Le procès de Trump contre la conduite d’accès vise à saisir les données des personnes sans papiers

Pendant les six ans, Marina, 35 ans, n’avait aucun permis de conduire valide, elle a ressenti une peur constante au volant. Elle limiterait ses voyages à ce qui était strictement nécessaire, renonçant à des opportunités professionnelles, éducatives et de loisirs.

Dans la partie rurale de l’ouest du Massachusetts où elle vit, la conduite est essentielle. Mais jusqu’à récemment, seuls ceux qui ont des permis de travail valides pourraient obtenir leurs licences.

Les résidents laissés comprenaient des personnes sans papiers – dont certaines sont des demandeurs d’asile, dont certains sont des étudiants internationaux. Il affecte également les résidents qui ont demandé un nouveau statut et attendent que leurs demandes soient approuvées.

Marina a déclaré que les restrictions ont également eu un impact sur les mineurs qui pesaient en quittant le lycée avant l’obtention du diplôme, car ils ne pouvaient pas comprendre le transport de leurs écoles à leur travail et ont dû aider à nourrir leur famille, parfois par eux-mêmes.

C’est pourquoi elle a soutenu le référendum du Massachusetts 2022 pour changer la loi, apporter de la nourriture et des boissons aux militants et aidant à collecter des signatures.

En juillet 2023, l’accès aux permis de conduire a été étendu à tous dans le Massachusetts, rejoignant l’État de New York voisin et maintenant 18 autres juridictions. D’autres États comme le Wyoming et la Floride ont tenté d’invalider ces licences hors de l’État, le Tennessee et la Floride adoptant des lois similaires. Une demi-douzaine d’autres États républicains ont envisagé une législation similaire cette année.

D’autres États n’invalident pas les licences mais ne criminalisent toujours pas ceux qui ne sont pas en mesure d’en obtenir un. Le 6 mai, Ximena Arias Cristobal, une résidente de Géorgie de 19 ans qui est arrivée aux États-Unis l’année suivant le coupure d’action différée pour les arrivées d’enfance (DACA), a été détenue par l’immigration et l’application des douanes (ICE) après un arrêt de circulation erronée. Malgré les charges abandonnées, Arias-Cristobal est toujours en détention de glace, face à l’expulsion.

Les droits de conduite sont également ciblés devant le tribunal. Le 12 février, le procureur général américain Pam Bondi a poursuivi l’État de New York pour sa loi sur l’accès et la confidentialité sur le permis de conduire 2019 (ou la «loi sur les feuilles vertes»), qui met les permis de conduire à la disposition des New-Yorkais, quel que soit leur statut d’immigration. Ce type de législation a aidé les immigrants à accéder aux emplois, à participer à l’éducation de leurs enfants, à prendre des rendez-vous médicaux, etc. Sans ces lois, les immigrants sont plus susceptibles d’être criminalisés, car ils risquent d’être arrêtés en conduisant sans autorisation. Donner à tous les immigrants un accès légal aux permis de conduire signifie également qu’il y a moins de conducteurs non formés, non testés et non assurés sur la route.

L’histoire de l’accès à la conduite aux États-Unis

L’historique de l’accès au permis de conduire aux États-Unis est alambiqué. Les permis de conduire font partie de la juridiction de l’État et entre 1980 et 2015, 122 lois ont été promulguées dans différentes législatures, selon un dossier de recherche et politique de l’Institut de recherche de l’UCLA sur le travail et l’emploi.

Avant les années 1990, n’importe qui pourrait obtenir un permis de conduire de son état de résidence. Cela a changé au tournant du millénaire et s’est réapprovisionné après le 11 septembre 2001. Étant donné que les attaquants d’Al-Qaïda avaient des permis de conduire, le rapport de la Commission du 11 septembre a recommandé que le gouvernement fédéral établit des normes pour différents types de documents d’identification, y compris les permis de conduire. Mais la commission du 11 septembre n’a pas spécifiquement discuté de l’accès aux permis de conduire pour les personnes sans papiers.

En 2005, la Federal Real Id Act a créé des normes nationales pour les permis de conduire. La loi a permis aux États de donner des privilèges de conduite à tous les résidents que s’il y avait des différences entre les licences délivrées aux personnes sans papiers et les licences délivrées à toutes les autres. Cela a créé un système de permis de conduire à deux niveaux. Pourtant, les États ont continué à adopter une législation restreignant la conduite. En 2011, seul le Nouveau-Mexique, l’Utah et l’État de Washington ont permis à tous les résidents d’obtenir des licences.

Cette tendance a changé au début des années 2010, lorsque des responsables de 17 États ont confirmé que les personnes qui détenaient le statut de DACA pouvaient demander un permis de conduire. Neuf États – Californie, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaï, l’Illinois, le Maryland, le Nevada et le Vermont ont également promulgué des lois élargissant les droits de conduite, ainsi que DC la prochaine décennie, sept autres États – Massachusetts, Minnesota, New Jersey, New York, Oregon, Rhode Island et Virginie – ont également changé leurs lois, apportant le décompte à 19 États et DC

Les chercheurs et les gouvernements ont étudié les effets positifs de ces lois, concluant que les accidents ont baissé de 5%; Le poids à la naissance des bébés s’est amélioré; Les femmes sans papiers sont devenues plus susceptibles de travailler; Les délits de délits ont diminué de 20 à 50%; Les conducteurs assurés ont augmenté; Les consommateurs ont acheté plus de gros articles comme les voitures, les appareils électroménagers et les maisons, bénéficiant à l’économie locale; Les revenus ont été générés pour les États via des frais de licence; et le nombre de donneurs d’organes a augmenté. Il a également dispendu aux personnes sans papiers d’avoir une fausse licence ou de prétendre à tort qu’ils vivent dans un État qui a un accès au permis de conduire.

