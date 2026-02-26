Une question technique devant la Cour suprême pourrait sceller le sort de la canalisation 5

La Cour suprême des États-Unis a entendu mardi des arguments sur la question de savoir si un tribunal étatique ou fédéral aura le dernier mot sur l’avenir du controversé pipeline Line 5, qui transporte du pétrole brut et des liquides de gaz naturel à travers le détroit de Mackinac dans le Michigan.

L’affaire remonte à un procès intenté en 2019 par le procureur général du Michigan, Dana Nessel, qui a décidé de fermer le pipeline en révoquant la servitude qui lui permet de traverser le détroit, invoquant les risques pour les Grands Lacs. (Au cours de sa durée de vie de 73 ans, la canalisation 5 a déversé plus d’un million de gallons de pétrole le long de sa route intérieure.) Une fermeture est soutenue par les 12 tribus reconnues par le gouvernement fédéral du Michigan, bien qu’elles ne soient pas impliquées dans la poursuite. De nombreuses nations tribales affirment que le pipeline menace leurs eaux, leurs droits issus de traités et leur mode de vie.

Mardi, les juges ont posé des questions difficiles à la fois à l’équipe du procureur général ainsi qu’aux avocats représentant la société pipelinière canadienne Enbridge Energy, du côté opposé. Bien que la question soumise à la Cour suprême soit une question de procédure – les tribunaux peuvent-ils excuser Enbridge de ne pas avoir respecté la date limite pour demander le renvoi de l’affaire devant la Cour fédérale – les juges ont reconnu que la décision pourrait avoir des répercussions considérables, notamment sur les relations entre les États-Unis et le Canada. (Le gouvernement canadien s’oppose à la fermeture du pipeline, car la canalisation 5 fournit la moitié de l’approvisionnement en pétrole de l’Ontario et du Québec.)

« Si l’affaire se poursuit devant un tribunal d’État et que le tribunal d’État émet une injonction préliminaire contre la poursuite de l’exploitation du pipeline, il pourrait s’écouler beaucoup de temps avant que cette question impliquant des droits issus de traités, qui est une question fédérale, puisse être examinée ici », a noté le juge Samuel Alito.

Depuis 1953, la canalisation 5 a transporté des liquides de pétrole et de gaz naturel sur 645 milles de Superior, dans le Wisconsin, à Sarnia, en Ontario, avec un segment critique de 4 1/2 milles le long des bas-fonds du détroit entre les lacs Huron et Michigan. Enbridge souhaite porter l’affaire devant la Cour fédérale, qui, selon la société, est mieux placée pour peser sur les réglementations fédérales en matière de sécurité des pipelines et sur les accords internationaux.

Du côté opposé, Nessel soutient que la canalisation 5 relève d’un tribunal d’État parce que le pipeline concerne les lois de l’État concernant l’utilisation des ressources naturelles pour le bien du public. Nessel et les groupes anti-oléoduc s’inquiètent des conséquences environnementales, économiques et sanitaires d’un déversement de pétrole dans les Grands Lacs.

Ryan Duffy, porte-parole d’Enbridge, a déclaré dans une déclaration avant les plaidoiries qu’il y aurait « des implications importantes pour la sécurité énergétique et les affaires étrangères si le procureur général continue de poursuivre le procès devant les tribunaux de l’État ».

Enbridge a d’abord fait valoir que l’affaire devrait être portée devant la Cour fédérale en 2021, déclenchant un litige pour savoir si l’entreprise avait dépassé le délai habituel de 30 jours pour changer de lieu. Un juge d’un tribunal fédéral de district de l’ouest du Michigan s’est prononcé en faveur d’Enbridge en raison de « circonstances exceptionnelles » entourant des poursuites liées au pipeline. Cependant, plus tard, la Cour du sixième circuit des États-Unis s’est prononcée en faveur de l’État.

Mardi, l’avocat d’Enbridge, John Bursch, a comparé le délai à un délai de prescription et a soutenu que des circonstances exceptionnelles pourraient justifier une prolongation.

« Je ne pense pas qu’il était clair pour quiconque qu’il y avait nécessairement une compétence fédérale au début du procès de l’État », a déclaré Bursch.

Ann Sherman, avocate représentant le procureur général de l’État, a fait valoir que le délai de 30 jours est une règle ferme en matière de lieu d’audience, contrairement au délai de prescription. « Enbridge cherche une issue de secours atextuelle », a-t-elle déclaré.

Une décision de la Cour suprême sur la compétence de la ligne 5 est attendue avant la fin du mandat judiciaire cet été. Si le tribunal se prononce en faveur du Michigan, il confirmerait la décision du sixième circuit selon laquelle Enbridge n’a pas respecté le délai et ferait de la canalisation 5 un problème devant le tribunal de l’État, a déclaré Andy Buchsbaum, professeur à la faculté de droit de l’Université du Michigan.

Cependant, « si le tribunal décide qu’il y a une marge de manœuvre dans le délai de 30 jours, cela pourrait prendre de nombreuses formes », a-t-il déclaré. Les juges adopteraient probablement une norme permettant d’excuser le délai. À partir de là, ils pourraient demander au sixième circuit de réévaluer les faits de l’affaire en tenant compte de la nouvelle norme, comme l’a soutenu l’avocat d’Enbridge devant la Cour suprême. Ou bien les juges pourraient appliquer leurs propres normes et prendre une décision pour ou contre l’État.

« Savoir ce qui est en jeu et entendre le tribunal considérer cela uniquement sur une base procédurale me donne beaucoup d’inquiétudes », a déclaré Whitney Gravelle, présidente de la communauté indienne de Bay Mills, après les plaidoiries. La nation tribale de la péninsule supérieure du Michigan est impliquée dans un litige distinct contre la canalisation 5.

« La canalisation 5 continue de représenter un danger évident et présent pour les Grands Lacs et pour chaque nation tribale et chaque communauté qui en dépend », a déclaré Gravelle.

Pendant que l’affaire se déroule devant la Cour suprême, Enbridge va de l’avant avec son projet de remplacer l’infrastructure à double pipeline existante dans le détroit par un tunnel qui abriterait un nouveau segment enfoui sous le lit du lac. L’entreprise attend les permis des agences fédérales et étatiques. Par ailleurs, le mois prochain, la Cour suprême du Michigan examinera un procès intenté par des tribus et des groupes environnementaux cherchant à annuler un permis existant de l’État.

Enbridge insiste sur le fait que la canalisation 5 est sûre et que le projet de tunnel rendrait le segment du pipeline encore plus sûr. Les opposants à la ligne 5, comme Liz Kirkwood, directrice exécutive de For Love of Water, une organisation juridique à but non lucratif basée au Michigan, ne sont pas d’accord.

« Nous devrions penser à l’avenir et à la transition vers l’abandon des combustibles fossiles. Et évoluer vers un avenir durable et plus équitable », a déclaré Kirkwood.