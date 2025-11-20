ICE a attaqué la garderie de mon fils pour enlever un enseignant. Ce genre de traumatisme dure.

Les enfants de l’école maternelle d’immersion espagnole de mon fils à Chicago ont été témoins d’un enseignant violemment agressé par des agents de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) qui sont entrés dans leur école, armés d’armes, au début du mois.

L’une des enseignantes des enfants de l’école, Diana Santillana Galeano – connue des élèves sous le nom de « Miss Diana » – a été enlevée par l’ICE le matin du 5 novembre alors qu’elle se préparait à commencer son service pour la journée. Même si mon fils de 3 ans n’a pas été témoin de l’enlèvement de l’enseignant, nous sommes arrivés à l’école — Rayito de Sol, située dans le quartier de Roscoe Village — peu de temps après, et il a été secoué émotionnellement par les conséquences traumatisantes qui se sont déroulées dans sa garderie bien-aimée.

Voir ses camarades de classe, ses professeurs et d’autres parents pleurer et se serrer les uns contre les autres a fait s’effondrer mon fils. Il est finalement devenu renfermé et silencieux, semblant engourdi au milieu du chaos qui l’entourait. Heureusement, mon mari a pu quitter son travail pour venir à l’école et s’occuper de lui à la maison. Il a fait de son mieux pour offrir tout le réconfort qu’il pouvait, disant à notre fils que maman devait rester à l’école parce que j’étais une « aide » et que je devais aider Miss Diana à revenir. Les sept jours suivants ont été un tourbillon de soins communautaires et d’organisation rapide, alors que nous essayions d’aider nos enfants à surmonter ce traumatisme.

Comment pouvons-nous réconforter nos enfants lorsque le traumatisme persiste ?

Lorsqu’un enfant est témoin d’un événement traumatisant, il est généralement conseillé aux parents de rassurer l’enfant sur le fait qu’il est en sécurité, de lui promettre que les adultes qui l’entourent le protégeront et de confirmer que la menace est passée. Mais les parents vivant dans des villes terrorisées par la police secrète de Donald Trump ne peuvent pas réellement offrir ces paroles de réconfort à nos enfants – ce serait un mensonge éhonté.

Parce que la vérité est que tant que ce régime règne toujours – avec un budget gonflé du Département de la Sécurité intérieure, dirigé par des agents violents et non formés déterminés à ignorer les lois tout en enlevant nos voisins, et avec peu ou pas de résistance significative de la part d’un parti d’opposition – nos enfants ne sont pas en sécurité.

Les enfants de l’Illinois ont subi des mois de violences physiques et émotionnelles systématiques de la part des agents de l’ICE et des douanes et de la protection des frontières lors de l’opération Midway Blitz, les enfants de couleur subissant le pire. Par exemple:

Un bébé a récemment été aspergé de poivre à Cicéron.

Les enfants de la Rive-Sud étaient attachés – attachés avec des poignets flexibles en plastique – après que leur maison ait été perquisitionnée en pleine nuit, afin que les agents puissent cosplayer des personnages de Call of Duty et descendre en rappel depuis un hélicoptère de qualité militaire.

Une enfant souffrant d’un cancer de stade quatre a perdu son principal soignant lors d’une descente dans un parking de Home Depot à Niles, dans l’Illinois, un village près de la frontière nord-ouest de Chicago.

Des enfants qui jouaient dehors dans une école primaire de Logan Square ont été entourés de gaz lacrymogènes alors que les agents jetaient des cartouches à travers les vitres de leur voiture.

Un garçon de 15 ans du côté sud-est a été projeté au sol puis a disparu dans un garage pendant plusieurs heures.

De nombreuses écoles de la ville ont été contraintes à un confinement modéré après que l’ICE ait enlevé des membres de leur famille, des nounous ou des employés à l’extérieur des écoles. Les enseignants ont signalé que leurs enfants pleuraient, exprimant des sentiments de peur et de confusion.

Une fois séparés de leurs parents, ce régime a également fait pression sur les enfants pour qu’ils renoncent à leur demande d’asile, les menaçant de poursuites pénales s’ils ne s’expulsaient pas eux-mêmes.

ICE affirme dans sa propagande vidéo que des raids comme celui de la Rive-Sud ont chassé les criminels de nos rues. Non seulement cela s’est avéré plus tard faux, mais des niveaux de terreur indicibles ont été infligés à des enfants innocents ce jour-là.

