de dangereux marchés noirs pour le chanvre et permettra à la Chine de s’emparer de l’ensemble du marché du chanvre », a-t-il ajouté, affirmant que « cela tuera plus de 325 000 emplois américains et détruira l’industrie ».