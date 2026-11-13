Les entreprises d’IA s’attaquent aux écoles sous-financées, disent les étudiants

Lorsque Tara Donnelly, bibliothécaire au lycée, parle à ses classes de la manière dont l’IA a modifié la recherche en ligne, elle commence toujours par une question : « Quel est l’objectif principal de Google ? »

Les étudiants répondent généralement « vous donnent des informations » ou « vous donnent les réponses aux choses » – jusqu’à ce que quelqu’un frappe dans le mille et se lance : « Gagnez de l’argent ».

Donnelly, membre du groupe de travail sur l’IA du Chicago Teachers Union, affirme que Google est l’une des nombreuses entreprises technologiques dont la motivation principale est le profit, même si elles prétendent servir d’autres objectifs. Alors que les développeurs d’IA comme Microsoft et OpenAI s’efforcent d’intégrer leurs produits dans les écoles américaines et dans la vie des élèves de manière plus large, Donnelly a déclaré qu’elle pensait que les étudiants avaient droit à une compréhension claire des forces qui façonnent leur éducation.

« Les étudiants devraient avoir la possibilité de refuser d’utiliser l’IA s’ils le souhaitent. »

Donnelly – une éducatrice au Foreman College et à la Career Academy, une école à prédominance latine du nord-ouest de Chicago – a déclaré qu’elle réfléchissait à ces préoccupations spécifiquement dans le contexte d’une scolarisation racialement équitable.

« Chaque fois que nous parlons d’éducation, nous parlons d’étudiants de couleur. Nous devons toujours être très intentionnels, Comment cela va-t-il affecter ces étudiants et que devons-nous faire différemment ?« , a déclaré Donnelly.

Les étudiants et les écoles face au mur

Yeisbel Peña, un lycéen latino de Boston qui s’intéresse à l’informatique, a déclaré qu’il était possible pour les jeunes étudiants d’utiliser l’IA pour faire progresser leur réflexion. Mais « l’éducation brute – juste en tête-à-tête, (l’) ancien type d’éducation – est le moyen le plus approprié pour une personne de réellement s’engager et apprendre », a-t-il déclaré.

Pourtant, il a déclaré qu’en l’absence d’aide aux devoirs après l’école avec un personnel compétent, les étudiants de son école à charte, qui accueille principalement des étudiants de couleur, se tournent souvent vers des chatbots. Peña a décrit des salles de classe avec un seul enseignant pour aider 10 ou 20 élèves.

« Tous essayent d’obtenir une aide individuelle, cela devient définitivement très dilué », a déclaré Peña. « Donc, vous n’obtenez certainement pas la meilleure qualité d’aide. »

À Raleigh, en Caroline du Nord, Sacdiya Rashid, 17 ans, a déclaré qu’elle choisit parfois de se tourner vers des chatbots, qui l’ont aidée à comprendre des problèmes mathématiques difficiles. Même si elle affirme que les étudiants peuvent nuire à leur apprentissage en devenant trop dépendants de la technologie, elle pense que des influences commerciales entrent en jeu au-delà des choix individuels de chaque étudiant.

« Je ne pense pas que nous devrions vraiment blâmer les étudiants pour ces sociétés d’IA et les discours qu’elles tentent de promouvoir. Parce que je pense que cela ne fait que nuire aux étudiants », a déclaré Rashid.

En effet, les étudiants de l’école Donnelly à Chicago ont théoriquement accès à un tutorat après l’école, mais le corps étudiant principalement immigré, de première génération et très pauvre a été durement touché par « l’Opération Midway Blitz », les raids anti-immigration du président Donald Trump dans la ville l’année dernière. Pour cette raison, Donnelly a déclaré : « Il n’y a pas beaucoup de vie extrascolaire au sein de l’école. »

« Il est donc difficile d’obtenir une aide supplémentaire », a-t-elle déclaré. « D’après mon expérience ici, c’est plutôt qu’ils utilisent (l’IA) pour faire le travail à leur place, soit parce qu’ils n’ont pas le temps, soit parce qu’ils ne le comprennent pas aussi bien qu’ils le devraient. »

Même si les chatbots IA et autres outils technologiques éducatifs basés sur l’IA se répandent rapidement dans les écoles américaines – par des voies formelles et informelles – il existe des preuves extrêmement limitées permettant de conclure que cette technologie soutient l’apprentissage des élèves.

