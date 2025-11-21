Si Trump vend son portefeuille de prêts étudiants, les voies d’annulation de la dette pourraient se fermer

Les responsables de l’administration Trump étudient une fois de plus la possibilité de vendre une partie du portefeuille de prêts étudiants du gouvernement fédéral, d’une valeur de 1,6 billion de dollars, détenu par environ 45 millions d’emprunteurs, selon un récent rapport de Politique.

La loi fédérale stipule qu’une telle vente ne peut coûter aucun argent aux contribuables. Mais, comme l’a dit Eileen Connor, directrice exécutive du Project on Predatory Student Lending, Politiqueconclure un accord qui profite à la fois aux contribuables et aux emprunteurs est presque impossible. Le gouvernement fédéral jouit de pouvoirs de recouvrement extraordinaires que les prêteurs privés ne possèdent pas, comme la saisie-arrêt des remboursements d’impôts, des prestations d’invalidité et des paiements de sécurité sociale. En l’absence de ces méthodes de recouvrement, les prêteurs privés gagnent de l’argent grâce à des taux d’intérêt plus élevés et des plans de remboursement plus longs.

Mike Pierce, directeur exécutif de Protect Borrowers, le dit sans détour : « Le président Trump et la secrétaire (Linda) McMahon sont déterminés à soutirer jusqu’au dernier dollar des familles endettées. » Daniel Zibel, du National Student Legal Defence Network, ajoute qu’une telle vente pourrait exclure toute possibilité future d’annulation de la dette. En bref : la privatisation signifie moins de protection, plus de souffrance et moins de voies d’accès au secours.

Même si vendre le portefeuille de prêts fédéraux serait sans précédent, cela s’inscrit dans un projet plus large de Trump : réduire le rôle du gouvernement dans la vie publique, en particulier dans l’éducation. En mars, le président a annoncé son intention, par décret, de dissoudre le ministère de l’Éducation – une décision que son secrétaire à l’Éducation a qualifiée de « mission finale » du ministère.

Cette dissolution est déjà en cours. En octobre, l’administration a considérablement réduit le personnel du bureau chargé de gérer 15 milliards de dollars de financement pour l’éducation spécialisée, sapant ainsi les services destinés aux 7,5 millions d’enfants handicapés du pays. Et la portée du département s’étend bien au-delà de l’éducation spécialisée : il administre 18,4 milliards de dollars de financement pour les étudiants à faible revenu et des milliards supplémentaires pour l’enseignement professionnel et technique, le développement des enseignants et les apprenants multilingues. Il gère également les prêts étudiants qui permettent à des millions d’étudiants, soit entre 30 et 40 pour cent des étudiants de premier cycle, d’accéder à l’université chaque année.

L’éviscération du département par Trump se répercutera des collèges, des lycées et des écoles primaires. Comme l’a déclaré en avril l’une des personnes nommées par le secrétaire McMahon, avec une franchise étonnante : « Nous allons avoir beaucoup de bâtiments scolaires vides. »

Tout comme la menace de privatiser le portefeuille de la dette du gouvernement, ces abdications de responsabilité font partie d’une vision plus large du pays, dans laquelle le gouvernement s’est retiré de son rôle consistant à s’occuper, entre autres, des enfants. Trump vend un monde de salles de classe inutilisées et de prisons surpeuplées, où les plus riches d’entre nous ont accès à une alimentation saine, à des médecins et à un logement – ​​et où les plus pauvres d’entre nous n’auront nulle part où vivre, rien à manger et ne recevront plus les services dont ils ont besoin pour apprendre à lire.

Quand je pense à ce qui a été perdu, j’imagine la première salle de classe dans laquelle j’ai enseigné, dans le sud du Bronx : le canapé usé où les étudiants se pelotonnaient avec des livres, le doux murmure alors qu’ils apprenaient à prononcer les mots – génération, chagrin, liberté. Je pense à un étudiant immigré équatorien qui a lu un poème sur un renard d’hiver sortant de sa tanière. Si ces salles de classe ferment, où iront ces enfants ?

Le « Big Beautiful Bill » de Trump étend également sa vision vers le haut. Cela menace les études supérieures pour les étudiants à revenus faibles et moyens, rend le remboursement des prêts plus coûteux, réduit les programmes d’exonération de prêts et, par extension, décourage les professions dont nous avons le plus besoin : infirmières, enseignants, travailleurs sociaux. L’avenir qu’il propose est celui sans éducation et sans soins.

S’il était autorisé à acheter ce portefeuille, le Debt Collective libérerait des millions de personnes des chaînes de la dette.

Le Debt Collective – le premier syndicat de débiteurs du pays, dont je suis membre – offre une vision différente. Lorsque l’administration Trump a recherché des acheteurs privés pour le portefeuille de prêts, le Debt Collective a levé la main. « Debt Collective a racheté des milliards de dettes de ménages impayables au cours de la dernière décennie, y compris des dettes étudiantes », a déclaré Braxton Brewington, porte-parole de Debt Collective.

S’il était autorisé à acheter ce portefeuille, le Debt Collective poursuivrait ce travail à une échelle historique, libérant des millions de personnes des chaînes de la dette. Imaginez ce que cette liberté pourrait débloquer : des familles capables de se payer des soins dentaires, d’avoir des enfants, de payer une chimiothérapie ou de devenir elles-mêmes éducateurs. Imaginez un pays où les soins ne sont pas privatisés mais partagés – où la liberté signifie la capacité de prospérer ensemble.

L’administration Trump vend un monde d’isolement et de pénurie. Le Debt Collective propose autre chose : un monde construit sur la sollicitude et l’interdépendance.

« Si l’administration Trump envisage sérieusement de vendre une partie de ses prêts étudiants détenus par le gouvernement fédéral à des acheteurs potentiels, alors ils devraient savoir que le Debt Collective est disposé et capable de procéder à un achat important. Le portefeuille de près de 2 000 milliards de dollars inscrit dans les livres du gouvernement fédéral ne sera jamais remboursé et le marché le sait », a déclaré Brewington. « Vendez-le-nous. »