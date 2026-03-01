Un projet de supercalculateur soutenu par le Pentagone pourrait exclure les résidents noirs de Chicago

Au moment où Jerry Whirley a appris qu’un campus d’informatique quantique de 9 milliards de dollars allait être construit à quelques pâtés de maisons de son domicile sur la Rive-Sud, la plupart de ce dont il avait réellement besoin dans son quartier, comme un endroit pour acheter des médicaments ou des produits d’épicerie, avait déjà disparu.

Il n’a pas entendu parler de « Quantum City » grâce au gouverneur ou au maire, mais lors d’un cours dans sa bibliothèque locale, où des militants communautaires ont expliqué qu’un complexe de superordinateurs soutenu par le ministère de la Défense se dirigeait vers eux.

« Pourquoi y a-t-il 9 milliards de dollars pour quelque chose que personne ne comprend, pour quelque chose que les gens n’ont pas demandé », se souvient Whirley, 38 ans, alors qu’ici les gens veulent juste une pharmacie, une épicerie et la chance de rester chez eux ?

En 2024, les responsables de l’État et de la ville ont approuvé la construction du projet sur un terrain contaminé dans l’un des derniers quartiers à majorité noire de Chicago, au bord du lac Michigan. Depuis lors, ils ont engagé des centaines de millions de dollars provenant de l’argent des contribuables en partenariat avec le département de recherche du Pentagone pour aider à construire ce qu’ils prétendent être le premier ordinateur quantique à grande échelle du pays.

L’informatique quantique – une technologie largement inconnue mais qui évolue rapidement – ​​pourrait, en théorie, être utilisée pour des choses comme les soins de santé ou les infrastructures. L’armée souhaite utiliser cette technologie pour déployer et détecter plus rapidement des missiles et des drones, améliorer les réseaux de communication et détecter ou accélérer le recours aux cyberattaques.

Sur la Rive-Sud, où beaucoup se sentent déjà coincés entre le Centre présidentiel Obama et une vague de développement spéculatif, les voisins craignent que ce projet n’accélère la hausse des loyers et des impôts fonciers, chassant les familles noires qui ont tenu bon grâce au désinvestissement. Mais lorsque les habitants ont essayé d’utiliser l’un des rares outils disponibles pour intervenir directement – ​​en demandant une question de vote demandant si le projet devait être suspendu jusqu’à ce que les préoccupations concernant le déplacement, les coûts des services publics et la pollution soient résolues – le comité électoral de la ville l’a bloqué.

Les résidents ont dit Majuscule B que leur combat consiste moins à s’opposer aux nouvelles technologies qu’à se demander pourquoi les communautés noires ont rarement leur mot à dire sur ce qui est construit dans leur quartier. Ainsi, lorsque le référendum a été bloqué, beaucoup y ont vu la preuve que les mêmes personnes qui risquaient le plus d’être déracinées sont empêchées de mener une expérience de plusieurs milliards de dollars dans leur propre cour.

« Nous méritons des ressources et, plus important encore, nous méritons l’autonomie à l’égard de nos propres communautés », a déclaré Jayna McGruder, résidente de la Rive-Sud. « Nous réclamons des emplois, des logements et des soins de santé depuis des générations, et à la place, ils nous donnent un ordinateur de guerre. »

Eliza Glezer, directrice adjointe adjointe du ministère du Commerce et des Opportunités économiques de l’Illinois, a réfuté l’affirmation selon laquelle les résidents n’ont pas eu une chance équitable de partager leurs opinions sur le projet. Le projet a fait l’objet d’un « engagement communautaire solide et continu », a déclaré le représentant.

« Ce processus garantit que les résidents ont une véritable voix dans la manière dont se déroule la revitalisation du quartier », a ajouté Glezer. Le bureau du maire de Chicago, Brandon Johnson, n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Un pari d’un milliard de dollars, de la 79e rue à Washington

Alors que les températures chutaient jusqu’à -11 degrés, un bus s’est arrêté en sifflant sur la 79e rue et Exchange Avenue à la mi-janvier. D’un côté de la rue, une rangée de boutiques aux volets fermés. De l’autre, un magasin d’alcool et un restaurant de poulets étaient ouverts et occupés.

Vu de là, le campus quantique peut sembler abstrait, mais il est enraciné dans une histoire politique très concrète.