Comment nous nous sommes mobilisés pour défendre Miss Diana

Je travaillais déjà comme avocat spécialisé en droit de l’immigration et organisateur anti-ICE avant l’enlèvement de la puéricultrice de la garderie de mon fils. J’étais donc heureusement en mesure de commencer à diriger les efforts pour la libération de Miss Diana. Les valeurs que cultive l’école – empathie, diversité et altruisme – se prêtent bien à une solide communauté de parents qui est immédiatement passée à l’action. Ensemble, nous nous sommes rapidement mobilisés pour Miss Diana.

Des pancartes réalisées par des familles sur la porte de Rayito de Sol, une garderie d’immersion espagnole à Chicago, expriment leur soutien à Diana Santillana Galeano, qui a été enlevée sur place par l’ICE en novembre 2025. Tara Goodarzi

Les appels téléphoniques des parents et des membres de la communauté aux élus et aux conseillers juridiques ont donné lieu à une conférence de presse le même jour et à une réunion vitale. habeas corpus pétition déposée au nom de Miss Diana devant un tribunal fédéral à 14 heures ce jour-là, quelques heures seulement après que l’ICE ait pris d’assaut la garderie. De telles pétitions ont été cruciales pour les habitants de Chicago disparus ; Le DHS aime expédier nos voisins enlevés vers des États comme le Kentucky, le Michigan ou la Louisiane dans les 24 à 48 heures après leur avoir systématiquement refusé l’accès à un avocat à Broadview, la prison pour immigrants juste à l’ouest de Chicago, connue pour ses conditions « inutilement cruelles » et inhumaines, où les membres de notre communauté protestent depuis que l’ICE a commencé à occuper notre ville. Ici, grâce à notre action rapide, le district nord de l’Illinois a conservé sa compétence dans le cas de Miss Diana.

Un rassemblement communautaire ce soir-là a attiré plus de 500 personnes et a également contribué à nos efforts de collecte de fonds, augmentant finalement son fonds de défense juridique à plus de 150 000 $. Les parents de l’école se sont également regroupés physiquement : l’école ayant été fermée pendant plusieurs jours, certains ont créé entre eux des garderies communautaires.

Nous avons passé la semaine suivante à faire circuler une pétition appelant à la libération immédiate de Miss Diana, à créer des t-shirts et des pancartes dans les jardins et à faire des apparitions réfléchies dans les médias. Nous avons écrit des messages directs et froids aux influenceurs et célébrités Instagram. Nous avons participé aux conférences Zoom en collaboration avec les syndicats locaux et l’ACLU pour les séminaires Know Your Rights et avons participé aux formations « Migra Watch » dirigées par l’une des principales organisations de résistance de la ville, la Coalition de l’Illinois pour les droits des immigrants et des réfugiés, qui ont partagé leurs connaissances sur la manière de documenter et d’enregistrer l’ICE en toute sécurité. Nous avons collaboré avec l’échevin local Matt Martin pour une Journée d’action violette en solidarité avec Miss Diana et tous les soignants. Nous avons attaché des rubans violets – symbolisant la couleur préférée de Miss Diana et la couleur du syndicat travaillant avec le personnel de garde d’enfants – aux écoles locales du quartier et organisé des rassemblements exigeant que l’ICE quitte Chicago et ramène Miss Diana dans sa communauté. Nous avons manifesté à Broadview et félicité les mamans de banlieue qui ont été arrêtées en solidarité avec notre combat.

Nous avons également créé un plan de prise en charge pour le reste de nos enseignants, conformément aux dizaines d’autres réseaux d’entraide qui ont joué un rôle vital à Chicago pour soutenir nos communautés d’immigrants. Beaucoup de nos enseignants souffrent d’insécurité alimentaire en raison de leur peur de quitter la maison à cause de l’ICE. Nous avons donc commencé à coordonner les dons et les livraisons de repas. Nous leur avons proposé de les escorter jusqu’à leur voiture ou leur domicile et nous nous sommes inscrits à des patrouilles à l’extérieur de l’école, des sifflets prêts au cas où l’ICE reviendrait. Nous avons commencé à travailler avec l’administration de l’école pour les aider avec un soutien à long terme en matière d’immigration. Nous avons fait tout cela en essayant d’ignorer une vile campagne de diffamation orchestrée par les opérateurs de médias sociaux du DHS et en expliquant aux gens qu’un site Web « .gov » n’est en aucun cas une source fiable à citer pour obtenir des informations.

