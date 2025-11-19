Plus de 1 000 travailleurs de Starbucks se mettent en grève à l’occasion de la « Journée de la Coupe Rouge » de l’entreprise

Les informations honnêtes et sans paywall sont rares. Veuillez soutenir notre journalisme audacieusement indépendant avec un don de n’importe quelle taille.

Plus de 1 000 employés de Starbucks dans plus de 40 villes américaines ont lancé une grève jeudi, mettant l’entreprise en colère pour avoir fait obstacle aux travailleurs syndiqués à la table de négociation pendant six mois maintenant, malgré l’écart salarial entre PDG et employé le plus large du pays.

La grève s’étend d’un océan à l’autre et englobe 65 magasins, selon Starbucks Workers United. Il n’y a pas de date précise pour la fin de la grève, et le syndicat affirme que les travailleurs de plus de 550 magasins syndiqués sont prêts à contribuer à l’escalade de la manifestation pour en faire la « plus grande et la plus longue grève de l’histoire de l’entreprise » si Starbucks ne répond pas à ses revendications.

La grève a été programmée pour commencer le « Jour de la Coupe Rouge » de Starbucks, lorsque l’entreprise lance sa coupe annuelle des fêtes. C’est généralement l’un des meilleurs jours de ventes pour l’entreprise.

« Nous transformons la saison de la Coupe Rouge en Rébellion de la Coupe Rouge. Le refus de Starbucks de conclure un contrat syndical équitable et de mettre fin à la lutte antisyndicale nous oblige à prendre des mesures drastiques », a déclaré Dachi Spoltore, barista du Starbucks Amos Hall à Pittsburgh, qui a rejoint la grève.

Bien que les travailleurs se soient syndiqués pour la première fois à Buffalo, dans l’État de New York, il y a quatre ans, l’entreprise refuse toujours de terminer les négociations pour un premier contrat, affirment les travailleurs. La dernière offre contractuelle de l’entreprise date d’avril et a été catégoriquement rejetée, car le syndicat a déclaré qu’elle ne répondait pas à des préoccupations clés telles que les prestations de santé, les augmentations de salaire ou le manque de personnel.

C’était la dernière offre de l’entreprise à la table de négociation. Cela fait six mois et les travailleurs ont massivement voté en faveur de la grève au début du mois.

Starbucks Workers United a demandé à ses partisans de boycotter Starbucks pendant toute la durée de la grève. Le syndicat affirme que ses revendications contractuelles coûteraient à l’entreprise moins d’une journée moyenne de ventes et moins de quatre mois de la rémunération de 96 millions de dollars de son PDG en 2024. L’AFL-CIO a constaté que le PDG de Starbucks, Brian Niccol, gagnait 6 666 fois plus que le salaire moyen des employés de l’entreprise – l’écart salarial entre PDG et employé le plus important parmi les 500 plus grandes entreprises publiques du pays.

« Si Starbucks continue à faire obstacle à un contrat équitable et à refuser de mettre fin à la lutte contre les syndicats, ils verront leur activité s’arrêter », a déclaré Michelle Eisen. Eisen est porte-parole de Starbucks Workers United et l’un des membres fondateurs du syndicat de Buffalo.

« Starbucks sait où nous en sommes. Nous avons été clairs et cohérents sur ce dont les baristas ont besoin pour réussir : un salaire net plus élevé, de meilleurs horaires, la résolution des problèmes juridiques », a déclaré Eisen. « Apportez-nous de NOUVELLES propositions qui abordent ces problèmes afin que nous puissions finaliser un contrat. D’ici là, vous nous verrez, nous et nos alliés, sur la ligne de piquetage. »

L’absence de contrat a attiré l’attention du Congrès. Faire traîner le processus de négociation est une tactique antisyndicale courante de la part des employeurs, qui profitent massivement d’un délai de négociation plus long.

Lundi, plus de 100 législateurs, dirigés par le sénateur Bernie Sanders (I-Vermont), ont envoyé une lettre à Niccol exprimant leur inquiétude quant au fait que Starbucks exerce une tendance « inquiétante » à la lutte contre les syndicats. Les législateurs ont souligné que Starbucks avait réalisé 3,6 milliards de dollars de bénéfices l’année dernière et enrichi ses actionnaires et ses dirigeants en dépensant 5 milliards de dollars en rachats d’actions et en dividendes – ce que les législateurs ont qualifié de « dépenses extravagantes ». Dans le même temps, l’entreprise ferme des centaines de magasins et procède à des licenciements massifs.

« Il est clair que Starbucks a l’argent nécessaire pour parvenir à un accord équitable avec ses travailleurs », ont écrit les législateurs. « Starbucks doit changer de cap par rapport à sa position actuelle, résoudre ses conflits de travail existants et négocier un contrat équitable et de bonne foi avec ces employés. »