« Dans une école avec plus de ressources, plus de ressources sans restriction, ils ont plus de moyens de dire : « Eh bien, nous voulons atteindre X objectif, et nous pourrions le faire avec l’IA, ou nous pourrions le faire en embauchant plus de personnel, ou nous pourrions le faire avec des programmes d’enrichissement » ou quoi que ce soit », a déclaré Quay-de la Vallée. « Dans d’autres cas, vous aurez des écoles dont le financement devra être consacré à la technologie. »

Pratiques prédatrices

Début septembre, les écoles publiques de la ville de New York ont ​​interdit l’utilisation de l’IA en classe pour les élèves de la maternelle à la 8e année. Peu de temps après, le district scolaire unifié de Los Angeles (LAUSD) a annoncé une politique limitant l’utilisation de l’IA pour l’ensemble de ses quelque 370 000 élèves. À Chicago, des défenseurs ont fait pression sur les candidats du Board of Education pour qu’ils s’engagent à soutenir un moratoire sur l’IA.

Partout au pays, les parents, les enseignants et les élèves sont devenus inquiets des effets négatifs potentiels de la technologie moderne sur l’apprentissage et le bien-être des élèves, et se méfient des motivations des grandes technologies.

En effet, des rapports récents ont révélé les efforts concertés déployés depuis des décennies par les entreprises technologiques pour s’implanter plus profondément dans les écoles américaines.

Parmi de nombreux exemples, la journaliste Natasha Singer cite les efforts de Google pour « (accrocher) les étudiants très tôt à des services comme Gmail et Chrome. Les revenus réels, issus de la collecte de données sur les consommateurs et de la diffusion d’annonces basées sur leurs activités en ligne, viendraient plus tard. »

L’argument de Google selon lequel les programmes technologiques individuels amélioreraient l’apprentissage des étudiants a suscité une adhésion considérable ; Les écoles ont dépensé des dizaines de milliards de dollars en Chromebooks et autres programmes et appareils de technologie éducative depuis le début de la vague technologique. L’adoption des produits Google par les écoles ne s’est accélérée que pendant la pandémie, lorsque les Chromebooks semblaient essentiels à l’enseignement à distance.

« Cela semble très prédateur de venir dans les écoles et les communautés les plus défavorisées et d’essayer de vendre ces choses. »

L’administration Trump, pour sa part, a encouragé l’adoption massive de l’IA dans l’ensemble de l’économie, et en particulier dans l’enseignement scolaire aux États-Unis ; en 2025, Trump a signé un décret visant à promouvoir l’éducation et l’intégration de l’IA auprès des jeunes et des enseignants de tout le pays. Une nouvelle opportunité de créer des clients à vie est apparue, et les entreprises technologiques rivalisent pour devenir le principal vendeur d’IA.

Les lobbyistes de l’industrie de l’IA de l’ère Trump continuent d’exercer leur influence sur les politiciens américains, promouvant des opinions anti-réglementaires et écartant les conseils des universitaires et des chercheurs impartiaux. L’objectif est de minimiser les risques et externalités potentiels de l’IA dans tous les aspects de la vie contemporaine.

La Silicon Valley, écrit Singer, exerce son pouvoir – et « le système éducatif public, avide de ressources pour améliorer les opportunités pour les étudiants, est devenu un moyen permettant aux entreprises multimillionnaires de mettre en œuvre leurs programmes ».

Des parents et des éducateurs militants de la section de Los Angeles de Schools Beyond Screens et de l’AI Moratorium Coalition de New York ont ​​raconté une histoire similaire, dans laquelle les écoles publiques à court d’argent estiment qu’elles n’ont d’autre choix que d’investir dans la technologie.

Kaliris Salas-Ramirez, membre du comité directeur de l’AI Moratorium Coalition, a décrit l’impasse dans laquelle se trouvent parfois les écoles et les éducateurs : « Si nous n’avons pas la possibilité d’investir dans ce capital humain – parce que cela va prendre trop de temps, parce que nous ne pouvons pas trouver l’enseignant, parce que nous ne pouvons pas trouver l’intervenant – alors (les gens disent), OK, eh bien, cela pourrait peut-être être la meilleure chose à faire.

Mernick voit un problème plus important dans l’adoption de l’IA et des technologies éducatives.

« Ce n’est qu’un symptôme d’un problème bien plus vaste, à savoir que lorsque nous sous-finançons les écoles publiques, nous créons une opportunité pour les entreprises de s’y lancer. En un mot, c’est la privatisation », a déclaré Mernick. « Il s’agit simplement de détourner l’argent des contribuables des institutions publiques vers les poches des entreprises. »

Pour Rashid, senior de Raleigh, les outils d’IA qui n’améliorent pas l’apprentissage des élèves n’ont pas leur place dans la salle de classe.

« Cela n’aide pas vraiment l’étudiant, et c’est seulement pour que les entreprises d’IA puissent en quelque sorte remplir leurs poches », a-t-elle déclaré.