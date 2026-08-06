Jusqu’à 350 000 Haïtiens perdent leur TPS après que le juge a levé le maintien de la décision SCOTUS

WASHINGTON — Un juge fédéral a levé mercredi une suspension de la suspension des protections temporaires accordées à des centaines de milliers d’Haïtiens afin de se conformer à une décision de la Cour suprême des États-Unis qui a ouvert la voie à l’administration Trump pour leur retirer leur statut juridique et les ouvrir aux expulsions.

L’ordonnance de la juge de district américaine Ana C. Reyes signifie qu’entre 330 000 et 350 000 Haïtiens vivant aux États-Unis ont perdu leur statut de protection temporaire, même si les débats juridiques sur une plainte pour discrimination raciale se poursuivent.

L’ordonnance de Reyes, rendue par le tribunal de district américain du district de Columbia, a mis l’affaire en conformité avec une décision de la Cour suprême à 6 voix contre 3, selon laquelle les Haïtiens et les Syriens n’avaient pas droit à un report de leur statut pendant que le litige se poursuit.

La décision de juin de la Cour suprême a également déclaré que les tribunaux ne pouvaient pas réexaminer la décision du secrétaire à la Sécurité intérieure de mettre fin au TPS.

Dans le cadre de la campagne d’expulsion massive du président Donald Trump, l’administration a décidé de révoquer le statut légal de millions d’immigrants, y compris ceux bénéficiant du TPS, accordé aux ressortissants originaires de pays jugés trop dangereux pour y retourner.

Le Département d’État a émis un avis « ne voyagez pas » pour Haïti en raison de la violence des gangs et des enlèvements.

Les permis de travail pour les Haïtiens ont expiré la semaine dernière, ainsi que certains permis de conduire pour les immigrants résidant dans l’Ohio et la Floride, deux États qui ont adopté des lois qui lient l’éligibilité à un permis de conduire au statut d’immigration.

Animisme racial

L’argument juridique restant est de savoir si la décision de l’administration Trump de mettre fin au TPS pour Haïti était fondée sur une animosité raciale, ce qui violerait la clause d’égalité de protection de la Constitution américaine.

Pendant la campagne électorale, Trump, alors candidat à la présidence, a pointé du doigt les Haïtiens vivant à Springfield, dans l’Ohio, affirmant que leurs protections juridiques étaient illégitimes et les accusant à tort de manger des animaux domestiques.

Le juge conservateur Samuel Alito, qui a rédigé la décision majoritaire en juin, a déclaré que les arguments des Haïtiens selon lesquels leur protection égale prétendait que leurs protections avaient pris fin en raison d’animosité raciale étaient peu susceptibles de prévaloir devant les tribunaux.

Problèmes de découverte

L’avocat qui a représenté les titulaires haïtiens du TPS devant la Cour suprême, Geoffrey Pipoly, a déclaré cette semaine à States Newsroom qu’il ne s’attendait pas à ce que Reyes délivre un nouveau sursis pour mettre un terme à la fin des protections.

Pipoly et son équipe n’avaient pas encore obtenu suffisamment de preuves grâce à la découverte, un processus qui peut prendre des mois, pour tenter d’obtenir un autre séjour, a-t-il déclaré.

Pipoly a déclaré que les documents produits jusqu’à présent par le ministère de la Justice étaient limités et fortement expurgés.

« Ils adoptent simplement cette vision exceptionnellement solide du privilège d’une manière que je n’ai jamais vu un accusé du gouvernement exercer des privilèges auparavant », a-t-il déclaré. « Ce qui se cache derrière ces suppressions va influencer la portée de notre demande en cours d’égalité de protection. Mais nous allons devoir plaider en justice pour savoir ce qui se cache derrière ces suppressions. »

Reyes, dans son ordonnance de mercredi, a également rejeté la demande de l’administration de suspendre le processus d’enquête préalable et a ordonné aux deux parties de soumettre un calendrier de briefing.