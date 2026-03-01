Des scandales engloutissent la secrétaire au Travail alors que son ministère réduit la protection des travailleurs

Le mandat de Lori Chavez-DeRemer à la tête du Département américain du Travail a encore été mêlé à un scandale jeudi après une bombe New York Times les reportages ont révélé que son mari avait été banni du siège de l’agence en raison d’allégations d’agression sexuelle formulées par au moins deux membres du personnel.

Le reportage est paru le jour même où un groupe de sénateurs démocrates a lancé une enquête sur les mesures politiques de Chavez-DeRemer au ministère du Travail, accusant son agence de faire preuve de « mépris pour la vie des travailleurs » en « réduisant les protections qui assurent la sécurité des travailleurs et en entravant l’agence chargée de superviser la sécurité des travailleurs ».

Les allégations d’agression sexuelle contre le mari de la secrétaire au Travail, Shawn DeRemer, ont été formulées par deux femmes « dans le cadre d’une enquête interne menée par l’inspecteur général du ministère sur les allégations de mauvaise conduite de Mme Chavez-DeRemer et de ses cadres supérieurs », a déclaré le ministère du Travail. Fois a rapporté jeudi, citant des sources anonymes proches du dossier et un rapport de police.

« Le scandale de mauvaise conduite qui s’étend au sein du ministère du Travail a contraint plusieurs collaborateurs et membres du personnel de sécurité du cercle restreint de Mme Chavez-DeRemer à prendre un congé administratif et d’enquête », poursuit le journal. « Le bureau de l’inspecteur général enquête sur une plainte officielle selon laquelle Mme Chavez-DeRemer aurait eu une relation sexuelle inappropriée avec un subordonné – un membre de son service de sécurité – et aurait abusé de son poste en emmenant le personnel dans des clubs de strip-tease, en buvant de l’alcool au travail et en effectuant des voyages personnels aux frais des contribuables. Son avocat a nié ces allégations. «

« C’est l’Amérique de Trump », a écrit le diplomate américain à la retraite Ken Fairfax en réponse à l’article.

Pendant ce temps, Chavez-DeRemer a joué un rôle central dans ce que six sénateurs démocrates ont qualifié d’« attaque contre les travailleurs de tous bords » de l’administration Trump.

Dans une lettre adressée jeudi à Chavez-DeRemer et à David Keeling, la secrétaire adjointe au travail chargée de la sécurité et de la santé au travail, la sénatrice Elizabeth Warren (Démocrate du Mass.) et d’autres démocrates ont exprimé leur inquiétude face au « programme de déréglementation ambitieux du ministère du Travail qui comprend de nombreuses réglementations promulguées par l’OSHA pour assurer la sécurité des travailleurs américains ».

Les législateurs ont spécifiquement souligné les efforts du ministère du Travail visant à supprimer plus d’un tiers des bureaux de l’Administration de la sécurité et de la santé dans les mines, à supprimer « l’obligation pour les employeurs de fournir un éclairage adéquat sur les chantiers de construction » et à assouplir « les exigences en matière de respirateurs pour les travailleurs exposés à des matières dangereuses comme le plomb, l’amiante et le formaldéhyde, ainsi qu’à des produits chimiques connus pour être cancérigènes ».

« Mais vous ne faites pas que revenir sur les règles qui protègent les travailleurs – l’OSHA semble également prendre une main plus légère dans l’application même des règles qui existent encore », ont écrit les sénateurs. « Selon les statistiques de l’OSHA comparant les mois d’avril à septembre 2025 avec la même période en 2024, l’agence a réduit les inspections sur les lieux de travail de 20 %. Ces statistiques montrent également une diminution de 42 % du nombre de » violations volontaires » constatées lors des inspections de l’OSHA au cours des mois d’avril à septembre 2025 par rapport à la même période en 2024. «

Chavez-DeRemer a été confirmée au poste de secrétaire au Travail l’année dernière avec le soutien des deux partis et un coup de pouce du syndicat des Teamsters, compte tenu de certaines de ses positions passées en faveur des travailleurs, comme son soutien à la loi PRO – dont elle s’est rapidement distanciée pendant le processus de confirmation.

« Chavez-DeRemer a refusé de s’engager à soutenir une augmentation du salaire minimum ou des congés payés pour les travailleurs. » La nation» a écrit John Nichols après son audience de confirmation en février dernier. « Et, bien sûr, elle a déclaré sans vergogne : « Le droit au travail est un principe fondamental du droit du travail, selon lequel les États ont le droit de choisir s’ils veulent être un État du droit au travail, et cela doit être protégé. »

« Elle a clairement fait savoir qu’elle n’était pas intéressée à servir d’alliée des travailleurs américains ou des syndicats qui les représentent », a ajouté Nichols. « Dans la grande lutte entre la classe ouvrière et la classe milliardaire, Chavez-DeRemer a choisi de se ranger du côté de Donald Trump, d’Elon Musk et des oligarques. »