Différents états, différentes versions du même droit

Les 20 juridictions ont adopté différentes versions de leurs lois, avec des différences cruciales. Certains étaient plus flexibles avec les documents dont ils avaient besoin, d’autres ont échangé cette accessibilité pour avoir besoin d’empreintes digitales par le Bureau de l’enquête criminelle de l’État. Certains États différencient clairement les licences données uniquement aux immigrants sans papiers et les licences accordées au reste, «sorties» sans papiers. Dans d’autres États, une licence pour un migrant sans papiers n’est en aucune façon différente. Dans le Massachusetts, par exemple, un permis de conduire est accessible à quiconque. Une véritable pièce d’identité n’est accessible qu’aux citoyens et aux résidents permanents. Mais les citoyens et les résidents permanents peuvent toujours avoir une licence régulière.

Enfin, certains États ont davantage de protections contre le partage des données avec les agences fédérales.

Les enregistrements DMV sont «la seule base de données complète de sécurité intérieure», a soutenu un numéro de 2005 du Bulletin d’immigration de Bender. En comparaison, le ministère de la Sécurité intérieure (DHS) ne comporte que des informations sur certains citoyens et certains non-citoyens.

Certains États donnent un accès complet à leurs dossiers DMV, d’autres États exigent une ordonnance du tribunal ou un mandat d’arrêt et certaines juridictions interdisent explicitement à leur DMV de partager des informations. Pour certaines juridictions, ce n’est pas clair. Au moins sept États avaient partagé des informations personnelles des conducteurs avec la glace depuis 2020, selon une enquête en 2021 du Center for Public Integrity.

« Cette loi n’a rien à voir avec l’immigration. Ce n’est pas une voie. Il ne fournit pas de statut juridique », a-t-il déclaré. « Ce qu’ils veulent faire, c’est pouvoir venir à New York, nous donner vos applications de dossiers et faire ce que nous vous disons de faire, car ils veulent aller chercher des immigrants. »

Le 2 avril, LatinoJustice PrlDef, ainsi que le ministère rural et migrant, inc., New York Immigrant Coalition, Hispanic Federation and Making the Road New York a déposé un mémoire d’amicus curiae à l’appui de la requête de l’État de New York pour rejeter la plainte.

Accès à la conduite dans l’État de New York

Jusqu’en 2001, les résidents de l’État de New York ont ​​demandé des permis de conduire sans avoir à fournir des numéros de sécurité sociale (SSN). Mais en 2004, le DMV a commencé à envoyer des lettres à ceux pour qui il n’a pas pu vérifier le SSN.

En 2007, alors-Gov. Eliot Spitzer a publié un décret exécutant l’accès au permis de conduire. Mais la sénatrice de l’heureux Hillary Clinton et l’actuel gouverneur de New York Kathleen Hochul s’y sont opposés. À l’époque, Hochul était le greffier du comté d’Erie, un élu qui administre le DMV dans l’État de New York. Le contrecoup a conduit le gouverneur à revenir en arrière et l’élan politique a été perdu, a déclaré Emma Kreyche, directrice de la défense, de la sensibilisation et de l’éducation au Worker Justice Center de New York.

Une décennie plus tard, les résultats des élections de l’État de New York 2018 ont créé une autre fenêtre d’opportunité. Le leadership de la campagne Green Light était unique aux autres campagnes de base de l’État, a déclaré Kreyche. Beaucoup de personnes actifs dans la campagne venaient de l’extérieur de New York, où les transports publics ne sont pas fiables.

«C’était un problème propulsé par les membres de la communauté immigrés dans les régions de l’État où vous n’aviez pas traditionnellement vu beaucoup d’immigrants s’organiser», a-t-elle déclaré. «Vous aviez des travailleurs agricoles ruraux du comté du Wyoming, à six heures de New York, venant à Albany, et vous aviez beaucoup de gens de la banlieue de Long Island, des endroits qui n’étaient pas toujours considérés comme politiquement progressistes.»

Perez est optimiste que le procès de 16 pages sera rejeté de la même manière qu’un défi précédent en 2019.

Il a appelé le procès «sans fondement et frivole» et la conférence de presse qu’elle a été annoncée à «une blague». « Je ne peux pas croire que ces gens soient des avocats et ils le signent et partent en public », a-t-il déclaré.

Perez soutient que la criminalisation des immigrants fait partie d’un projet politique, plutôt que d’une adhésion aux lois existantes. Entrer sans inspection ou dépasser un visa est une affaire civile, pas un criminel, a-t-il déclaré.

« Le récit qui sort de Washington et des gens comme le gouverneur DeSantis sont » Vous êtes un immigrant, vous êtes illégal. Vous êtes sans papiers, vous êtes un criminel. Et c’est le récit public net, parce qu’ils font un effort politique partisan à leurs partisans et à leur base. «

Mais des défenseurs comme Kreyche croient que même un procès frivole crée beaucoup de peur et d’incertitude.

La résidente de l’ouest du Massachusetts, Marina, a déclaré qu’elle était plus prudente sous la nouvelle administration. Elle pourrait ne pas se rendre à nouveau dans d’autres États comme elle l’a fait entre 2023 et maintenant. Son activisme est moins franc. Mais elle est toujours là.

Et elle est un peu plus sûre qu’elle ne l’était, grâce à son permis de conduire.