Trump augmente les tarifs mondiaux à 15 pour cent suite à la décision de la Cour suprême

Peu après que la Cour suprême des États-Unis se soit prononcée vendredi contre le recours par le président Donald Trump à ses pouvoirs d’urgence pour imposer des droits de douane drastiques, le républicain a annoncé son intention d’imposer une taxe mondiale sur les importations de 10 % en vertu d’une autre loi. Samedi, il l’avait augmenté à 15 %.

Dans une décision à 6 voix contre 3 rédigée par le juge en chef John Roberts, la Haute Cour a estimé que « rien » dans le texte de la loi de 1977 sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux (IEEPA) « ne permet au président d’imposer unilatéralement des tarifs douaniers ». Trump a répondu non seulement en s’en prenant aux juges, mais aussi en invoquant l’article 122 du Trade Act de 1974 pour un tarif mondial de 10 % à compter du 24 février.

Puis, dans un article publié samedi matin sur Truth Social, Trump a déclaré :

Sur la base d’un examen minutieux, détaillé et complet de la décision ridicule, mal écrite et extraordinairement anti-américaine sur les tarifs douaniers rendue hier, après de nombreux mois de réflexion, par la Cour suprême des États-Unis, laissez cette déclaration servir à représenter que moi, en tant que président des États-Unis d’Amérique, j’augmenterai, avec effet immédiat, les droits de douane mondiaux de 10 % sur les pays, dont beaucoup « arrachent » les États-Unis depuis des décennies, sans représailles (jusqu’à mon arrivée !), au maximum. autorisé et légalement testé, niveau de 15%. Au cours des prochains mois, l’administration Trump déterminera et publiera les nouveaux tarifs douaniers légalement autorisés, qui poursuivront notre processus extraordinairement réussi visant à rendre à l’Amérique sa grandeur, PLUS GRANDE QUE JAMAIS AVANT !!! Merci de l’attention que vous portez à cette question.

Les critiques à travers le pays ont rapidement fustigé cette annonce. Le stratège démocrate Jon Cooper a soutenu que « Trump NE PEUT PAS légalement imposer un droit de douane global de 15 % parce que les États-Unis ne remplissent pas les conditions économiques d’urgence claires envisagées par l’article 122. Si Trump tente de l’invoquer, il sera certainement confronté à des contestations juridiques immédiates, à des reculs économiques et à un éventuel examen minutieux du Congrès. »

L’ancien candidat démocrate à la présidentielle, Tom Steyer, a déclaré que « Donald Trump est un gangster sans respect pour l’État de droit et sans compréhension de l’économie. Il s’agit d’une taxe de 15 % prélevée sur VOS poches pour nourrir SON ego dérangé ».

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom, qui devrait briguer l’investiture démocrate à la présidentielle de 2028, a également déclaré que « Donald Trump vient d’annoncer une NOUVELLE TAXE de 15 % sur le peuple américain. Il ne se soucie pas de vous ».

Un autre démocrate californien, le membre du Congrès Ted Lieu, a plaisanté en disant que « le pleurnichard Trump s’est réveillé ce matin et se sent toujours blessé par la gifle de la Cour suprême. Il s’en prend donc au peuple américain en augmentant son augmentation d’impôts de 10% à 15%. Ces tarifs temporaires seront contestés devant les tribunaux et les démocrates les tueront à leur expiration. »

Trump augmente les prix pour les consommateurs américains de 5% supplémentaires, à 15%, parce que ses sentiments ont été blessés par la Cour suprême lorsqu’elle a jugé que ses tarifs étaient illégaux.

L’économie mondiale ne devrait pas être dictée par les caprices d’un milliardaire corrompu issu de la classe Epstein. pic.twitter.com/6NkSK4J7Rh – Mélanie D’Arrigo (@DarrigoMelanie) 21 février 2026

Les élus démocrates se sont souvent prononcés contre les fonctions juridiquement douteuses de Trump, mais le Congrès contrôlé par le Parti républicain ne les a pas contrés avec force. Comme Politique détaillé vendredi :

Avant la décision, même si les républicains du Congrès s’étaient parfois plaints de cette politique, ils s’y étaient largement conformés lorsqu’ils avaient été appelés à voter sur cette politique. Désormais, la décision de la Cour suprême pourrait mettre davantage de pression sur eux pour qu’ils rompent avec le président… Six républicains de la Chambre ont voté aux côtés des démocrates la semaine dernière pour condamner les tarifs douaniers imposés par Trump sur le Canada, envoyant la mesure au Sénat, qui a déjà vu une défection significative du Parti républicain lors d’autres votes sur les mesures douanières. Les hauts démocrates de la Chambre se sont engagés à présenter au moins trois autres résolutions similaires qui obligeront les membres du GOP à choisir entre leur adhésion aux principes du libre-échange et leur base MAGA.

La semaine dernière, le sénateur Ed Markey (Démocrate du Mass.), membre éminent de la commission sénatoriale sur les petites entreprises et l’entrepreneuriat, a publié un rapport décrivant comment les politiques économiques de Trump, en particulier les tarifs douaniers, « rendent la vie inabordable pour des millions de petites entreprises américaines, leurs travailleurs et leurs clients ».

Markey a tenu une conférence de presse virtuelle avec les propriétaires de petites entreprises du Massachusetts pour célébrer la décision de la Cour suprême de vendredi. Le sénateur a déclaré que « l’année dernière, Trump a créé Pain on Main avec une crise de l’accessibilité financière qui frappe les communautés à travers le pays. Au cœur de cette crise se trouvent les taxes tarifaires de Trump ».

« La Cour suprême a fait ce qui était juste et a annulé ces tarifs illégaux. Trump a déclaré que les petites entreprises qui ont porté cette affaire détestent notre pays. Il a tort. Les petites entreprises sont notre pays », a poursuivi Markey. « Je continuerai à me battre jusqu’à ce que chaque centime collecté illégalement auprès des petites entreprises, des consommateurs et des familles du Massachusetts et de tout le pays soit restitué. »