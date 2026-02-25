Le discours de Trump sur l’état de l’Union ne mentionne pas la violence des agences du DHS

Les informations honnêtes et sans paywall sont rares. Veuillez soutenir notre journalisme audacieusement indépendant avec un don de n’importe quelle taille.

Donald Trump a utilisé son discours sur l’état de l’Union pour diffamer les immigrés comme étant dangereux, ignorant la violence des opérations du Département de la Sécurité intérieure (DHS) dans tout le pays envers les immigrants et les citoyens sans papiers.

Le DHS a kidnappé des personnes (y compris des enfants) dans la rue, les a détenues sans procédure régulière dans des établissements aux conditions inférieures aux normes, n’a pas réussi à obtenir de mandats avant d’entrer dans les maisons, a attaqué des passants et a même tué des personnes qui protestaient contre la présence du DHS dans leurs communautés.

Trump a invité des invités dont les proches ont été attaqués par des immigrants et a utilisé leurs tragédies pour présenter tous les immigrants comme potentiellement dangereux. En réalité, plusieurs études confirment que les immigrants sont moins susceptibles que les citoyens américains de se livrer à des crimes violents, un point que le président a opportunément laissé de côté dans sa missive en laissant entendre qu’il s’agissait pour la plupart de « criminels » et de « meurtriers ».

Trump a également eu recours au théâtre pour marteler sa désinformation. À un moment donné, il a demandé aux législateurs de se lever s’ils étaient d’accord avec l’idée selon laquelle « le premier devoir du gouvernement américain est de protéger les citoyens américains, et non les étrangers illégaux ».

Cette déclaration nationaliste ignore le fait que les immigrants aux États-Unis ont droit à une procédure régulière en vertu de la Constitution américaine.

Tandis que les républicains se levaient et applaudissaient pendant plus d’une minute, Trump se moquait des démocrates restés assis.

« Vous devriez avoir honte de vous-même, ne pas vous lever. Vous devriez avoir honte de vous-même », a déclaré Trump avec mépris.

Le représentant Ilhan Omar (Démocrate du Minnesota) a alors répondu à Trump. « Tu devrais avoir honte! » dit-elle.

Aux côtés de la représentante Rashida Tlaib (démocrate du Michigan), Omar a également crié : « Vous avez tué des Américains !

Les deux hommes ont ensuite quitté la Chambre avant la fin du discours de Trump.

Les législateurs faisaient référence à la mort de Renee Good et Alex Pretti, deux résidents de Minneapolis tués par des agents fédéraux de l’immigration. Malgré les preuves démontrant l’absence d’actes répréhensibles de leur part, l’administration Trump a qualifié à tort Good et Pretti de « terroristes nationaux » immédiatement après leur mort.

Trump n’a mentionné ni les noms de Good ni ceux de Pretti lors de son discours.

Omar a invité Aliya Rahman, une résidente handicapée de Minneapolis, en tant qu’invitée à l’état de l’Union. Rahman avait été traînée hors de sa voiture par des agents de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) le mois dernier alors qu’elle se rendait à un rendez-vous médical. Bien qu’il n’ait pas interféré avec les agents de l’ICE, Rahman a été détenu pendant plusieurs heures, privé de soins médicaux et a perdu connaissance pendant sa détention.

Rahman a été arrêtée par la police du Capitole de manière agressive pour simplement s’être levée pendant l’état de l’Union, a-t-elle raconté.

« Il n’y a que deux choses que vous pouvez faire lors de l’état de l’Union : s’asseoir et se lever. J’ai été arrêtée pour m’être levée », a-t-elle déclaré.

Trump a également évoqué la fermeture partielle actuelle du gouvernement qui affecte le DHS. « J’exige le rétablissement complet et immédiat de tous les financements » du département, a déclaré le président dans son discours.

Le président a omis pourquoi les démocrates refusaient d’accepter de financer le DHS. Les dirigeants démocrates ont déclaré qu’ils maintiendraient le confinement jusqu’à ce que les réformes soient adoptées, notamment en exigeant des mandats d’arrêt pour toutes les arrestations, en adoptant des politiques plus strictes en matière de recours à la force, en exigeant que les agents présentent une pièce d’identité visible et ne portent pas de masques, et en interdisant aux agents d’immigration d’entrer dans des lieux sensibles, tels que les églises, les écoles et les hôpitaux.

Nicole Melaku, directrice exécutive du National Partnership for New Americans, a critiqué le discours d’auto-félicitation de Trump.

« Le président s’est vanté de ses prétendues réalisations visant à rendre le pays plus sûr, mais les communautés américaines connaissent la vérité. Nos villes, nos quartiers, nos espaces sacrés et nos maisons ont été attaqués illégalement par le gouvernement fédéral », a déclaré Melaku. « Jeter des enfants, des familles et des parents dans des camps de détention et leur refuser l’accès à un avocat devant un juge est profondément préjudiciable et violemment inconstitutionnel. »

Shayna Kessler, directrice de l’initiative Advancing Universal Representation au Vera Institute of Justice, a rejeté les remarques du président sur la politique d’immigration.

« Nous sommes profondément troublés par les affirmations du président Trump selon lesquelles ses violentes mesures de répression contre l’immigration font progresser la sécurité publique. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité », a déclaré Kessler. « L’administration Trump a abusé de son pouvoir en transformant le système d’immigration légale en un piège cruel et anarchique, privant largement les gens d’une procédure régulière et les dirigeant directement vers l’expulsion. »

La plupart des Américains sont mécontents de la répression menée par l’administration Trump contre les communautés immigrées, selon un sondage. Un récent Washington Post/Actualités ABC/Un sondage Ipsos révèle que 58 % des Américains estiment que l’administration Trump est allée trop loin dans ses efforts pour expulser les immigrants. 58 % déclarent également désapprouver la gestion de l’immigration par Trump en général.

Les Américains ont également exprimé le désir de mettre fin à ICE. Selon un sondage YouGov réalisé en janvier, une majorité de personnes interrogées, 46 pour cent, sont favorables à la suppression de l’agence, tandis que 43 pour cent ne le sont pas. Les chiffres démontrent un changement monumental dans la façon de penser des gens en ce qui concerne l’ICE, puisque un sondage de mars dernier a révélé que seulement 23 pour cent étaient favorables à la réduction ou à la suppression de l’agence.