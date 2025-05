Wells Fargo veut privatiser USPS. Nous devons plutôt démanteler la Mega Bank.

Le service postal des États-Unis (USPS) est une première ligne de la lutte pour la démocratie et la justice contre le pouvoir des entreprises, en tant que mémo publié par Wells Fargo dévoile. Publié le 27 février, la note décrit un plan de privatisation de l’USPS et de permettre aux investisseurs de récolter les bénéfices. Le plan a été réalisé par des critiques et des manifestations, car la rentabilité relève de la vente de biens, du licenciement des travailleurs, de la limitation ou de l’élimination des services et de l’augmentation des taux de colis jusqu’à 140%. Fin mars, les sénateurs ont présenté une résolution appelant le Congrès à affirmer l’USPS en tant qu’agence indépendante et à la protéger contre la privatisation.

Wells Fargo soutient les défis de la mise en œuvre de leur plan, notamment que la législation nécessaire à la privatisation est peu susceptible de passer par le Congrès, le soutien aux USPS reste élevé, en particulier parmi les communautés rurales et les investisseurs dans un USP privatisé, devrait faire face à «neuf accords de négociation collective avec sept syndicats couvrant 550 000 employés». Mais la Mega Bank a des solutions pour chacun de ces défis.

Premièrement, il suggère d’utiliser un projet de loi de réconciliation qui ne nécessiterait qu’une simple majorité de votes pour passer par le Sénat, limitant ou éliminant agressivement les services pour frustrer le soutien du public et sous-évaluer la main-d’œuvre syndiquée en liant les travailleurs et en réduisant les avantages.

En établissant son plan de privatisation, la banque revient à une ambition historique précédente: Wells Fargo a été fondée en 1852 par des dirigeants de livraison de courrier de Stagecoach, Henry Wells et William Fargo. Wells et Fargo voulaient capitaliser sur la ruée vers l’or de Californie et utiliser des diligences pour expédier de l’or et livrer du courrier et d’autres fournitures entre les avant-postes et les villes minières disséminées à travers l’État. Au fil des décennies, Wells Fargo a fusionné avec d’autres services de courrier «Pony Express» pour monopoliser la livraison. L’expansion vers l’ouest des chemins de fer a finalement mis fin au règne de la banque sur la livraison du courrier, mais les intérêts de Wells Fargo dans les USP restent centrés sur la capitalisation et la monopolisation.

Des étapes vers la privatisation peuvent déjà être en cours. Avant de démissionner de son poste, le maître de poste Général Louis Dejoy a signé un accord avec le «Département de l’efficacité du gouvernement» d’Elon Musk – la pseudo-agence trouvant des gains d’efficacité dans le gouvernement fédéral sur le dos des travailleurs du secteur public – et a annoncé l’élimination de 10 000 emplois.

L’USPS a fait un grand pas vers la privatisation le 9 mai, lorsque le conseil des gouverneurs de l’USPS a annoncé que le responsable de FedEx, David Steiner, deviendrait le prochain maître de poste. Steiner a été favorisé par le président Donald Trump pour diriger l’agence, malgré le clair de conflit d’intérêts, nommant un cadre supérieur d’un concurrent de l’USPS.

La privatisation est une attaque contre la démocratie

C’est une ironie spéciale qu’une méga banque avec l’une des pires réputations d’une industrie où le bar est embarrassant veut reprendre une agence fédérale largement populaire. La vérité est que nous avons besoin de l’USPS. Nous n’avons pas besoin de Wells Fargo.

S’il y a une agence fédérale qui illustre le potentiel de la démocratie, c’est l’USPS. L’USPS livre à chaque adresse du pays, sans exception. Peu importe qui vous êtes ou où vous vivez, l’USPS offre des cartes d’anniversaire et des lettres d’amour, y compris aux personnes incarcérées dans des prisons et des prisons. Les bulletins électoraux sont envoyés par la poste, où les gens font des choix sur qui représentera leurs préoccupations dans les couloirs du pouvoir politique. Les médicaments sur ordonnance et les pilules d’avortement sont reçus par la poste, offrant aux gens un accès aux soins de santé et à la justice reproductive. Les remboursements d’impôt, la sécurité sociale et les chèques de relance arrivent par la poste, offrant aux gens une certaine sécurité financière dans une économie volatile. Les graines et les jeunes arbres sont livrés par la poste, faisant de l’USPS un partenaire dans les efforts de justice environnementale. L’USPS transporte même les insectes et les animaux vivants, y compris les abeilles et les filles qui soutiennent la nourriture locale et l’agriculture.

De plus, l’USPS emploie les travailleurs à des salaires compétitifs et à la représentation syndicale. Ces salaires et avantages sociaux sont les caractéristiques des conditions de travail et des avantages gagnées par le travail organisé, où les travailleurs expriment leur pouvoir collectif et se battent pour la dignité au travail. Les travailleurs postaux gagnent un salaire médian supérieur à la moyenne nationale et qui reçoivent des prestations telles que les soins de santé et les congés payés. Les employés noirs représentant 29% de son personnel, l’USPS a joué un rôle important dans la construction de la classe moyenne noire (peut-être une raison pour laquelle le président Donald Trump et Musk ont ​​l’agence dans leur réticule, compte tenu de l’agenda anti-noir et ségrégationniste de l’administration). De plus, comme l’éducation formelle n’est pas tenue de devenir un employé de service postal, l’USPS est l’un des rares endroits où les travailleurs peuvent gagner un salaire décent quel que soit le niveau d’éducation.

