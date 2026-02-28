Les images contredisent l’affirmation du DHS selon laquelle un réfugié aurait été déposé dans un « endroit sûr » à Buffalo

Les images de surveillance prises dans une beignerie Tim Hortons à Buffalo, dans l’État de New York, contredisent l’affirmation du Département américain de la sécurité intérieure selon laquelle des agents de la patrouille frontalière ont déposé Nurul Shah Alam, un réfugié rohingya presque aveugle de 56 ans, dans un « endroit chaud et sûr » après sa libération de prison la semaine dernière, quelques jours avant qu’il ne soit retrouvé mort.

La vidéo obtenue par le média basé à Buffalo Poste d’enquêteMercredi soir, une camionnette blanche s’est arrêtée devant le magasin vers 20 h 18, heure de l’Est, plus d’une heure après la fermeture du magasin – à l’exception de sa vitrine au volant – pour la nuit.

Un homme identifié par le Poste d’enquête alors que Shah Alam est vu passer devant la fenêtre du service au volant, puis s’approcher de la porte verrouillée avant de traverser le parking.

Rupture : IPost a obtenu des images montrant une camionnette de la patrouille frontalière déposant Nurul Shah Alam dans un Tim Hortons fermé jeudi dernier.

Shah Alam, presque aveugle et incapable d’entrer dans le magasin, a ensuite erré dans la ville pendant des jours. Il a été retrouvé mort mardi.https://t.co/fCtRtaxaU9 pic.twitter.com/VkEqgiAUVe – Article d’enquête (@ipostnews) 27 février 2026

Les agents de la patrouille frontalière qui ont déposé Shah Alam – qui ne parlait pas anglais et était aveugle d’un œil avec une vision partielle et floue de l’autre – ne semblaient faire aucun effort pour s’assurer que le Tim Hortons était réellement un « endroit sûr et chaleureux » auquel il pouvait accéder. La camionnette est sortie du parking moins d’une minute après que Shah Alam ait été aperçu en train d’en sortir.

Lorsque la nouvelle est tombée mercredi que le corps de Shah Alam avait été retrouvé dans une rue de Buffalo quelques jours après son dépôt après sa libération – et après que des températures glaciales ont frappé l’ouest de la ville de New York au cours du week-end – un porte-parole de la patrouille frontalière a déclaré que les agents lui avaient « proposé un trajet de courtoisie, qu’il a choisi d’accepter dans un café » qui était « déterminé comme étant un endroit chaud et sûr près de sa dernière adresse connue ».

Ils ont également affirmé que Shah Alam, qui utilisait une canne pour se déplacer avant son arrestation l’année dernière, « ne présentait aucun signe de détresse, de problèmes de mobilité ou de handicap nécessitant une assistance particulière ».

Les agents n’ont jamais informé l’épouse et les enfants de Shah Alam, ni ses avocats, qu’il avait été déposé.

« Alors, quand (le Département de la Sécurité intérieure) dit qu’ils lui ont offert un transport de courtoisie vers un endroit chaud et sûr… ils veulent dire qu’ils l’ont abandonné dans le parking d’un Tim Hortons fermé au milieu d’une soirée d’hiver à Buffalo », a déclaré Jeremy Konyndyk, président de Refugees International. « Ils mentent sur TOUT. »

Shah Alam était détenu au centre de détention du comté d’Erie depuis février 2025, lorsqu’il s’était perdu alors qu’il rentrait chez lui d’un magasin où il avait acheté une tringle à rideau pour l’utiliser comme canne. Il s’est retrouvé dans le jardin d’une femme qui a appelé la police, qui a rapporté plus tard que Shah Alam brandissait la tige. « de manière menaçante » – une affirmation que son avocat nie.

Le Poste d’enquête a également obtenu des images de la caméra corporelle de la police de l’arrestation, qui montrent Shah Alam disant « OK » et laissant tomber une extrémité de la tringle à rideau lorsqu’un policier lui a dit de poser le bâton au sol. Les images montraient également les policiers tasant Shah Alam et le plaquant au sol.

Après l’incident, Shah Alam a été accusé d’agression, d’intrusion et de possession d’une arme – sa canne – et détenu au centre de détention du comté d’Erie jusqu’à jeudi dernier, après avoir conclu un accord de plaidoyer. Il a accepté de plaider coupable d’intrusion et de possession d’arme et a pu éviter la détention par l’immigration même si la patrouille frontalière lui avait délivré un arrêté après son arrestation, affirmant qu’il était éligible à l’expulsion.

Le maire de Buffalo, Sean Ryan, a déclaré au Poste d’enquête Jeudi, après avoir découvert que Tim Hortons était fermé la semaine dernière, la patrouille frontalière aurait dû ramener Shah Alam au centre de détention du comté d’Erie, où les adjoints du shérif qui connaissaient sa famille grâce à leurs fréquentes visites à la prison auraient pu les appeler.

« L’avocat n’a pas été informé et la famille dit simplement : ‘Vous aviez nos coordonnées, vous aviez notre adresse' », a déclaré au média une amie de la famille, Khaleda Shah. « Pourquoi ne pas le déposer à l’adresse qui figure dans son dossier ? Pourquoi ne pas vous ramener au centre de détention, plutôt qu’à Tim Hortons ? »

Quand New York Times Le chroniqueur Nicholas Kristof a publié jeudi sur X la mort de Shah Alam, le DHS a répondu en affirmant que les agents l’avaient emmené dans un endroit sûr.

« La vidéo montre qu’il faisait nuit et que le café était fermé, donc il n’y est jamais entré », a répondu Kristof. « Au lieu de cela, presque aveugle et ayant besoin d’une canne, incapable de parler anglais, il a essayé de rentrer chez lui à pied pendant la nuit glaciale – parce que vos agents n’ont jamais appelé sa famille ou son avocat mais semblent l’avoir laissé mourir. Voyez-vous à quel point votre crédibilité est minée lorsque vous faites à plusieurs reprises des affirmations qui sont ensuite contredites par des preuves vidéo ? Pourquoi devrions-nous faire confiance aux déclarations d’une agence avec un tel historique de tromperie ? «

Le DHS n’avait pas répondu publiquement au moment de mettre sous presse.

Refugees International faisait partie de ceux qui réclamaient une enquête approfondie sur « l’abandon » de Shah Alam par la patrouille frontalière.

Daniel P. Sullivan, directeur du groupe Afrique, Asie et Moyen-Orient, a noté que les États-Unis ont déterminé en 2022 que l’armée du Myanmar avait commis un génocide contre le peuple Rohingya, et que Shah Alam a été réinstallé aux États-Unis en 2024 après avoir survécu à la violence et à la persécution.

« La mort de Shah Alam survient au milieu des violentes opérations de contrôle de l’immigration menées par des agents (des douanes et de la protection des frontières et de l’immigration et des douanes) qui ont conduit à des abus et à une négligence généralisés à l’égard des réfugiés légalement réinstallés ainsi qu’à la mort d’immigrants et de citoyens américains », a déclaré Sullivan.

« Refugees International condamne une fois de plus fermement le ciblage haineux et déshumanisant de l’administration Trump à l’encontre de ceux qui cherchent refuge », a-t-il déclaré. « Nous exprimons notre solidarité avec la famille de M. Shah Alam, la communauté Rohingya au sens large et tous nos voisins qui sont confrontés à une incertitude accrue et à des risques de préjudice en raison des politiques actuelles de l’administration Trump. »

Il a également déclaré qu’un membre de la communauté Rohingya avait déclaré à l’organisation que « le refuge de Shah Alam était devenu une tragédie pour lui ».