Une exposition au Musée canadien des droits de l’homme brise les mythes sur la fondation d’Israël

Pendant des décennies, les parents de Ramsey Zeid ont transmis des histoires sur leur village natal de Bayt Nabala – et sur sa destruction lors de la création de l’État d’Israël en 1948.

Et pendant tout aussi longtemps, le couple palestinien, qui vit maintenant dans la province canadienne du Manitoba, a dû résister aux tentatives visant à effacer leurs expériences lors de la Nakba – le déplacement forcé d’environ 750 000 Palestiniens de leur pays d’origine, décidé par les paramilitaires sionistes et l’armée israélienne.

Ainsi, lorsque ses parents – maintenant âgés respectivement de 83 et 81 ans – ont vu des histoires de la Nakba (catastrophe en arabe) exposées au Musée canadien pour les droits de la personne le mois dernier, ils sont restés sans voix.

« Quand ils ont vu les photos sur les panneaux, cela leur a rappelé tellement de souvenirs qu’ils ont pleuré », a déclaré Zeid. « Toute leur vie, on leur a dit, « Non, la Nakba n’a jamais eu lieu.’ C’était presque une validation pour eux. Comme, ‘Nous ne sommes pas fous. Cela s’est produit et ce que j’ai dit aux gens n’était pas un mensonge.‘»

Le Palestine déracinée : la Nakba passée et présente L’exposition a débuté fin juin au musée financé par le gouvernement fédéral à Winnipeg, dans le centre du Canada.

Fruit de quatre années de travail, il présente des œuvres d’art, des artefacts et des témoignages personnels sur la Nakba, et explore la lutte en cours pour les droits des Palestiniens. Il durera jusqu’en 2028.

L’exposition contient des photos et des objets personnels, notamment ce vêtement traditionnel palestinien avec des broderies connu sous le nom de tatreez. Annie Kierans, MCDP

« Il s’agit d’une exposition attendue depuis longtemps », a déclaré Zeid, président de l’Association canadienne palestinienne du Manitoba et membre du comité consultatif de l’exposition Nakba.

« Nous voulions cette exposition dans le musée pour que les gens puissent en apprendre davantage sur (la Nakba). C’est quelque chose qui s’est produit, et nous ne pouvons pas changer notre passé ; nous pouvons en tirer des leçons et nous pouvons changer notre avenir. »

Réaction contre l’exposition

L’exposition intervient dans le cadre d’une campagne mondiale visant à amplifier les voix palestiniennes pendant la guerre israélienne contre la bande de Gaza, qu’une commission des Nations Unies a qualifiée de génocide.

Et même si la collection de Winnipeg est limitée en taille et en portée – elle mesure 12 mètres et contient deux panneaux de texte – les observateurs affirment que son inclusion dans un musée fédéral consacré aux droits de la personne est une « réalisation formidable ».

« Il s’agit d’un cas très rare d’une institution de premier plan à l’écoute de la communauté palestinienne canadienne… et mettant sur pied un projet qui répond à certaines de ses préoccupations. »

« Il s’agit d’un cas très rare d’une institution de premier plan à l’écoute de la communauté palestinienne canadienne… et mettant sur pied un projet qui répond à certaines de ses préoccupations », a déclaré Michael Bueckert, vice-président de Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient, un groupe de défense.

Selon Bueckert, « l’élévation des perspectives palestiniennes » par le musée explique aussi en partie pourquoi la collection a suscité la colère des groupes de pression pro-israéliens, des médias et des individus.

« Le Musée canadien pour les droits de la personne a failli à son mandat », titre un article d’opinion publié le mois dernier dans Le Globe and Mail journal.

Co-écrit par l’ancien ministre de la Justice Irwin Cotler, l’un des plus éminents défenseurs d’Israël au Canada, l’article accuse le musée de présenter « un récit politique profondément contesté comme une vérité historique établie ».

Le groupe pro-israélien influent, le Centre pour Israël et les Affaires juives, a également dénoncé l’exposition, la décrivant comme faisant partie d’un « programme politique dangereux et unilatéral ».

Le Centre pour Israël et les Affaires juives et B’nai Brith Canada – une autre organisation pro-israélienne de premier plan dans le pays – ont déclaré que l’exposition « risquait d’attiser la haine » contre le peuple juif, tout en appelant à ce que le PDG du musée soit tenu « responsable ».

Une « fausse polémique »

Cette réaction passionnée ne devrait pas surprendre, a déclaré Bueckert, la décrivant comme une « fausse controverse ».

Les groupes pro-israéliens ont passé des années à faire pression contre l’inclusion de la Nakba dans le musée des droits de l’homme, a-t-il expliqué. Ils ont également cherché à contrôler la façon dont la fondation d’Israël est perçue au Canada – ce qu’ils ont largement réussi à faire jusqu’à présent.

Les groupes pro-israéliens ont passé des années à faire pression contre l’inclusion de la Nakba dans le musée des droits de l’homme.

Pendant des décennies, Israël et ses partisans ont présenté la création du pays en 1948 comme le point culminant d’un effort sioniste visant à donner « une terre sans peuple » à « un peuple sans terre ».

Mais les historiens ont documenté comment le pays a été construit sur les restes de centaines de communautés palestiniennes détruites et dépeuplées. Ils ont également montré comment les premiers dirigeants sionistes et les milices armées ont mené une campagne coordonnée de nettoyage ethnique dans le but de débarrasser le pays de ses habitants non juifs.

Des centaines de milliers de Palestiniens ont été expulsés de force de leurs foyers avant et pendant la fondation d’Israël, fuyant vers les régions voisines, notamment le Liban, la Jordanie, la Cisjordanie et Gaza.

