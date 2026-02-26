Un juge déclare que les expulsions vers des « pays tiers » de l’ICE sont inconstitutionnelles

Un juge fédéral a statué mercredi qu’une politique utilisée par l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) pour expulser des immigrants sans papiers vivant aux États-Unis vers des pays dont ils ne sont pas citoyens constitue un déni inconstitutionnel de leurs droits à une procédure régulière.

Les soi-disant « expulsions vers des pays tiers » ont été adoptées comme politique officielle de l’ICE dans un mémo l’année dernière, permettant que de telles expulsions aient lieu avec un préavis d’à peine six heures.

Le juge de district américain Brian E. Murphy, basé à Boston, a estimé que la note ne donnait pas suffisamment de temps aux migrants pour contester les actions de l’agence.

« Cette nouvelle politique – qui prétend remplacer les protections imposées par le Congrès – ne parvient pas à satisfaire à une procédure régulière pour diverses raisons », a écrit Murphy dans son ordonnance.

Le gouvernement, en défendant cette politique, avait fait valoir qu’il fournissait des « assurances » aux migrants qu’ils ne seraient pas persécutés ni menacés dans les pays tiers vers lesquels ils étaient expulsés. Murphy a rejeté cette prémisse, notant que « personne ne sait vraiment rien de ces prétendues « assurances » ».

« Ce n’est pas bien, et ce n’est pas légal (d’envoyer des gens dans un) pays inconnu et potentiellement dangereux » sans leur accorder aucun recours légal, a déclaré Murphy, ajoutant :

Ce sont nos lois, et c’est avec une profonde gratitude pour l’incroyable chance d’être né aux États-Unis d’Amérique que cette Cour les affirme ainsi que le principe fondamental de notre nation : qu’aucune « personne » dans ce pays ne peut être « privée de la vie, de la liberté ou de la propriété, sans une procédure légale régulière ».

Murphy a également réprimandé l’administration Trump pour avoir désobéi aux précédentes ordonnances temporaires qu’il avait émises, notant que les responsables avaient « violé ou tenté de violer à plusieurs reprises » ses directives.

Dans une déclaration à Le New York Timesun porte-parole du ministère de la Justice a affirmé que « le tribunal de district continue d’ignorer une loi claire ». L’administration Trump devrait faire appel de la décision, ce que Murphy avait anticipé, en suspendant sa décision pendant 15 jours.

Trina Realmuto, directrice exécutive de la National Immigration Litigation Alliance, qui représentait les migrants dans cette affaire, a salué la décision de Murphy.

« Dans le cadre de la politique du gouvernement, des personnes ont été renvoyées de force vers des pays où les juges américains de l’immigration ont estimé qu’elles seraient persécutées ou torturées », a souligné Realmuto, ajoutant que la décision de Murphy « est une déclaration ferme du tribunal selon laquelle l’administration a violé la loi ».

Selon l’American Immigration Council, avant l’administration Trump, les États-Unis procédaient rarement à des expulsions vers des pays tiers – lorsqu’ils le faisaient, c’était dans des circonstances individuelles et non dans le cadre d’une politique générale affectant une large population de migrants.

« La loi américaine exige que le gouvernement n’expulse personne vers un pays dans lequel il sera persécuté ou torturé, ni vers un pays qui l’enverra ensuite vers un danger », déclare l’organisation sur son site Internet. « Le recours par l’administration Trump aux expulsions vers des pays tiers pour envoyer indéfiniment des personnes dans des prisons étrangères ; l’absence de préavis ou de procédure régulière accordée aux immigrants avant d’être envoyés vers des pays tiers ; et plusieurs cas dans lesquels des personnes se sont retrouvées dans des pays où elles avaient formellement démontré qu’elles risquaient d’être persécutées ou torturées, soulèvent toutes de sérieuses questions sur le respect par le gouvernement américain de ses propres lois en concluant et en mettant en œuvre des accords d’expulsion vers des pays tiers. »