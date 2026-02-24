Dans un article publié lundi par Truth Social, le président Donald Trump a humilié la Cour suprême sur l’affaire encore à débattre concernant la clause de citoyenneté du droit de naissance du 14e amendement, tout en fustigeant la Cour pour sa décision selon laquelle ses tarifs mondiaux étaient illégaux.

Trump a prédit que, si la Haute Cour avait jugé ses tarifs inconstitutionnels, elle trouverait probablement également inapproprié son décret visant à réinterpréter la clause de citoyenneté du droit de naissance. De nombreux experts juridiques ont déclaré que le décret de Trump, qui cherche à redéfinir une partie de cette clause pour lui donner un sens différent de celui qu’il signifie depuis un siècle et demi, est en effet hors de propos.

Trump s’est montré xénophobe dans son attaque contre la Cour suprême, affirmant que les juges « statueront en faveur de la Chine » et d’autres pays, affirmant que ces pays « font une fortune absolue grâce à la citoyenneté du droit de naissance » – faisant apparemment allusion à une théorie infondée selon laquelle le pays est engagé dans un projet massif de « tourisme de naissance » pour dépasser les États-Unis.

Le tribunal, suggère Trump, devrait interpréter la clause comme « écrite pour prendre soin des « bébés d’esclaves » » après la guerre civile, affirmant que le « CALENDRIER EXACT de sa construction, de son dépôt et de sa ratification » signifie qu’elle ne doit être lue que de cette façon. Il a en outre affirmé qu’une décision en faveur du maintien du statu quo en matière de citoyenneté du droit d’aînesse – et de ne pas lui permettre de le réécrire par le biais d’un décret, ce qui serait inconstitutionnel – serait « tellement mauvaise et préjudiciable à l’avenir de notre nation ».

Le décret de Trump vise à mettre fin au droit de citoyenneté tel qu’il s’applique à tout enfant né aux États-Unis. Au lieu de cela, selon son ordre, si aucun des parents d’un enfant né dans le pays n’est citoyen américain, alors l’administration Trump interprète que cet enfant n’est pas non plus un citoyen.

On ne sait pas d’où Trump tient ses opinions, mais il a déjà tenté d’interdire le « tourisme de naissance », et des experts de droite ont parlé de cette idée ces derniers jours.

Dans un récent Actualités RENARD Lors d’un entretien avec l’auteur de droite Peter Schweizer, cofondateur du groupe d’extrême droite Government Accountability Institute avec l’ancien conseiller de Trump Steve Bannon, Schweizer a bizarrement affirmé que la Chine était « en guerre contre la civilisation chrétienne des États-Unis ». Il a affirmé que la Chine exploite le tourisme des naissances en faisant donner naissance à 100 000 bébés chaque année aux États-Unis, qui retournent ensuite aux États-Unis pour voter légalement aux élections en faveur des intérêts chinois.

Schweizer n’a pas fourni de preuves sur lesquelles fonder ses affirmations et, en fait, il a échoué à des vérifications notables des faits dans le passé. «Le style de la Suisse n’est pas de fabriquer ou d’alléguer l’illégalité», a expliqué le journaliste Joshua Green dans un communiqué. Radio Nationale Publique interview en 2019. « Au lieu de cela, il utilise ses reportages pour présenter une chronologie suggestive qui amène les lecteurs à la conclusion que, hé, quelque chose est sale ici. »

Il n’existe pas de données officielles sur le nombre de naissances de touristes étrangers – un groupe de réflexion de tendance conservatrice estime qu’il pourrait y en avoir jusqu’à 33 000 par an, bien moins que les 100 000 venant de Chine seule, comme le prétend la Suisse. Mais un autre groupe de réflexion centriste, le Centre Niskanen, affirme que cette conclusion est en soi un vaste dépassement, avec moins de 2 000 naissances de ce type ayant lieu chaque année.

