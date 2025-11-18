Jeffries bloque le vote sur le rétablissement des droits de négociation collective des travailleurs fédéraux

Les informations honnêtes et sans paywall sont rares. Veuillez soutenir notre journalisme audacieusement indépendant avec un don de n’importe quelle taille.

Mercredi, le leader de la minorité parlementaire Hakeem Jeffries (Démocrate-New York) a bloqué un effort largement soutenu par son propre caucus pour forcer un vote sur le rétablissement des protections cruciales du travail pour les travailleurs fédéraux qui avaient été révoquées par le président Donald Trump plus tôt cette année.

Une pétition dirigée par les démocrates sur le « Protect America’s Workforce Act » ne compte que deux signatures avant le seuil de 218 membres dont elle a besoin pour contourner la direction du GOP et forcer un vote sur la législation. Le projet de loi annulerait un décret de Trump qui a supprimé les droits de négociation collective de centaines de milliers d’employés fédéraux – un coup dur porté aux droits du travail dans un secteur fortement syndiqué.

La représentante Adelita Grijalva (Démocrate-Arizona), après sa confirmation longtemps retardée par le président de la Chambre Mike Johnson (Républicain-Louisiane), a tenté de signer la pétition mercredi. La pétition en faveur du projet de loi a été signée par l’ensemble du caucus démocrate, à l’exception de Grijalva, ainsi que par trois républicains. Si Grijalva le signait, alors le représentant Mike Lawler (R-New York) était sur le point d’être la 218e signature, Politique rapports.

Mais des membres du personnel de Jeffries ont arrêté Grijalva alors qu’elle allait apposer sa signature à la Chambre mercredi, Politique signalé. Une porte-parole de Jeffries, Christie Stephenson, a critiqué Lawler lorsqu’elle a été contactée au sujet de cette décision.

« Si le membre du Congrès Lawler était aussi préoccupé par ces travailleurs qu’il l’est apparemment par sa propre réélection, il aurait signé la pétition de décharge hier soir, ou à tout moment au cours des plus de 160 jours écoulés depuis son lancement », a déclaré Stephenson au média. Elle a déclaré que les démocrates forceraient bientôt un vote sur ce sujet.

« Nous attendons également avec impatience qu’il signe en tant que co-parrain de la loi historiquement bipartite sur la protection du droit d’organisation, compte tenu de sa sincère préoccupation pour les droits de négociation collective dans ce pays », a déclaré Stephenson.

Cette décision semble être en partie due à un « match de rancune politique » entre Jeffries et Lawler, Politique noté. Le mois dernier, les deux hommes se sont lancés dans une dispute à propos de la fermeture du gouvernement, Lawler se demandant à un moment donné pourquoi Jeffries n’avait pas encore soutenu le candidat démocrate à la mairie de New York, Zohran Mamdani.

Les démocrates ont également fait part de leurs inquiétudes quant au fait que Lawler a déclaré qu’il attendait d’être le 218ème législateur à signer afin de pouvoir le vanter lors de sa campagne de réélection.

Cependant, les droits de négociation collective de plus d’un million de travailleurs fédéraux – dont la vie vient d’être jetée dans les limbes au milieu de la plus longue paralysie du gouvernement – ​​sont en jeu. Les décrets radicaux de Trump ont supprimé le droit de négociation collective des travailleurs de plus d’une douzaine d’agences fédérales. Ces travailleurs représentent plus de 80 pour cent de la main-d’œuvre fédérale syndiquée.

Étant donné que le secteur public représente une proportion considérable de travailleurs syndiqués aux États-Unis, cette décision a signifié que Trump a supprimé le droit de négociation collective d’un travailleur sur 14 couvert par un contrat syndical aux États-Unis, selon une analyse du Center for American Progress. Les experts ont qualifié ces ordonnances de plus grand acte antisyndicaliste de l’histoire américaine.