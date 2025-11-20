Les centres de données dévorent l’électricité. Le capital-investissement achète des services publics pour en tirer profit.

Les informations honnêtes et sans paywall sont rares. Veuillez soutenir notre journalisme audacieusement indépendant avec un don de n’importe quelle taille.

Aux États-Unis, les contribuables sont confrontés à une hausse de leurs factures d’électricité – une tendance qui pourrait être renforcée par les efforts croissants de Wall Street pour capter les services publics d’électricité dont nous dépendons tous.

Avec cette acquisition, BlackRock fera passer Allete d’une société cotée en bourse à une société privée. De plus, BlackRock vise désormais le géant des services publics AES, qui possède des services publics dans l’Ohio et l’Indiana ainsi que d’autres opérations importantes aux États-Unis et à l’international, tandis qu’un autre titan du capital-investissement, Blackstone, cherche l’autorisation d’acquérir TXNM Energy, avec des centaines de milliers de clients au Nouveau-Mexique et au Texas. La ruée croissante du capital-investissement sur les services publics est largement motivée par l’essor des centres de données – d’énormes consommateurs d’électricité – et les taux de rendement garantis qu’offrent les services publics.

Les critiques des rachats affirment qu’il s’agit d’une tendance profondément alarmante, dans la mesure où des sociétés comme BlackRock et Blackstone imposeront probablement un modèle de capital-investissement – ​​opaque, extractif, axé sur le profit – au détriment des services de base. Même les régulateurs étatiques bien intentionnés, affirment les opposants, ne seront pas à la hauteur face à ces entreprises aux ressources massives alors qu’elles cherchent à éliminer au bulldozer tous les obstacles pour enrichir leurs riches investisseurs.

Alissa Jean Schafer, directrice du climat au Private Equity Stakeholder Project, a déclaré que l’approbation de l’accord avec Allete était « un précédent » pour l’incursion croissante du capital-investissement dans les services publics.

« L’approbation de cet accord envoie le signal que notre infrastructure essentielle est désormais en vente au plus offrant », a déclaré Schafer.

Victoire pour BlackRock

Lorsque la branche infrastructure de BlackRock, Global Infrastructure Partners (GIP), a annoncé un accord de 6,2 milliards de dollars en mai 2024 pour acquérir Allete et privatiser l’entreprise, de nombreux organisateurs locaux, membres de la communauté et contribuables du nord du Minnesota se sont fermement opposés à l’accord, qui nécessitait l’approbation de la Minnesota Public Utilities Commission (PUC).

Leurs craintes qu’un rachat par des fonds privés de leur service public d’électricité puisse affaiblir la transparence et augmenter les tarifs ont semblé justifiées en juillet lorsque, après des mois de commentaires de toutes parts, un juge administratif a recommandé sans équivoque à la PUC du Minnesota de rejeter l’accord. Le rapport indiquait en termes clairs que BlackRock « ferait ce que le capital-investissement est censé faire : rechercher des profits au-delà des marchés publics en contrôlant l’entreprise ».

Le ministère du Commerce du Minnesota, un acteur important et influent qui a participé au processus d’examen de l’acquisition, est rapidement revenu sur son opposition initiale à l’accord après quelques concessions d’Allete. Les dossiers obtenus par le Private Equity Stakeholder Project indiquent que Pete Wyckoff, le sous-commissaire aux ressources énergétiques du ministère du Commerce, a eu des communications agréables avec Allete alors qu’un accord était en cours d’élaboration.

Rapport de Le levier a montré qu’un ancien commissaire du PUC du Minnesota travaillant maintenant pour le compte de BlackRock semble s’être coordonné avec les syndicats du bâtiment pour soutenir l’accord, ce qu’un représentant du syndicat a nié, malgré les preuves montrant l’empreinte numérique de l’ancien commissaire sur les documents déposés par le syndicat en faveur du rachat. Pendant ce temps, certains groupes « d’énergie propre » se sont prononcés en faveur de l’acquisition après avoir développé des relations avec des parties prenantes privées et des avocats de BlackRock. Dans un cas, une organisation à but non lucratif « d’énergie propre » détenait un avantage avec Allete en tant que « sponsor VIP ».

Lors de la première réunion de la PUC sur l’acquisition, Schuppert a déclaré qu’il était devenu clair que les commissaires avaient l’intention d’approuver l’accord, même si le personnel de la PUC a mis en garde contre le « modèle commercial de capital-investissement » qui serait imposé à Allete.