En 2018, le Congrès a adopté la National Quantum Initiative Act, mettant en place un programme d’une décennie visant à coordonner les dépenses fédérales en matière de recherche quantique au sein du ministère de l’Énergie et des agences de défense. Depuis lors, le Pentagone a considéré le quantum comme une question de sécurité nationale, au même titre que les premiers programmes nucléaires et spatiaux.

« Si nous perdons cette bataille face à nos rivaux dans le monde, et je parle spécifiquement par exemple de la Chine, cela aura des répercussions majeures sur notre sécurité nationale qu’aucun d’entre nous ne souhaite voir », a déclaré le gouverneur JB Pritzker.

Du côté sud, cela s’est traduit par une accumulation de subventions fédérales pour la recherche, de capitaux d’État et d’incitations locales. Au total, plus d’un milliard de dollars d’argent public et privé ont été engagés dans le campus. Il accueillera les sociétés PsiQuantum, Pasqal, Infleqtion, IBM, ainsi que la société australienne Diraq.

Le pari quantique de l’État concerne également l’emploi, et ses partisans affirment que les subventions fédérales sont nécessaires. Les résidents ont déclaré que les chiffres étaient faibles – et déséquilibrés.

Selon les archives de l’État et les annonces de l’entreprise, le complexe de supercalculateurs emploiera environ 250 personnes. Cependant, Glezer, le responsable de l’État, a déclaré Majuscule B qu’« une fois que le campus sera opérationnel », les investissements qui y sont liés « créeront des milliers d’emplois de haute qualité et soutiendront des milliards de dollars de production économique au cours de la prochaine décennie ».

Whirley a déclaré qu’il avait déjà entendu ce genre de langage, mais qu’il ne savait toujours pas exactement ce que l’informatique quantique signifiait pour sa vie.

L’informatique quantique exploite les atomes et la physique quantique, ce qui lui permet de résoudre certains problèmes beaucoup plus rapidement que n’importe quelle machine exécutant le code actuel. Si un ordinateur ordinaire tente d’accomplir une tâche comme essayer les clés une par une pour ouvrir une serrure, un ordinateur quantique revient plutôt à essayer plusieurs clés à la fois.

Les chercheurs notent que les outils quantiques pourraient théoriquement aider à lutter contre l’accès aux soins de santé, la résilience climatique et les pannes de réseau qui nuisent de manière disproportionnée aux quartiers noirs, mais seulement si les communautés noires déterminent réellement comment et pour qui la technologie est construite. Donner simplement aux communautés l’accès à l’informatique avancée ne garantit pas la justice, estiment les experts.

« Je suis tout à fait favorable au progrès, mais les Américains sont négligents », a déclaré la résidente Stephanie Williams. « Tout le monde le veut aujourd’hui, donnez-le-moi maintenant – et c’est ce que je vois comme un environnement de restauration rapide pour une ville qui pourrait vraiment, vraiment progresser en matière d’infrastructures, d’éducation, de questions environnementales et de maintien des Noirs ici. »

Alors que des villes comme San Francisco, Seattle, Austin, Texas et Charlotte, Caroline du Nord, ont fait pression pour devenir des pôles technologiques, des milliers d’habitants ont été chassés de chez eux.

Pour de nombreux habitants du Sud, ces craintes n’existent pas en vase clos. À quelques pâtés de maisons du site quantique proposé, ils se situent à côté de ce qui se passe déjà autour du centre présidentiel Obama avec une hausse des impôts fonciers et des loyers.

« Les gens méritent d’avoir du pouvoir dans leur maison. Nous sommes les gens qui composent cet endroit », a déclaré Andrew Torrence, un résident de la Rive-Sud.

Torrence a également parlé de ce qu’il a dit être une politique plus large en jeu. L’année dernière, la Garde nationale a été déployée à Chicago, ce qui a entraîné de violentes arrestations et deux fusillades de la part des forces de l’ordre.

« Il y a des gens noirs et bruns – des immigrants – en ce moment enfermés chez eux parce qu’ils ont peur, et puis il y a ce superordinateur financé par l’armée dans ces mêmes quartiers. »

Cet hiver, la crainte du maintien de l’ordre et de la gentrification a convergé lorsqu’un propriétaire de la Rive-Sud aurait appelé les agents d’immigration fédéraux chez ses propres locataires afin de « forcer illégalement les locataires noirs et hispaniques » à quitter l’immeuble. L’État a ouvert une enquête pour discrimination en matière de logement.

