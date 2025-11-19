Les résidents de Caroline du Nord se lèvent contre l’ICE alors que l’administrateur Trump fait pivoter les opérations depuis Chicago

À Charlotte, en Caroline du Nord, la dernière répression anti-immigration de l’administration Trump a fait la une des journaux ce week-end, à la fois pour « à quel point les opérations de la patrouille frontalière américaine et de l’immigration et des douanes étaient « inhumaines et agressives », comme l’a dit un journaliste, et pour les mesures que les résidents locaux ont immédiatement prises pour protéger leurs voisins des arrestations et des raids.

« Je viens de commencer à les enregistrer », a déclaré Rheba Hamilton après que des agents fédéraux se soient arrêtés chez elle dans un véhicule et aient intimidé deux hommes latinos qui décoraient les arbres de son jardin. « Ils sont partis. »

Alors que les agents s’éloignaient, elle a crié : « Sortez de mon jardin, connards !

Hamilton, qui a dit Le New York Times elle avait tenté de mettre en garde les travailleurs contre l’installation des lumières de Noël en raison des opérations d’expulsion et a déclaré qu’il était « terrifiant » de voir des agents de la patrouille frontalière sur sa propriété.

« J’étais inquiet à ce sujet », a déclaré Hamilton. « Nous avons des gens formidables ici… Personne ne regrettera d’avoir déménagé ici si vous venez ici avec le bon cœur, et cela inclut nos immigrants.

Hamilton a filmé les agents de la patrouille frontalière après que le gouverneur de Caroline du Nord, Josh Stein, un démocrate, a appelé les habitants de Charlotte à « témoigner » des arrestations et des perquisitions de l’ICE dans des entreprises et des domiciles alors que l’administration Trump lançait « l’opération Charlotte’s Web » – la dernière étape de son attaque nationale contre les communautés d’immigrés et latino-américaines, qui s’est également déroulée à Chicago et dans d’autres villes.

« Si vous constatez un comportement inapproprié, utilisez vos téléphones pour enregistrer et avertir les forces de l’ordre locales, qui continueront à assurer la sécurité de nos communautés longtemps après le départ de ces agents fédéraux », a déclaré Stein la semaine dernière.

L’opération Charlotte’s Web a débuté lorsque l’administration a publié les noms de plus de 600 personnes détenues dans la région de Chicago dont les arrestations pourraient avoir violé une ordonnance du tribunal, et a révélé que seulement 16 d’entre elles avaient des antécédents criminels présumés.

Plus de 3 000 personnes au total ont été arrêtées dans la région de Chicago depuis que l’ICE et d’autres agences fédérales ont lancé « l’opération Midway Blitz » en septembre.

Le commandant général de la patrouille frontalière, Gregory Bovino, a rapporté qu’au moins 81 personnes avaient été arrêtées à Charlotte à la fin du week-end, les arrestations massives ayant pris environ cinq heures, et a affirmé que celles qui ont été arrêtées avaient « des antécédents criminels et d’immigration importants » – des affirmations similaires qui ont été faites à propos des opérations à Chicago.

Le groupe de défense local Siembra NC a déclaré samedi que « le plus grand nombre d’immigrants ont été arrêtés en une seule journée dans l’histoire de l’État ».

Le groupe de développement communautaire Charlotte East a déclaré au Tuteur Dimanche, il a reçu un nombre « écrasant » de rapports de résidents concernant des agents des douanes et de la protection des frontières (CBP) dans la région, y compris dans des endroits qui étaient auparavant protégés sous l’administration Biden contre les mesures d’immigration.

« Au cours des deux dernières heures, nous avons reçu d’innombrables rapports faisant état d’activités du CBP dans des églises, des complexes d’appartements et une quincaillerie », a déclaré le directeur exécutif Greg Asciutto au média.

Le Charlotte Observatrice a rapporté que les fidèles d’une église de l’est de Charlotte « se sont dispersés dans les bois » après l’arrivée d’agents fédéraux masqués et ont arrêté un membre pendant que la communauté ecclésiale effectuait des travaux de jardinage.

« Les agents n’ont posé aucune question et n’ont montré aucune pièce d’identité avant d’emmener un homme, dont la femme et l’enfant se trouvaient à l’intérieur à ce moment-là », a rapporté le journal. « À l’intérieur de l’église, des femmes et des enfants sanglotaient en se demandant si leurs proches avaient été enlevés. »

Sam Stein du Rempart a noté que les membres de la communauté « ont relevé la tête et ont couru dans les bois pour affronter les agents de l’ICE avec, entre autres choses, des sifflets assourdissants. L’ICE a répondu en menaçant de leur lancer des bonbonnes de gaz ».

Dimanche, des défenseurs ont distribué des sifflets – comme ceux utilisés par beaucoup à Chicago ces dernières semaines – aux résidents locaux, et des centaines de personnes ont organisé une séance de formation vendredi soir au cours de laquelle le Carolina Migrant Network leur a conseillé de s’unir pour empêcher l’ICE de faire des raids dans leurs communautés.

Charlotte NC : des militants distribuent des sifflets aux membres de la communauté pour alerter leurs voisins de la présence de l’ICE et des agents fédéraux pic.twitter.com/0lranCzuip – Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) 16 novembre 2025

Une épicerie, Compare Foods, a également annoncé qu’elle offrirait la livraison gratuite pour éviter aux gens de s’aventurer dehors pendant que des agents fédéraux sont dans la ville.

« Pour tous les clients qui ne se sentent pas à l’aise de venir en personne au magasin, ils peuvent faire leurs achats en ligne, et nous les ferons ensuite livrer à leur domicile via notre service de livraison », a déclaré Omar Jorge, propriétaire de la chaîne locale.

La boulangerie Manolo, quant à elle, a fermé ses portes ce week-end pour la première fois en 28 ans d’histoire, le propriétaire Manolo Betancur ayant déclaré au Observateur« Nous devons protéger nos familles (de) la séparation familiale. »

Stefania Arteaga du Carolina Migrant Network a déclaré au Tuteur que les efforts communautaires du week-end montrent que « les alliés apprennent à aider leurs voisins » dans la ville.

« Dans un scénario où cette administration tente de semer la division », a-t-elle déclaré, « nous assistons à un mouvement organique de membres de la communauté essayant de fournir soutien et assistance ».

Daniel Nichanian de Boulons Le magazine a déclaré que Charlotte – qui n’est pas proche d’une frontière américaine – a probablement été choisie comme dernière cible du président Donald Trump en raison d’une « guerre » entre l’ICE et le shérif du comté de Mecklenburg, Gary McFadden, remontant à 2018, lorsque McFadden faisait partie des cinq démocrates noirs qui ont remporté les élections de shérif dans l’État sur la promesse de mettre fin à la coopération avec l’ICE.

L’agence a ciblé Charlotte deux ans plus tard, en affichant des panneaux d’affichage montrant des photos d’immigrants arrêtés dans la région.

Comme dans d’autres villes que Trump a ciblées pour des opérations d’expulsion massives cette année, la criminalité a diminué à Charlotte, avec une diminution de 8 % de la criminalité globale le mois dernier par rapport à l’année précédente, et une réduction de 20 % des crimes violents.