Une entreprise liée à Kristi Noem a secrètement obtenu de l’argent grâce à des contrats publicitaires DHS de 220 millions de dollars

Le 2 octobre, deuxième jour de la fermeture du gouvernement, la secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, est arrivée au mont Rushmore pour tourner une publicité télévisée. Assis à cheval, portant des jambières et un chapeau de cowboy, Noem s’est adressé à la caméra avec un message sévère à l’intention des immigrés : « Enfreignez nos lois, nous vous punirons. »

Noem a salué la campagne publicitaire de plus de 200 millions de dollars, financée par les contribuables, comme un outil crucial pour endiguer l’immigration clandestine. Son agence a invoqué « l’urgence nationale » à la frontière en attribuant des contrats pour la campagne, contournant le processus normal d’appel d’offres conçu pour prévenir le gaspillage et la corruption.

Le ministère de la Sécurité intérieure a gardé secret au moins un bénéficiaire de l’accord publicitaire à neuf chiffres, selon des dossiers et des entretiens : un cabinet de conseil républicain ayant des liens personnels et professionnels de longue date avec Noem et ses principaux collaborateurs du DHS. La société qui gère le tournage du Mont Rushmore, appelée Strategy Group, n’apparaît pas dans les documents publics concernant le contrat. Le principal destinataire indiqué sur les contrats est une mystérieuse société du Delaware, créée quelques jours avant la finalisation de l’accord.

Aucune entreprise n’a de liens plus étroits avec le fonctionnement politique de Noem que le Strategy Group. Il a joué un rôle central dans sa campagne au poste de gouverneur du Dakota du Sud en 2022. Corey Lewandowski, son principal conseiller au DHS, a beaucoup travaillé avec le cabinet. Et le PDG de l’entreprise est marié à la porte-parole en chef de Noem au DHS, Tricia McLaughlin.

Le travail publicitaire du Strategy Group est le premier exemple connu de flux d’argent de l’agence de Noem vers des entreprises contrôlées par ses alliés et amis.

Les experts en marchés publics ont déclaré que la profondeur des liens entre la direction du DHS et le groupe stratégique suggérait des violations potentielles majeures des règles d’éthique.

« C’est corrompu, comme on dit », a déclaré Charles Tiefer, une sommité en matière de droit fédéral des contrats et ancien membre de la Commission sur les contrats en temps de guerre en Irak et en Afghanistan. Il a déclaré que le rôle du Groupe stratégique devrait inciter à des enquêtes de la part de l’inspecteur général du DHS et du Comité de surveillance de la Chambre.

« Cacher vos amis comme sous-traitants, c’est comme jouer à cacher le salami avec le contribuable », a ajouté Tiefer.

La réglementation fédérale interdit les conflits d’intérêts dans la passation de marchés et exige que le processus soit mené « en toute impartialité et sans traitement préférentiel pour aucun ».

« Cela mérite une enquête pour découvrir comment ces décisions ont été prises et si elles ont été prises légalement et sans parti pris », a déclaré Scott Amey, expert en passation de marchés et avocat général du groupe de surveillance Project on Government Oversight.

Ces révélations surviennent alors que la somme d’argent dont dispose Noem a grimpé en flèche. Le soi-disant Big Beautiful Bill a accordé au DHS plus de 150 milliards de dollars, et Noem s’est donné un degré de contrôle inhabituel sur la façon dont cet argent est dépensé. Cet été, elle a commencé à exiger qu’elle approuve personnellement tout paiement supérieur à 100 000 $.

Interrogé sur le travail du Strategy Group pour le DHS, McLaughlin, le porte-parole de l’agence, a déclaré dans une interview : « Nous n’avons aucune visibilité sur les raisons pour lesquelles ils ont été choisis. »

« Je ne sais pas avec qui ils sont sous-traitants, mais je ne travaille pas avec eux car j’ai un conflit d’intérêts et je me suis totalement récusée », a-t-elle déclaré. « Mon mariage est une chose et mon travail en est une autre. Je ne les combine pas. » Son mari, Ben Yoho, PDG de Strategy Group, n’a pas répondu aux questions.

Dans une déclaration écrite, le DHS a déclaré : « Le DHS n’est aucunement impliqué dans la sélection des sous-traitants. » Ils ont ajouté que le Strategy Group n’a pas de contrat direct avec l’agence, affirmant que « le DHS ne peut pas et ne détermine pas, ne contrôle pas et n’influence pas le choix des sous-traitants ».

Les experts en matière de passation de marchés ont déclaré que les agences peuvent exiger et exigent parfois que les sous-traitants soient approuvés par les fonctionnaires. On ne sait pas exactement combien le Strategy Group a été payé.

