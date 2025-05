Comment le Power Tour de l’état de la population construit la puissance et amplifie les voix noires

Le 5 mars, alors que le président Donald Trump a prononcé son discours sur l’état de l’Union, les dirigeants noirs et les défenseurs de partout au pays se livraient à une diffusion en direct 24h / 24 appelée State of the People, un effort inaugural pour contrer la désinformation et centrer ceux qui seraient les plus impactés par les politiques nuisibles de l’administration.

Au cours de l’événement en direct, des milliers de téléspectateurs se sont écoulés pour entendre des dirigeants comme l’ancien avocat du Congressional Black Caucus Angela Rye, le commentateur politique Joy Reid, la militante et auteur Tamika Mallory et l’avocat des droits civiques Benjamin Crump, entre autres, parlent des problèmes qui ont un impact sur les Noirs. Ce n’était que le début de la conversation.

«Cette tournée est un mouvement de base qui cherche à amplifier les voix noires et à créer un environnement pour exiger un changement systémique.»

Depuis le 26 avril, Rye, Mallory et d’autres dirigent une tournée Power State of the People de 10 villes. Ils ont effectué des mairies, des audiences sur le terrain avec des élus locaux, des enseignements, des foires d’impact communautaire et des rassemblements. Leur vision commune est de réinventer ce qui est possible pour les communautés noires à travers les États-Unis.

Alphonso David est le président et chef de la direction du Global Black Economic Forum et a participé à certaines des conversations initiales de la tournée. « Cette tournée est un mouvement de base qui cherche à amplifier les voix noires et à créer un environnement pour exiger un changement systémique », a-t-il déclaré dans une interview avec Npq.

Se concentrer sur le sud

David, qui est basé à New York, note qu’il était essentiel que la tournée soit largement axée dans le Sud, où la majorité des Noirs vivent. La tournée a commencé à Atlanta fin avril et se terminera à Los Angeles début juin, avec plus d’arrêts de tournée à venir.

Sept des 10 arrêts de la tournée sont dans des États qui sont touchés de manière disproportionnée par des politiques régressives, telles que les lois sur la suppression des électeurs et le refus des gouvernements des États d’étendre Medicaid, même si plus de la moitié des enfants noirs et lates comptent sur Medicaid ou dans le programme d’assurance maladie pour enfants (CHIP) pour leur couverture de santé.

Comme le note David, de nombreuses agences qui ont été attaquées par l’administration Trump et ont dû subir des licenciements massifs sont ceux qui emploient un nombre important de Noirs. Cela comprend le Département des anciens combattants (VA) et le Département du logement et du développement urbain (HUD).

«Il a toujours été de… comprendre les expériences que les gens vivent dans leur vie… et la façon dont la politique fédérale fait et ne fait pas, soit rendre les choses meilleures ou pire.»

David dit que l’une des plus grandes choses qu’il voit sur le terrain est la soif de plus d’informations. C’est pourquoi un objectif majeur de la tournée est de lutter contre la désinformation et la désinformation en fournissant aux communautés des outils et des ressources de confiance. À cette fin, le groupe a sorti Les papiers noirs de l’état du peupleune série de documents décrivant des politiques que les élus locaux peuvent adopter. Les politiques comprennent la lutte contre l’injustice économique et la construction d’une économie qui fonctionne pour les Noirs; confronter la crise des capitaux propres noirs; élever le rôle des collèges et universités historiquement noirs, ainsi que des collèges communautaires; et mettant en évidence le service militaire noir dans la lutte pour la démocratie.

“It has always been about demand at the local level—understanding the experiences that people are having in their lives, which is local, and the ways that federal policy does and does not do, can either make things better or worse,” said Maya Wiley, president and CEO of The Leadership Conference on Civil and Human Rights, in an interview with Npq.

Protéger les communautés locales par le plaidoyer

Wiley, qui a rejoint la tournée à Birmingham, AL, a noté que la législation monumentale comme la loi sur les droits civils de 1964 et la loi sur les droits de vote de 1965 sont en grande partie à cause de l’organisation locale. Elle pense qu’il existe aujourd’hui une opportunité similaire et que beaucoup de gens sont ravis de faire partie des mouvements locaux qui se concentrent sur le pouvoir de construction.

Comme le note Wiley, l’arrêt de Birmingham de la tournée a eu lieu juste après le 60e anniversaire de la marche de Selma à Montgomery, et a été une extension des efforts d’organisation qui avaient déjà eu lieu. Il convient de noter à Birmingham, a déclaré Wiley, le nombre de jeunes engagés présents, y compris des écoles secondaires locales.

Elle a également souligné que les communautés sont déjà affectées par des coupes au niveau fédéral et que rendre ce lien clair est important. Elle a reflété qu’un chef local à Birmingham était à juste titre bouleversé par les sauvegardes constantes des eaux usées dans sa communauté, qui provoquaient des inondations dans les maisons des gens.

Wiley a souligné qu’il est essentiel de résoudre ce problème parce que c’est un risque pour la santé, et il est frustrant que les communautés noires n’obtiennent pas les ressources pour résoudre ces types de problèmes, en particulier après que les résidents noirs ont remporté un accord de règlement des droits civils historique avec le ministère de la Justice en 2023 pour rectifier la question.

Wiley a également souligné que Trump avait récemment annulé cet accord de règlement, l’appelant «Dei illégal».

« Si le gouvernement fédéral désactive le flux de dollars … alors nous avons un gros problème et c’est plus difficile à résoudre. »

« Ce n’est pas que ce n’est pas une demande que vous devriez faire des dirigeants d’État et locaux », a déclaré Wiley. « Mais si le gouvernement fédéral désactive le flux de dollars qui aide à financer cela, alors nous avons un gros problème et il est plus difficile de résoudre, surtout lorsque les États sont maintenant, à cause de cette administration, à prendre en charge le fardeau. »

Il est essentiel que les dirigeants locaux soient également en communication avec des groupes nationaux car ils sont tous confrontés à des menaces accrues et peuvent partager des informations et des ressources, a souligné Wiley. Des organisations nationales comme le Vera Institute of Justice ont été ciblées et ont perdu un financement fédéral ces derniers mois, tout comme les groupes locaux sont également ciblés.

« Nous entendons déjà dans certaines communautés, des enquêtes ouvertes contre des organisations à but non lucratif pour des choses comme faire de la formation des droits pour les immigrants », a déclaré Wiley.

Ces enquêtes, a noté Wiley, sont un panneau d’avertissement et un rappel pour protéger les organisations locales.

«Nous devons protéger nos organisations communautaires locales, à la fois de perdre des dollars fédéraux qui leur permettent de fournir dans leurs communautés – advocation, organisation et services – mais c’est également un endroit où nos organisations nationales doivent être en partenariat afin que nous sachions et comprenons ce qui se passe et comment nous pouvons aider à soutenir et défendre leur part», a déclaré Wiley.