Harvard capitule tranquillement à Trump, à Buts Dei Office et à Affinity Events

Bien que l’Université de Harvard ait été célébrée pour résister à l’administration Trump – notamment la poursuite des menaces de retenir 2,2 milliards de dollars de financement fédéral après que l’université ait refusé de se conformer à une série de demandes émises par la Maison Blanche – lundi, il a effectivement démantelé sa diversité, ses capitaux propres et son bureau d’inclusion (DEI), en le renforçant en tant que «vie de la communauté».

L’université a également annoncé qu’elle n’organiserait ni ne financerait les célébrations des groupes d’affinité pendant le début.

« Une telle merde lâche. Harvard continue de capituler malgré le procès », a écrit l’instructeur clinique de la Harvard Law School Alejandra Caraballo sur Bluesky. «Ils ont fondamentalement changé la mission et le mandat du bureau. C’est une répression complète sur le soutien () pour les étudiants minoritaires.»

Ce changement vient au milieu de la nouvelle que les bureaux des droits civiques de l’administration Trump dans les départements de l’éducation et de la santé et des services sociaux ont ouvert les enquêtes lundi ciblant l’Université de Harvard et la Revue de la loi de Harvard financée indépendamment, alléguant une «discrimination fondée sur la race» – un terme que l’administration a de plus en plus armé pour attaquer les initiatives de Dei.

« Harvard fera ce qu’il fait toujours, étouffant l’opposition interne avec des politiques administratives oppressives tout en les mettant en œuvre au cours de l’été pour limiter les protestations des étudiants », a déclaré Caraballo. «Ils sont remarquablement efficaces à cela.»

Cramoisi L’écrivain d’opinion Violet TM Barron a également critiqué la posture de l’université. Plus tôt ce mois-ci, Barron a écrit que même si le président de Harvard, Alan Garber, s’est opposé publiquement à Trump, Harvard continue de «exécuter () un programme profondément conservateur derrière une façade bleue qui s’estompe».

En 2024, Harvard a suspendu cinq étudiants et a placé 23 autres autres en probation multi-semestres pour avoir participé à un campement de solidarité en Palestine à Harvard Yard. Harvard a également interdit plus de 60 étudiants qui ont organisé une manifestation «d’étude» silencieuse de la bibliothèque de Widener, et punis environ deux douzaines de professeurs pour leur participation à des manifestations connexes, publiant des suspensions de bibliothèque de deux semaines. Harvard a également suspendu le comité de solidarité de la Palestine de premier cycle, une organisation étudiante pro-palestinienne de premier plan à l’université, et a empêché 13 étudiants d’obtenir son diplôme en raison de leur implication dans les manifestations contre le génocide d’Israël à Gaza.

« Les antécédents honteux de Harvard sur la Palestine sont seulement la preuve la plus flagrante que dans de nombreux cas, l’agenda de l’université converge avec celle du gouvernement qu’ils rejettent ostensiblement », a écrit Barron.

En mars, la Harvard’s School of Public Health a suspendu son partenariat de recherche avec l’Université Birzeit, une éminente institution palestinienne en Cisjordanie occupée. Le même mois, les professeurs Cemal Kafadar et Rosie Bsheer ont été retirés de leurs rôles de leadership au Center for Middle Eastern Studies (CMES). En avril, la Harvard Divinity School a annoncé la suspension de l’initiative Religion, Conflict et Peace (RCPI) et n’a pas renouvelé le poste de Hilary Rantisi, directeur associé du programme et membre du personnel du Palestinien américain de la Divinity School.

« Ne confondez pas la course de Garber pour conserver un semblant de libéralisme en tant que stand – sans parler de se battre – contre l’administration Trump. Aucun nombre de déclarations fortement rédigées ni invocations de« l’indépendance »ou des` `droits constitutionnels » ne permettra à Harron de sortir du trou dans le trou dans plus d’un an maintenant», a écrit Barron. «Dans ce trou, la liberté académique n’est pas la réalité, mais le mythe, s’est avéré fictif par l’exclusion systématique de la Palestine de ses limites.»