Finalement, la PUC a approuvé à l’unanimité le rachat d’Allete par BlackRock. L’approbation s’est accompagnée d’un gel du taux de base d’un an et d’autres concessions à court terme. Les opposants comme Schuppert estiment cependant que ces concessions ne répondent pas aux principaux dangers liés à la vente d’un service public au capital-investissement. Ils soupçonnent que de puissants intérêts technologiques, publics et financiers ont contribué à faire aboutir l’accord, les yeux rivés sur les centres de données – à la fois réels et supposés – à construire.

« La décision d’approuver cela était entièrement politique », a déclaré Schuppert. « Nous avons vu la PUC et d’autres entités faire tout ce qu’elles pouvaient lors de ces réunions finales pour justifier l’approbation. »

Les dangers du capital-investissement

D’une part, cela affaiblira la transparence dont dépendent les régulateurs et le public pour surveiller les services publics. Alors que les sociétés cotées en bourse sont tenues de divulguer des informations importantes, les sociétés privées sont moins surveillées. Les régulateurs, qui manquent de ressources, auront probablement du mal à suivre le rythme des pitreries comptables des géants financiers complexes.

Les préoccupations concernant la transparence et la responsabilité ont été les principaux facteurs d’opposition au rachat d’Allete par BlackRock.

Sandeep Vaheesan, auteur de La démocratie au pouvoir : une histoire de l’électrification aux États-Uniscraint que, protégé par cette opacité, le capital-investissement n’apportera aux services publics la même « orientation très extractive » qu’il a déjà imposée à des secteurs comme le commerce de détail et le logement, promettant des « rendements extraordinaires » aux investisseurs obtenus en « retirant autant de liquidités que possible des activités du portefeuille ».

« Regardez ce qui est arrivé à Sears ou à JCPenney », a déclaré Vaheesan, faisant référence à la façon dont le capital-investissement a restructuré et retiré les actifs des chaînes de grands magasins. « Imaginez maintenant que ce modèle économique soit appliqué aux services publics d’électricité, qui sont essentiels à la vie aux États-Unis. »

GIP de BlackRock, qui devrait détenir une participation de 60 pour cent dans Allete, a annoncé un rendement pour ses clients de 15 à 20 pour cent, bien supérieur au rendement sur capitaux propres actuel de 9,78 pour cent de Minnesota Power, que de nombreux critiques de l’accord jugent déjà trop élevé.

Cette volonté d’obtenir des taux de rendement élevés pourrait inciter les services publics appartenant à des sociétés de capital-investissement à réduire leurs coûts sur des éléments tels que la maintenance de base, ce qui pourrait intensifier les problèmes existants en matière de sécurité et de fiabilité. « Nous devrions nous préparer à des tarifs plus élevés et à un service de qualité inférieure », a déclaré Vaheesan.

La hausse des factures de services publics a un impact disproportionné sur les ménages pauvres et de la classe ouvrière, noirs, latinos et autochtones, de nombreuses familles étant obligées de choisir entre payer pour les nécessités de base comme la nourriture ou le loyer ou payer les factures d’électricité.

« La participation au capital-investissement menace d’aggraver encore tous ces problèmes existants », a déclaré Vaheesan.

En transformant les services publics en une simple société de portefeuille, Slocum a également averti que des sociétés comme BlackRock et Blackstone pourraient utiliser le « flux de trésorerie stable » des services publics « pour augmenter le risque dans le reste de leur portefeuille », générant ainsi une plus grande instabilité financière globale.

Surcharger les régulateurs de l’État

« Les services publics disposent d’armées d’avocats, d’économistes et de consultants », a-t-il déclaré. « C’est un combat politique vraiment inégal. »

Ce déséquilibre des pouvoirs va désormais s’intensifier avec des sociétés comme BlackRock et Blackstone – qui supervisent des milliers de milliards d’actifs et ont une influence politique majeure – engloutissant les services publics.

Slocum note que les PUC, déjà sous-financées, deviendront dépendantes des divulgations volontaires des géants du capital-investissement. Cela transférera davantage de responsabilités aux régulateurs étatiques qui « n’ont tout simplement pas les compétences en matière d’évaluation juridique et économique ou de juricomptabilité nécessaires pour traquer ce qui va devenir un réseau très complexe de manigances », a-t-il déclaré.

Les critiques de l’accord Allete craignent que son approbation par la PUC du Minnesota, imposée après une large opposition et un rapport critique d’un juge administratif, ne crée un dangereux précédent que les géants du capital-investissement vont désormais utiliser dans d’autres États.

« La leçon à retenir est d’accumuler et d’utiliser le pouvoir politique et économique pour rendre les faits non pertinents, et ces entreprises savent comment le faire », a déclaré Slocum. « Je pense que les régulateurs du Minnesota ont commis une énorme erreur et je pense qu’ils vont regretter cette décision. »

Profiter des centres de données

Les services publics sont intéressants pour le capital-investissement car ils offrent aux investisseurs une infrastructure énergétique existante accompagnée d’un taux de rendement garanti – une réalité désormais amplifiée par l’explosion des centres de données que les services publics sont sur le point de desservir.