Un laboratoire soutenu par le Pentagone sur un site qui pourrait coûter cher aux derniers résidents

Le complexe quantique serait situé sur un immense site où l’aciérie South Works employait autrefois plus de 20 000 personnes avant de fermer ses portes au début des années 1990. Il a laissé derrière lui une contamination au plomb et au pétrole, certaines zones étant si polluées que le sol ne peut pas être nettoyé selon les normes résidentielles modernes.

Les gens ont fini par tomber malades, et avec la disparition des emplois et de l’assiette fiscale, les hôpitaux et les écoles sont également partis. Les habitants craignent que le laboratoire soutenu par le Pentagone ne soit le coup final.

« Je pense que les gens doivent savoir que ceux qu’ils vont déplacer n’auront pas le choix », a déclaré Williams, 56 ans. « Ce sera la fin du chemin pour eux. »

De même, pour ceux qui restent, les impacts de ces supercalculateurs sur l’environnement et la santé communautaire sont inquiétants.

La croissance des supercalculateurs américains entraîne une nouvelle pollution due aux combustibles fossiles en raison de la forte demande d’électricité, de l’épuisement d’importantes sources d’eau et de l’exploitation minière des métaux des terres rares. Tout cela, affirment les défenseurs, est concentré dans des communautés déjà surchargées.

Dans la région des Grands Lacs, une part croissante des centres de données du pays ont commencé à aspirer la même eau douce qui fournit de l’eau potable à des dizaines de millions de personnes.

« Nous vivons dans un environnement malade », a ajouté Williams. « Nous devrions mener la lutte des champions sur les questions de santé environnementale, à moins que vous ne vouliez que le lac Michigan s’assèche jusqu’à la taille d’une baignoire. »

Choisir quel avenir se construit

Fin 2025, les résidents s’organisant sous le nom de Southside Together ont rassemblé des signatures pour un référendum qui aurait demandé aux électeurs de trois circonscriptions si les responsables de la ville et de l’État devaient suspendre les travaux sur le campus jusqu’à ce que les préoccupations concernant les déplacements, les coûts des services publics et les impacts environnementaux soient résolues.

La pétition a atteint le seuil de signature, mais en janvier, le conseil des élections de Chicago a voté pour la rayer du scrutin de mars, partageant l’avis des avocats qui affirmaient que la question violait une règle de l’État selon laquelle les mesures consultatives ne doivent couvrir qu’un seul sujet.

« Nous avons fait tout ce qu’on nous disait sur la manière dont vous participez », a déclaré McGruder. « Et puis, en gros, ils ont répondu : « Non, vous ne pouvez même pas demander à vos voisins ce qu’ils veulent. »

Le maire Johnson, qui a fait campagne pour lutter contre le racisme environnemental, a promis que la machine « révolutionnerait les domaines de la médecine et de l’énergie propre », alors même que les habitants s’inquiètent des impacts immédiats.

« Si vous dites que vous êtes pour les communautés noires et brunes et pour l’environnement, vos actions doivent être à la hauteur », a déclaré Williams.

Les résidents ont dit Majuscule B ils veulent que les fonds soient consacrés à l’amélioration de l’accès à des aliments nutritifs et à des médicaments, aux petites entreprises et coopératives appartenant à des Noirs, et à la réhabilitation de bâtiments vacants en condos abordables.

Par une journée claire mais fraîche, un groupe de pêcheurs ont aligné les dalles de béton fissurées à l’extérieur du chantier de construction, lançant des saumons dans l’eau.

Pour ceux qui s’y rassemblent déjà avec des cannes à pêche, des enfants et des chaises pliantes, la question est de savoir quel avenir sera protégé, comme celui des jeunes enfants de Whirley.

Il a déclaré qu’il ne savait pas si sa communauté gagnerait, mais que l’élan prend de l’ampleur, même dans sa propre maison. « Ma fille m’a regardé à la télévision en parler, et maintenant elle veut rejoindre la campagne. »

McGruder a dit que c’est simple : « Nous avons juste besoin qu’ils arrêtent de décider à notre place. Une fois que vous avez construit quelque chose comme ça, vous ne pouvez pas le défaire. »