Ce n’est pas la première fois que le Groupe Stratégique obtient de l’argent public via un contrat Noem. En tant que gouverneur du Dakota du Sud en 2023, son administration a déclenché un scandale en embauchant l’entreprise basée dans l’Ohio pour réaliser une campagne publicitaire différente, en lui versant 8,5 millions de dollars de fonds publics. Alors que l’État a déclaré que le contrat avait été respecté dans les règles, un ancien responsable de l’administration Noem a déclaré ProPublica que Noem est intervenu discrètement pour garantir que le Strategy Group obtienne l’accord. ProPublica a accordé à certaines personnes l’anonymat pour discuter des accords en raison de leur sensibilité.

La société a également versé jusqu’à 25 000 $ à l’un des plus proches conseillers de Noem dans le Dakota du Sud, selon des documents non publiés auparavant. (La conseillère, Madison Sheahan, 28 ans, sert désormais au DHS en tant que commandant en second de l’immigration et de l’application des douanes. Sheahan n’a pas répondu aux questions sur les raisons pour lesquelles elle a été payée.)

La publicité du DHS que la société a filmée au Mont Rushmore a été diffusée ces derniers jours lors de « Fox & Friends ». Des dirigeants du Strategy Group se sont rendus sur le tournage et ont embauché des sous-traitants pour compléter l’équipe de tournage, selon les archives et une personne impliquée dans la campagne. L’esthétique de la publicité se situe quelque part entre une publicité de campagne politique et une publicité pour Jeep, car Noem dit aux immigrants potentiels de « venir ici par le bon chemin ».

«Des cowboys qui ont apprivoisé l’Occident aux titans qui ont construit nos villes», dit Noem, alors que les images de la Trump Tower à Chicago et de Trump levant le poing après la tentative d’assassinat de l’année dernière défilent à l’écran, «l’Amérique a toujours récompensé la vision et le courage.» Noem poursuit : « Vous franchissez illégalement la frontière, nous vous retrouverons. »

Cette publicité est la dernière d’une campagne lancée par Noem en février, quelques semaines seulement après avoir pris la direction du DHS. « Tout retard dans la fourniture de ces communications critiques au public augmentera la propagation de la désinformation, en particulier de la part des passeurs », a écrit l’agence, expliquant pourquoi elle sautait le processus d’appel d’offres normalement requis pour les marchés publics. Les premières publicités présentaient Noem remerciant Trump d’avoir sécurisé la frontière.

Les contrats totalisent jusqu’à présent 220 millions de dollars, ce qui a permis au budget publicitaire du DHS de tripler au cours du dernier exercice financier, selon Bloomberg. La part du lion des contrats publicitaires est généralement utilisée pour acheter du temps d’antenne télévisé ou des spots sur les réseaux sociaux. Les agences de publicité gagnent de l’argent en prenant une commission souvent élevée. Les archives fédérales montrent que les contrats ont été attribués à deux entreprises. L’une d’elles est une société de publicité républicaine de Louisiane appelée People Who Think, qui a reçu 77 millions de dollars.

Mais la majorité de l’argent – ​​143 millions de dollars – est allée à une mystérieuse LLC du Delaware. La société a été créée quelques jours seulement avant de remporter le contrat.

On sait peu de choses sur la société du Delaware, qui s’appelle Safe America Media et indique que son adresse est la résidence en Virginie d’un vétéran républicain, Michael McElwain. McElwain possède depuis longtemps sa propre société de publicité (séparée de celle du Delaware), mais il y a peu de preuves que l’entreprise pourrait gérer seule un contrat fédéral à neuf chiffres : elle n’a déclaré que cinq employés lorsqu’elle a reçu de l’argent de secours pour le COVID-19 il y a quelques années.

On ignore comment, où et à qui Safe America Media a distribué les 143 millions de dollars. Les sous-traitants embauchés pour travailler sur les annonces du DHS ne sont pas divulgués dans les bases de données fédérales sur les contrats.

Le bureau qui finance les contrats publicitaires est répertorié sous le nom de Bureau des affaires publiques du DHS, dirigé par McLaughlin, selon les documents contractuels. McLaughlin a épousé Yoho, le PDG de Strategy Group, plus tôt cette année.

Dans sa déclaration, le DHS a déclaré que l’agence s’occupait de ses contrats « selon les règles » et que le processus était dirigé par des responsables de carrière. « Il est très triste que Pro Publica cherche à diffamer ces fonctionnaires », a ajouté le DHS.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles l’agence a choisi Safe America Media, le DHS a répondu : « Les résultats parlent d’eux-mêmes : la frontière la plus sécurisée de l’histoire américaine et plus de 2 millions d’étrangers illégaux quittant les États-Unis. » McElwain et People Who Think n’ont pas répondu aux questions.

