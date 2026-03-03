Un réfugié rohingya presque aveugle retrouvé mort après avoir été bloqué par une patrouille frontalière

Le dernier chapitre de ce qu’un historien a appelé « l’histoire d’horreur en cours de l’application des lois américaines en matière d’immigration » s’est déroulé cette semaine à Buffalo, dans l’État de New York, après que Nurul Amin Shah Alam, un réfugié rohingya de 56 ans originaire du Myanmar, a été libéré d’une prison du comté où il avait été détenu pendant un an.

En tant que point de vente basé à Buffalo, le Poste d’enquête Selon des informations rapportées mercredi, l’homme presque aveugle a été retrouvé mort mardi soir, cinq jours après que les agents de la patrouille frontalière américaine qui l’avaient récupéré à la prison l’aient déposé dans un café. Ils ont négligé d’informer son avocat ou sa famille de l’endroit où il se trouvait, ce qui a empêché Shah Alam de rentrer chez lui par des températures glaciales.

Shah Alam, aveugle d’un œil et ayant une vision partielle et floue de l’autre, s’était perdu un jour de février 2025 et s’était retrouvé sur le porche d’une femme avec une tringle à rideau qu’il utilisait comme canne.

La femme a appelé la police, qui a ordonné à Shah Alam de lâcher son « arme » – la canne – puis l’a utilisé au Taser, l’a battu et l’a arrêté.

Shah Alam, qui ne parlait pas anglais et ne comprenait pas les ordres des policiers, a été accusé d’agression, d’intrusion et de possession d’arme et emmené au centre de détention du comté d’Erie.

Sa famille, qui comprend une femme et deux fils, a choisi de ne pas le faire sortir de la prison du comté. Son arrestation avait eu lieu un mois après le deuxième mandat du président Donald Trump, et ils craignaient que les services américains de l’immigration et des douanes ne l’arrêtent s’il était libéré et l’envoient dans un centre de détention hors de l’État.

Benjamin Macaluso, un avocat du Bureau d’aide juridique qui représentait Shah Alam, a déclaré au Poste d’enquête qu’il avait été libéré sous caution la semaine dernière après avoir conclu un accord avec le bureau du procureur du comté d’Erie, acceptant de plaider coupable d’intrusion et de possession d’arme. L’accord lui a permis d’éviter d’être détenu par des agents fédéraux de l’immigration, même si les autorités avaient précédemment placé un détenu à Shah Alam.

Malgré cela, le bureau du shérif du comté d’Erie a contacté la patrouille frontalière américaine pour récupérer Shah Alam au centre de détention. Lorsque les agents ont déterminé que Shah Alam n’était pas éligible à la détention pour immigrants, la patrouille frontalière a déclaré au Poste d’enquêteils « lui ont proposé un trajet de courtoisie, qu’il a choisi d’accepter dans un café ».

Un porte-parole de l’agence a affirmé que l’homme presque aveugle « ne montrait aucun signe de détresse, de problèmes de mobilité ou de handicap nécessitant une assistance particulière ».

Mohamad Faisal, l’un des deux fils de Shah Alam, a déclaré Al Jazira que son père n’était pas capable de lire, d’écrire ou d’utiliser des appareils électroniques.

Macaluso a dit au Poste d’enquête que la famille de Shah Alam a passé des jours à le chercher dans le froid avant que son corps ne soit retrouvé. L’avocat a également déclaré qu’il s’attendait à ce que Shah Alam soit emmené dans un centre de détention de l’ICE à Batavia, dans l’État de New York, pour être libéré.

Un porte-parole de l’hôtel de ville de Buffalo a déclaré au Poste d’enquête que les détectives des homicides « enquêtaient sur les circonstances et le calendrier des événements ayant conduit à sa mort, après sa libération », mais ont déclaré que l’homicide et l’exposition aux éléments avaient été exclus comme cause du décès par un médecin légiste.

La représentante américaine Grace Meng (Démocrate de New York) faisait partie de ceux qui ont appelé à une « enquête approfondie » sur la décision de la patrouille frontalière de quitter Shah Alam à des kilomètres de son domicile malgré son handicap.

Je suis troublé par la mort de Nurul Amin Shah Alam à Buffalo. Laisser un homme presque aveugle qui ne parlait pas anglais bloqué loin de chez lui sans en parler à sa famille était un manquement choquant à la responsabilité et à l’humanité fondamentale de la part des forces de l’ordre fédérales. Il doit y avoir un plein… – Grâce Meng (@RepGraceMeng) 26 février 2026

Le maire de Buffalo, Sean Ryan, un démocrate, a accusé les douanes et la protection des frontières américaines, qui supervisent la patrouille frontalière, de « manquement à leurs devoirs » et a déclaré que le traitement réservé à Shah Alam par l’agence était « inhumain ».

« Les douanes et la protection des frontières américaines doivent répondre du pourquoi et du comment de cela s’est produit », a déclaré Ryan. « Buffalo est une ville qui accueille les réfugiés et estime que le gouvernement doit protéger la dignité humaine, et non la mettre en danger. Les douanes et la protection des frontières américaines n’ont pas respecté cette norme fondamentale. »

Chuck Park, un démocrate candidat au Congrès dans le 6e district de New York, a déclaré que le New York for All Act, qui interdirait aux forces de l’ordre de l’État et des localités de collaborer avec les agences fédérales d’immigration, aurait empêché le bureau du shérif d’appeler la patrouille frontalière après la libération de Shah Alam.

Ce réfugié aveugle n’a pas été simplement « récupéré » par la patrouille frontalière avant de mourir. Le shérif du comté d’Erie a honoré un détenu de l’ICE et l’a remis.

C’est exactement ce que « New York pour tous » voudrait empêcher.

NYers – appelez vos représentants d’État et @GovKathyHochul et dites-leur de l’adopter maintenant. https://t.co/XmPGxq7CGL – Chuck Park (@chuckforqueens) 26 février 2026

Alexandre Burgos, de l’unité de prévention de la haine et des préjugés de l’État de New York, a invité les membres de la communauté à un rassemblement pour exiger des comptes dans la mort de Shah Alam.

« Nous nous réunissons pour exiger des comptes et de la transparence dans le cas de Nurul Amin Shah Alam », lit-on dans un dépliant pour l’événement, prévu jeudi soir à 17h30 (heure de l’Est) au lycée Lafayette de Buffalo.