Même si le chiffre de 100 000 était exact – et aucune preuve ne le suggère – il ne représenterait que 2,8 % des 3,5 millions de naissances qui ont lieu chaque année aux États-Unis. En d’autres termes, il faudrait 35 ans à n’importe quel pays qui donne naissance à 100 000 bébés aux États-Unis dans le but conspirateur que Schweizer prétend être, pour surmonter une seule année de naissance, ce qui rend cette affirmation encore plus absurde et clairement fondée sur des absurdités sectaires.

En effet, la plupart des experts tournent en dérision le « problème » du tourisme des naissances, le qualifiant de si rare qu’il s’agit essentiellement d’un mythe.

Malgré ces faits, les républicains du Congrès ont présenté une législation qui interdirait la création d’une « industrie du tourisme de naissance » aux États-Unis, en s’appuyant sur des affirmations xénophobes similaires promues par le président.

Même si Trump a effectivement tiré une partie de sa réflexion de Schweizer ou d’autres sources xénophobes, cela reste en grande partie un point discutable, car les amendements constitutionnels ne peuvent pas être modifiés par le biais d’un décret. Au lieu de cela, ils exigent que le Congrès adopte une résolution, ou que les deux tiers des États en approuvent une eux-mêmes – après quoi les trois quarts de tous les États doivent la ratifier avant que la Constitution puisse être modifiée.

Malgré cela, la Cour suprême conservatrice a accepté en décembre de se saisir de l’affaire, signalant la volonté d’au moins quatre juges d’entendre davantage d’arguments de l’administration Trump. L’affaire sera plaidée devant le tribunal en avril.

Les critiques ont tourné en dérision la décision du tribunal d’entendre les arguments lorsqu’il a annoncé que les juges entendraient l’affaire.

« Cette affaire est un fantasme de droite, point final. Que la Cour suprême s’en prenne réellement à l’attaque inconstitutionnelle de Trump contre le droit de naissance à la citoyenneté est l’exemple le plus clair à ce jour que la Cour Roberts est irréparable », a déclaré Brett Edkins, directeur général de la politique et des affaires politiques du groupe de défense Stand Up America.

Le 14e amendement a été promulgué en 1868 et stipule que « toutes les personnes nées ou naturalisées aux États-Unis et soumises à leur juridiction sont citoyens des États-Unis et de l’État dans lequel elles résident ». Le décret de Trump a choisi l’expression « sous réserve de sa juridiction », alléguant de manière douteuse que cela signifiait que les parents d’un enfant sont soumis à des juridictions différentes de celles des États-Unis s’ils sont originaires d’un autre pays, et qu’un enfant né dans ce pays ne devrait donc pas automatiquement recevoir la citoyenneté.

Cet argument a déjà été contesté. En 1898, dans une affaire appelée États-Unis c.Wong Kim Arkle tribunal a affirmé que l’expression « soumis à leur juridiction » décrivait les enfants de diplomates ou, en cas d’urgence nationale, lorsqu’une invasion étrangère a entraîné la naissance d’enfants aux États-Unis par un pays agresseur. Dans ces deux cas, le tribunal a déterminé que la clause de citoyenneté du droit d’aînesse ne devrait pas s’appliquer – mais le tribunal a explicitement statué que les enfants nés de parents immigrés sur le sol américain devraient recevoir la citoyenneté.

Depuis, la décision de la Cour suprême a été confirmée à plusieurs reprises.

Le Fonds de défense juridique, qui était l’un des groupes qui ont intenté une action contre le décret de Trump lors de sa première publication, a expliqué les graves complications qui surgiraient si la Cour suprême se prononçait en faveur du président.

« Pour des générations de familles, le droit de naissance représente la promesse que leurs enfants pourront réaliser leur plein potentiel en tant qu’Américains et poursuivre leurs rêves », déclare le groupe sur son site Internet. « Le décret du président Trump stigmatisera et enverra un message d’exclusion à de nombreuses autres personnes dont la citoyenneté sera remise en question en raison de leur race ou de l’identité de leurs parents. L’exclusion des personnes nées ici créera une sous-classe permanente de personnes qui ne sont jamais allées dans un autre pays et pourraient devenir apatrides. »