Nier la Nakba ou blâmer les Palestiniens pour leur propre expulsion en 1948 est une forme de racisme anti-palestinien, défini comme un racisme qui « fait taire, exclut, efface, stéréotype, diffame ou déshumanise les Palestiniens ou leurs récits ».

Le musée a été attaqué par des groupes de pression pro-israéliens pour avoir accueilli l’exposition sur la Nakba. Annie Kierans, MCDP

« Le fait même que les Palestiniens aient un endroit où raconter leurs histoires sur ce qui leur est arrivé en 1947 et 1948 est en soi considéré comme une menace pour ces organisations (pro-israéliennes) », a déclaré Bueckert.

« Cela fait des décennies et des décennies que les groupes pro-israéliens ont une telle autorité sur le débat national et s’attendent à ce qu’ils puissent tout simplement écraser ce type d’initiatives », a-t-il ajouté.

« Cette (exposition) est un exemple très puissant d’une institution qui accomplit un travail important et crédible et qui le soutient, sans que le lobby n’obtienne ce qu’il veut. C’est vraiment ce qui se passe ici. »

Le ministre de l’Identité et de la Culture du Canada s’exprime

Les critiques à l’égard de l’exposition sur la Nakba se sont intensifiées fin juin lorsque le ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes, Marc Miller, s’est prononcé sur l’exposition.

Dans une interview avec La Presse CanadienneMiller, qui supervise le ministère du Patrimoine canadien, a déclaré que l’exposition contenait des formulations « regrettables » et des erreurs qui devraient être corrigées.

« Ne pas identifier le Hamas comme une organisation terroriste est, je pense, un échec », a-t-il déclaré à l’agence de presse. « Et ne pas affirmer clairement que, par exemple, le Hamas avait l’intention de tuer des Juifs (le 7 octobre 2023) est, je pense, une malheureuse erreur de conservation et devrait être rectifiée. »

Il a ajouté : « Ce n’est pas à moi de parler ou de m’impliquer dans la curation d’une exposition particulière. Mais évidemment, vous ne pouvez pas nier le fait qu’il s’agit d’une exposition née d’une controverse – et peut-être que certaines d’entre elles auraient pu être évitées. »

Le Centre pour Israël et les Affaires juives – le groupe de pression pro-israélien – s’est attribué le mérite des remarques de Miller, affirmant que sa campagne de pression avait « produit des résultats » après que plus de 11 000 personnes ont exhorté le gouvernement « à demander des comptes aux dirigeants du Musée canadien pour les droits de la personne ».

« Ce n’est pas le rôle du gouvernement fédéral de dicter la programmation des musées nationaux du Canada. Les questions liées au fonctionnement du Musée, y compris l’une de ses expositions, doivent être adressées au directeur général ou au conseil d’administration. »

Défendre les droits de l’homme « pour nous tous »

Isha Khan, PDG du Musée canadien pour les droits de la personne, a déclaré que le musée « accueille favorablement toute contribution sur l’exposition et c’est ainsi que nous avons traité les commentaires du ministre ».

L’exposition mesure 12 mètres et contient des panneaux de texte, des photos et des témoignages vidéo. Annie Kierans, MCDP

« En tant qu’institution publique, il est très important pour nous de toujours être responsables envers le public et d’être prêts à modifier toute exposition si nécessaire parce que le cadrage n’est pas correct ou que nous avons manqué quelque chose », a-t-elle déclaré.

« Mais je peux aussi vous dire que nous soutenons absolument notre processus de conservation. Il a fallu quatre ans pour développer cette exposition et donc, même si nous avons ce processus – et nous l’utiliserons de la manière dont notre musée devrait le faire – il n’entraînera pas immédiatement un changement demain parce que quelqu’un n’a pas aimé quelque chose dans l’exposition. «

Tout en reconnaissant que l’exposition a suscité des critiques, elle a noté que le musée a reçu des milliers de courriels de personnes de partout au Canada et d’autres pays exprimant leur soutien.

Plus de 70 groupes de défense des droits de la personne et de la société civile à travers le Canada, ainsi que des syndicats et des organisations confessionnelles, ont publié une lettre ouverte le 22 juillet exprimant leur soutien à l’exposition et mettant en garde contre toute ingérence politique dans les décisions de conservation du musée. «L’ouverture de Palestine déracinée : la Nakba passée et présente marque une contribution importante à la compréhension du public au Canada sur une histoire qui a profondément façonné la vie des Canadiens palestiniens ainsi que celle de millions de Palestiniens dans le monde », peut-on lire dans la lettre.

Dans les jours qui ont suivi l’ouverture de l’installation en juin, la fréquentation a également augmenté d’environ 60 à 70 pour cent, par rapport à ce qu’elle serait normalement à cette période de l’année, a-t-elle déclaré.

« Nous savons que la compréhension des histoires et des expériences personnelles des Canadiens palestiniens fait pleinement partie de notre mandat en tant que musée national et Musée canadien pour les droits de la personne, que les histoires des Canadiens palestiniens ont leur place ici et que nous pouvons tirer des leçons de ces histoires de déplacement forcé », a déclaré Khan.

« C’est l’objectif que j’espère que les gens retiendront de ce que fait cette petite exposition dans ce musée au Canada », a-t-elle ajouté. « Nous essayons de favoriser la compréhension des droits de l’homme, de ce qu’ils signifient et des raisons pour lesquelles nous devons les respecter pour nous tous. »

Remarque : Cet article a été mis à jour après publication pour mentionner la lettre ouverte publiée le 22 juillet exprimant son soutien à l’exposition.