Yoho était encore à l’université lorsqu’il a été pour la première fois directeur de campagne d’un membre du Congrès américain. Aujourd’hui, à 38 ans, il est un acteur national dans le secteur acharné de la publicité politique. Les archives des élections fédérales font état de dizaines de millions de paiements à son entreprise au cours du cycle électoral de 2024, provenant de dizaines de candidats républicains au Congrès. Et Noem s’est avéré un client particulièrement lucratif.

Lewandowski a amené Yoho dans le cercle restreint de Noem dans le Dakota du Sud, selon deux personnes proches du dossier, confiant la jeune consultante en charge de la publicité de sa campagne de réélection au poste de gouverneur de 2022. Noem disposait d’un budget publicitaire de plus de 5 millions de dollars pour la course, selon les records. Après avoir remporté une victoire écrasante, Yoho, qui considère Noem comme son amie, est venue dans le Dakota du Sud pour assister à sa cérémonie d’investiture. Il s’est assis sur le côté de la scène, à côté de Lewandowski. (Lewandowski n’a pas répondu à une demande de commentaire.)

À ce moment-là, le prochain grand projet de Yoho avec Noem était déjà en préparation. Fin 2022, Noem se préparait tranquillement à lancer une autre campagne publicitaire tentaculaire – mais cette fois, l’argent proviendrait des caisses de l’État. L’objectif déclaré était d’encourager les travailleurs à déménager dans le Dakota du Sud. L’opportunité de contrat à venir n’était pas encore publique, mais Yoho était déjà impliqué dans la planification de la campagne, selon les documents rapportés pour la première fois par Sioux Falls en direct.

Puis, le 12 janvier 2023, la société de Yoho s’est enregistrée pour faire des affaires dans le Dakota du Sud sous le nom de Go West Media. Le lendemain, l’opportunité de contrat a été mise en ligne.

Sept entreprises ont soumis des propositions pour le projet. Puis la pression d’en haut s’est installée, selon un ancien responsable de l’administration Noem impliqué dans le processus.

L’ancien responsable a déclaré qu’un haut collaborateur de Noem leur avait dit que le gouverneur serait en colère si la société de Yoho ne remportait pas le contrat. « Il a été très direct : ‘Elle veut le faire' », ont-ils déclaré. Messages texte contemporains examinés par ProPublica corroborent que de hauts responsables de l’administration Noem ont poussé Yoho à obtenir le contrat. Finalement, il l’a fait. (Dans sa déclaration, le DHS a nié que Noem ait influencé le processus.)

Noem a elle-même joué dans les publicités de Yoho, se déguisant en dentiste, plombier et policier d’État alors qu’elle vantait la croissance de l’économie de son État. On ne sait pas exactement combien Yoho et Strategy Group ont gagné grâce à l’accord de 8,5 millions de dollars. Une partie de l’argent a été utilisée pour acheter des spots sur Fox Nouvellesdont un lors d’un débat présidentiel républicain. Une partie de l’argent semble être retournée dans le Dakota du Sud, sur le compte bancaire d’un autre des principaux conseillers de Noem.

Sheahan, désormais commandant en second de l’ICE, a été payé jusqu’à 25 000 $ par Go West en 2023 pour des « services de conseil », selon un document de divulgation financière déposé par Sheahan par la suite. À l’époque, Sheahan était à la fois directrice des opérations de Noem en tant que gouverneur et directrice politique du travail de campagne de Noem, selon une copie de son curriculum vitae de 2023 obtenue par ProPublica. Ses responsabilités comprenaient la coordination de « la logistique et des opérations quotidiennes » pour Noem et son équipe, indique le curriculum vitae. Elle a également géré les « relations avec les donateurs de haut niveau » d’American Resolve, le réseau de groupes politiques extérieurs de Noem.

Alors que son entreprise recevait des millions du gouvernement de l’État du Dakota du Sud, Yoho continuait séparément à travailler pour Noem à d’autres titres. Il a travaillé sous la direction de Lewandowski sur la campagne publicitaire pour les mémoires de Noem en 2024, selon une personne proche du dossier. (Le livre est devenu célèbre pour avoir inclus une anecdote sur Noem tirant sur son chien.)

Le groupe Strategy a également reçu un flux de paiements pour des travaux de conseil en médias sociaux et de production médiatique au cours des dernières années de la part de l’American Resolve PAC de Noem. Les archives des élections fédérales montrent que le PAC a effectué son dernier paiement à l’entreprise de Yoho en février, quelques semaines après que Noem a pris son poste à la tête du DHS.

Jeff Ernsthausen a contribué à la recherche.