Comme je l’ai déjà écrit, nous devrions imaginer le démantèlement de Wells Fargo, pas la privatisation des USP.

Wells Fargo est une banque extrêmement impopulaire bien connue pour ses pratiques commerciales scandaleuses. Dans un classement en 2023 des 100 plus grandes banques cotées en bourse, des critères d’affacturage comme la qualité du crédit et la rentabilité, Wells Fargo est arrivé en dernière place. Deux ans plus tard, cela n’a même pas fait la liste. La Mega Bank a été facturée des milliards de dollars d’amendes et de pénalités des régulateurs pour des pratiques injustifiées et illégales répétées, notamment la saisie des maisons des gens, la reprise de véhicules et les frais de surcharge et les intérêts. La banque est du fourrage pour les routines de comédie et une cible facile pour les militants et les décideurs politiques qui souhaitent exprimer leur mécontentement face à l’industrie financière dans son ensemble.

Une banque qui a expulsé les gens de leur propre maison et privé les gens de leurs moyens de subsistance veut maintenant saper la fonction publique qui offre également le courrier. Si Wells Fargo et les investisseurs privés obtiennent leur chemin, les taux de colis plus chers ne seraient que l’une des nombreuses préoccupations. Un endroit pour rechercher la compréhension de la privatisation peut coûter les expériences des personnes incarcérées.

Pour les personnes enfermées derrière les barreaux, le courrier et les appels téléphoniques sont des lignes de vie du monde extérieur. Mais, ils sont chers à obtenir. Les appels téléphoniques sont particulièrement coûteux, en partie parce que ces services ont été monopolisés par des sociétés de télécommunications privées profitant des populations captives. Dans certaines prisons et prisons, les télécommunications facturent 1 $ par minute pour les appels téléphoniques. Un appel téléphonique de 15 minutes peut facilement coûter jusqu’à 25 $ – un prix bizarre pour le droit humain de communiquer avec des êtres chers. En 2024, la Federal Communications Commission est intervenue et a émis des frais de réduction des règles pour les appels téléphoniques dans les prisons et les prisons. En vertu de la nouvelle règle, un appel téléphonique de 15 minutes coûte désormais entre 90 cents et 1,35 $.

Si l’USPS est privatisé, nous pouvons nous attendre à ce que les investisseurs privés augmentent les prix sur les tampons et les taux de colis de la même manière que les télécommunications ont réalisé leurs bénéfices sur les personnes incarcérées. Au lieu de la promesse de livrer à chaque adresse, votre code postal aura plus que jamais. Les communautés rurales, les communautés de couleurs et les communautés pauvres paieront probablement les taux les plus élevés pour la livraison de courrier, car, comme l’incarcération, la ségrégation résidentielle aide à identifier des groupes de personnes pour l’exploitation.

Au lieu de privatiser l’USPS, nous devrions étendre ses services publics. Par exemple, l’USPS peut étendre les services financiers qu’il fournit déjà. L’agence vend plus de 21 milliards de dollars de mandats chaque année et, entre 1911 et 1967, exploite un système bancaire populaire des bureaux de poste du pays. À son apogée, près de 4 millions de personnes détenaient 3,4 milliards de dollars de comptes portant des intérêts (plus de 50,5 milliards de dollars en dollars d’aujourd’hui). Les gens ont fait des dépôts et acheté des obligations d’épargne ainsi que l’envoi et la réception du courrier. Cependant, le président Lyndon B. Johnson a mis fin aux services bancaires postaux alors que les ventes d’obligations de défense ont décliné après la Seconde Guerre mondiale, les lobbyistes de la banque ont appliqué une pression et les gens sont allés ailleurs pour des services financiers.

Il est certainement possible que l’USPS soit mieux pour offrir ces services financiers que Wells Fargo, compte tenu du scandale massif de «faux comptes» de la banque, où les employés, sous pression pour répondre à des quotas de vente agressifs, ont ouvert des comptes bancaires pour les personnes à leur insu et ont ensuite facturé des frais excessifs. En fait, plutôt que la privatisation, l’USPS pourrait être élargi pour exploiter à nouveau un système bancaire public – une idée opportune car les banques privées sont confrontées à moins de surveillance réglementaire du Bureau de la protection financière des consommateurs pour freiner leurs coûts et leurs frais.

L’USPS est une agence où les difficultés pour la démocratie et la justice convergent. Si vous vous souciez de la main-d’œuvre organisée, vous vous souciez de l’USPS. Si vous vous souciez du changement climatique, vous vous souciez de l’USPS. Si vous vous souciez de la justice raciale, économique et reproductive, vous vous souciez de l’USPS. Si vous vous souciez que votre grand-mère reçoive son chèque de sécurité sociale, vous vous souciez de l’USPS.

Wells Fargo ne se soucie d’aucune de ces choses. Ne laissez pas cela privatiser les USP.

Il y a quelques choses que vous pouvez faire pour agir et sauver l’USPS. Signez une pétition, appelez vos sénateurs, organisez un événement d’enseignement dans votre communauté ou enregistrez une vidéo sur ce que l’USPS signifie pour vous. Dites à Wells Fargo et à l’administration Trump de retirer leurs mains des USP.