Ces peurs ont des conséquences néfastes sur tous nos enfants

Comme toutes les mamans jonglant avec plusieurs tâches à la fois, nous avons abordé ce travail tout en essayant de donner la priorité aux besoins émotionnels croissants de nos enfants. Nous avons élaboré des réponses réfléchies du mieux que nous pouvions à leurs questions déchirantes, comme « Si je parle espagnol en dehors de chez nous, vont-ils m’emmener aussi ? » Pour les familles d’immigrés en particulier, lorsqu’elles posaient ces questions, nous voulions les rassurer, mais nous luttions pour ne pas les induire en erreur. L’administration Trump affirme sans fondement que ses agents ne s’en prennent qu’au « pire du pire », mais les habitants de Chicago reconnaissent cela comme un mensonge flagrant. Ils ont volé des citoyens américains simplement parce qu’ils étaient bruns. Ils ont enlevé nos ouvriers tamales, nos professeurs et nos jardiniers. Être sans papiers n’est pas un délit pénal, peu importe le nombre de fois où Kristi Noem essaie de vous convaincre du contraire, et quoi qu’il en soit, rien ne justifierait la violence aveugle qui « choque la conscience », selon un juge fédéral, que nous constatons de la part de ces agents fédéraux. Je vis à Chicago depuis 15 ans et je ne me suis senti en insécurité que lorsque ces agents masqués ont commencé à envahir nos communautés.

Ce nouveau danger a eu des conséquences néfastes sur nos enfants. De nombreux parents ont décrit leurs enfants confrontés à leur traumatisme à travers des jeux de rôle, des cauchemars, des difficultés à dormir et des explosions émotionnelles. Une nouvelle étude relie les raids d’immigration de Trump à la peur croissante et aux risques de santé mentale chez les enfants des familles immigrées. Les chercheurs ont identifié des dommages au développement émotionnel et aux résultats scolaires. Les écoles publiques de Chicago ont signalé que la fréquentation avait considérablement diminué depuis que Trump a commencé à terroriser notre ville bien-aimée.

Le fascisme repose sur la division. S’appuyer fortement sur votre communauté est un outil puissant contre l’opposition.

Que dites-vous à un enfant à ce moment-là ? J’ai souvent du mal à expliquer ce niveau de racisme anti-immigrés à mes deux enfants. J’essaie plutôt de mettre en avant notre résistance : je les emmène avec moi aux rassemblements anti-ICE, ils m’aident à réaliser des affiches HANDS OFF CHICAGO et nous lisons des livres comme « Dreamers » de Yuyu Morales et « Prisons Must Fall » de Mariame Kaba et Jane Ball. Nous travaillons notre espagnol et visitons les quartiers latins pour les célébrations de la « Dia de Los Muertos ». Mon mari leur montre des vidéos de moi sifflant à l’ICE près de chez nous et récupérant des grenades lacrymogènes. Lorsqu’ils voient mon masque à gaz sur la table et me demandent pourquoi j’en ai besoin, je leur parle de la violence d’État tout en leur expliquant les outils dont je dispose pour me défendre et défendre nos voisins.

La semaine dernière, notre communauté a reçu l’incroyable nouvelle que Miss Diana a été libérée par le DHS après qu’un juge fédéral a déterminé que sa détention était illégale. Nous étions ravis de célébrer cette victoire avec nos enfants et impatients de mettre en lumière la manière dont le collectif peut l’emporter. Lorsque notre communauté s’est réunie avec un objectif unique, nous avons vaincu un ennemi bien plus grand et plus puissant que nous. Ancrés par la force et la grâce de Miss Diana, nous espérons que cette leçon pourra être un baume sur les peurs de certains de nos enfants. En même temps, nous voulons qu’ils sachent que ce combat n’est pas terminé. Ces ressources devraient être accessibles à tous nos voisins enlevés, et pas seulement aux enseignants de garderie bien-aimés, avec le soutien d’une armée de parents. Et nous comptons continuer à nous organiser pour y parvenir.

Le fascisme repose sur la division. S’appuyer fortement sur votre communauté est un outil puissant contre l’opposition. En regardant mes camarades de Charlotte et de la Nouvelle-Orléans, j’espère qu’ils s’appuieront sur la résistance de Chicago pour assurer la sécurité de leurs enfants et de tous leurs voisins.