Alors que la guerre contre l’Iran fait grimper les prix du gaz, les bénéfices de Shell font plus que doubler

Les informations honnêtes et sans paywall sont rares. Veuillez soutenir notre journalisme audacieusement indépendant avec un don de n’importe quelle taille.

Le géant pétrolier Shell, basé à Londres, a annoncé jeudi que son bénéfice net avait plus que doublé au deuxième trimestre de cette année par rapport à la même période en 2025, la guerre en Iran ayant fait grimper les prix de l’énergie, causant des souffrances aux consommateurs au Royaume-Uni et dans le monde.

« Ces bénéfices ont été bâtis sur une crise énergétique qui a laissé les ménages à travers le pays aux prises avec des factures d’énergie élevées à la maison et du carburant cher à la pompe », a déclaré Danny Gross, responsable de la campagne énergie des Amis de la Terre Royaume-Uni, dans un communiqué. « Cela souligne la nécessité urgente de mettre fin à notre dépendance à l’égard du pétrole et du gaz coûteux. »

D’avril à juin, Shell a enregistré un bénéfice de 9,84 milliards de dollars, soit le meilleur trimestre de l’entreprise en quatre ans. Wael Sawan, PDG de Shell, a déclaré que « les performances opérationnelles de l’entreprise ont permis d’obtenir de très bons résultats au cours d’un autre trimestre de graves perturbations sur les marchés mondiaux de l’énergie, alors que nous avons travaillé dur pour fournir des fournitures et des produits énergétiques essentiels à nos clients ».

Shell a déclaré qu’elle récompenserait ses actionnaires avec 3 milliards de dollars supplémentaires de rachats d’actions après la publication des résultats du deuxième trimestre, publiés alors que le Royaume-Uni était confronté à une vague de chaleur mortelle. Les autorités britanniques ont déclaré jeudi qu’il y avait eu 2 877 décès liés à la chaleur en mai et juin, plaçant le pays sur la bonne voie pour connaître son plus haut niveau de décès liés à la chaleur jamais enregistré.

« C’est obscène », a écrit Zack Polanski, chef du Parti vert britannique, sur les réseaux sociaux en réponse au rapport sur les résultats de Shell.

« Alors que la crise du coût de la vie continue de s’aggraver, avec la flambée des prix des denrées alimentaires et des carburants », a écrit Polanski, « les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières mondiales augmentent également ».

Rudy Schulkind, militant politique chez Greenpeace UK, a déclaré que « nous manquons de mots pour décrire l’obscénité de ces chiffres ».

Une analyse publiée le mois dernier par le groupe environnemental 350.org estime que plus de 700 milliards de dollars « seront détournés des entreprises et des ménages vers l’industrie pétrolière et gazière » d’ici la fin de l’année en raison de la hausse des prix provoquée par la guerre lancée par les États-Unis et Israël fin février.

Oxfam a prévu plus tôt cette semaine que les six plus grandes sociétés mondiales de combustibles fossiles, dont Shell, doubleraient leur bénéfice combiné au deuxième trimestre 2026. Le groupe humanitaire a également constaté que « les émissions de BP, Chevron, ExxonMobil, Shell et TotalEnergies étaient suffisantes pour provoquer environ une vague de chaleur sur quatre signalée dans le monde entre 2000 et 2023 – des vagues de chaleur qui auraient été pratiquement impossibles sans le changement climatique d’origine humaine ».