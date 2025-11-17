Condé Nast licencie des dirigeants syndicaux après avoir confronté leurs patrons sur les licenciements d’adolescents dans Vogue

Les informations honnêtes et sans paywall sont rares. Veuillez soutenir notre journalisme audacieusement indépendant avec un don de n’importe quelle taille.

Condé Nast est accusé de conduite antisyndicale « extrême » et de conduite illégale après que le géant des médias a licencié quatre dirigeants syndicaux et suspendu cinq autres la semaine dernière, peu de temps après avoir confronté la direction au sujet de récents licenciements massifs chez Vogue Ados.

Mercredi dernier, un groupe de plus d’une douzaine de rédacteurs a confronté le responsable des ressources humaines de l’entreprise pour obtenir des réponses sur deux séries de licenciements massifs plus tôt dans la semaine. Cela comprend le licenciement de six employés chez Vogue Ados – comprenant le rédacteur en chef et la majorité de l’équipe – et l’annonce que le média de gauche serait intégré à Vogue.com.

Plus tard dans la journée, quatre des employés présents ont été licenciés et cinq autres employés ont été suspendus sans solde, indique le syndicat. Trois des membres licenciés étaient actifs au sein du syndicat de l’entreprise de médias, Condé United ; Alma Avalle est vice-présidente de NewsGuild de New York et productrice numérique pour Bon appétitet Le New-YorkaisJasper Lo de et Ben Dewey de Condé Nast Entertainment ont tous deux occupé des postes de direction au sein du syndicat.

La NewsGuild de New York affirme que les licenciements constituent une « violation flagrante » de leur contrat syndical et une « violation sans précédent de leurs droits, protégés par le gouvernement fédéral, en tant que membres du syndicat de participer à une action collective ». La présidente de la Guilde, Susan DeCarava, a qualifié cela de « l’une des tentatives antisyndicales les plus extrêmes » que le syndicat ait connue ces dernières années.

Le syndicat organise un rassemblement mercredi soir à New York pour appeler à la réintégration des « quatre licenciés ». Condé United a déposé une plainte pour pratique déloyale de travail concernant les licenciements et est prêt à contester ces licenciements.

L’entreprise affirme que les employés ont été licenciés pour « faute grave » et les accuse de « harcèlement ». La vidéo de la manifestation montre des travailleurs essayant d’interroger Duncan dans son bureau sur les raisons des licenciements. Duncan s’éloigne des travailleurs, refusant de répondre à leurs questions et leur disant de retourner à leur bureau.

Avalle a déclaré que la marche de mercredi vers le patron était une action syndicale de routine et qu’en fait, elle était moins tendue que les actions précédentes. New-Yorkais La rédactrice en chef de poésie Hannah Aizenman, vice-présidente du comité exécutif de la Guilde et déléguée syndicale du New Yorker Union, a qualifié la marche de « pacifique ».

Le fait que les licenciements et les licenciements apparemment liés au syndicat surviennent au milieu d’un virage à droite des patrons des médias semble plus qu’une coïncidence et n’échappe pas au syndicat. L’un des membres licenciés, Jake Lahut, ne fait pas partie de la direction syndicale, mais il a couvert de manière critique l’administration Trump en tant que journaliste pour Filaire. L’éviscération de Vogue Adosquant à lui, semble ouvertement destiné à faire taire une publication cruciale de gauche, ont noté les analystes.

« Je pense qu’il y a une ligne droite que l’on peut tracer entre… la quasi-annulation de Jimmy Kimmel, l’annulation de Stephen Colbert et la quasi-fermeture de Vogue Ados. Ces choses semblent toutes se produire en même temps et pour des problèmes similaires, vous savez, et viennent directement de Bari Weiss et du Presse gratuite prendre le relais CBSce virage général à droite dans les médias », a déclaré Avalle. « Je pense qu’il serait naïf de dire que cela n’est pas un facteur dans ce qui se passe ici. »

« En nous licenciant, l’entreprise essaie de faire de nous des exemples – de la même manière qu’en fermant Vogue Adosl’entreprise envoie un message sur les conséquences de la couverture progressiste de Condé Nast », a poursuivi Avalle.

Dans le même temps, le Vogue Ados les licenciements comprenaient le seul membre transgenre du personnel de la publication, ainsi qu’un certain nombre de femmes de couleur. Avalle – qui est trans et défenseur des droits des trans – a déclaré qu’elle ne dirait pas que son identité était la principale raison pour laquelle elle a été licenciée, mais a probablement proposé une raison « pratique » pour que Condé Nast la licencie.

« C’est juste une sorte de responsabilité en moins dans ce sens, vous savez, une question de relations publiques de moins à craindre à l’avenir », a-t-elle déclaré.

Aizenman a déclaré que le rassemblement de mercredi est crucial pour montrer la solidarité des travailleurs face à un climat politique de plus en plus hostile.

« Le rassemblement de ce soir fait partie d’une campagne visant à exiger que nos collègues injustement licenciés soient réintégrés et que l’entreprise annule immédiatement toutes les mesures de représailles illégales », a déclaré Aizenman. « Dans le climat actuel anti-syndicat et anti-journaliste, nous reconnaissons que les enjeux de cette lutte s’étendent au-delà de notre propre lieu de travail : il y a des implications pour l’ensemble de l’industrie des médias et pour les travailleurs du monde entier. »