Une étude récente a révélé que la croissance des centres de données pourrait bientôt augmenter les factures d’électricité de 25 % sur certains marchés régionaux. Pour les mégaentreprises de Wall Street qui disposent d’énormes capitaux privés et promettent de gros rendements à leurs clients fortunés, les services publics constituent des cibles alléchantes.

« Si les services publics étaient attrayants auparavant, ils le sont encore plus maintenant », a déclaré Vaheesan.

Slocum affirme que le système de services publics américain, malgré tous ses problèmes, continue de chercher à socialiser les coûts en répercutant les dépenses d’infrastructure et d’exploitation sur tous les contribuables. Mais le boom des centres de données, porté par les entreprises les plus riches de l’histoire mondiale, menace de perturber ce modèle.

« Les centres de données changent complètement ce discours car la nature de leur demande d’énergie est astronomiquement plus grande que tout ce qui les a précédés », a déclaré Slocum.

Ce qui est tout aussi alarmant, ajoute Slocum, c’est que le capital-investissement peut tirer profit de la construction de nouvelles infrastructures pour répondre au boom de l’IA – avec un rendement des capitaux propres garanti – tout en transférant le risque sur les contribuables.

« Le capital-investissement utilise son nouveau contrôle sur les services publics pour socialiser les coûts d’expansion des centres de données », a-t-il déclaré. « Les travailleurs ne devraient pas subventionner les Big Tech et, par extension, les sociétés de capital-investissement qui en sont propriétaires. »

Le rachat des services publics par le capital-investissement met également en péril les perspectives d’une transition démocratique vers une énergie propre. Vaheesan prévient que le développement des énergies propres piloté par des investisseurs avides de liquidités pourrait propulser une « approche axée sur le projet d’abord », dans laquelle le capital-investissement construit des infrastructures spécifiques pour obtenir des profits rapides au détriment d’une approche plus planifiée et intégrée qui équilibre plus largement l’offre et la demande.

« Voulons-nous vraiment confier simplement au secteur privé le soin de décarboniser sur la base du profit ? » demanda Vaheesan. « La promesse d’une approche publique offre non seulement un contrôle plus démocratique sur la transition, mais aussi le potentiel d’une approche de la décarbonation beaucoup plus systémique. »

Vers la puissance publique

Les commentaires publics en colère ont afflué depuis l’approbation par la PUC du Minnesota du rachat d’Allete par BlackRock.

« C’est clairement très impopulaire », a déclaré Schuppert. « Il est choquant que ceux qui ont soutenu cet accord ne comprennent pas qu’il entraînera des conséquences politiques. »

Slocum a déclaré que les organisateurs et les défenseurs qui se sont opposés à l’acquisition de BlackRock ne devraient pas céder au désespoir. « C’était un grand combat au Minnesota », a-t-il déclaré. La tâche maintenant, a-t-il ajouté, est de « panser nos blessures » en prévision des luttes à venir dans des États comme le Nouveau-Mexique, où Blackstone cherche à obtenir l’approbation pour son acquisition de TXNM Energy.

« Nous devons soutenir les régulateurs et leur dire : « Ne commettez pas la même erreur que vos amis du Minnesota viennent de commettre » », a déclaré Slocum.

Schafer convient que la tentative du capital-investissement d’acquérir nos infrastructures critiques met en évidence l’importance des régulateurs au niveau des États. « Il est essentiel que les gens profitent de l’occasion pour faire entendre leur voix », a-t-elle déclaré.

Vaheesan estime que cette période de hausse des factures d’électricité et de rachat des services publics à Wall Street pourrait renforcer les arguments en faveur de l’énergie publique, qui, selon lui, « existe déjà à très grande échelle » sous la forme de services publics avec des tarifs plus bas.

« Il existe d’autres façons d’organiser cette industrie qui sont plus démocratiques et plus susceptibles de fournir un service d’électricité fiable et abordable que ce que nous pourrions avoir sous la propriété d’investisseurs », a déclaré Vaheesan.

En effet, les campagnes de puissance publique, qui prônent la démarchandisation des services publics, se multiplient aux États-Unis, de New York et Milwaukee à Tucson et San Diego. Schuppert espère que l’acquisition d’Allete par BlackRock pourrait servir de sonnette d’alarme quant à la nécessité d’un pouvoir public au Minnesota et au-delà.

« Si nous pouvons nous organiser autour de cela », a-t-elle déclaré, « cela pourrait changer la donne. »