Le tsar frontière de Trump a récemment consulté l’opérateur du centre de détention des immigrants

L’un des principaux responsables de l’immigration du président Donald Trump a récemment été payé un montant non divulgué pour consulter pour un important opérateur de prison immigrant qui est prêt à profiter de la répression fasciste de l’immigration de l’administration, constate de nouveaux rapports.

Les dépôts financiers montrent que le tsar frontière de Trump, Tom Homan, a consulté pour Geo Group au cours des deux années précédant sa nomination en janvier, conformément Le Washington Post.

L’opérateur à but lucratif est l’une des plus grandes sociétés pénitentiaires privées aux États-Unis et se contracte avec l’immigration et l’application des douanes (ICE) – l’agence Homan s’est dirigée pendant 18 mois en vertu du premier mandat de Trump. Geo exploite la grande majorité des prisons d’immigrants aux États-Unis (avec CoreCivic) et ratissé des centaines de millions de fonds de contrats de glace en 2021.

Selon le dossier, Geo a payé à Homan plus de 5 000 $ pour son travail de consultation. Étant donné que les règles d’éthique permettent aux responsables de se présenter dans une gamme de valeurs, il est possible que Geo ait payé Homan beaucoup plus.

Les frais de consultation soulèvent des questions quant à savoir si le conseil équivaut à un conflit d’intérêts pour Homan, qui supervise les déportations et l’application des frontières en tant que tsar frontalier. La Maison Blanche a nié les actes répréhensibles et a déclaré que Homan se récusera des relations du gouvernement avec GEO.

Les démocrates du Comité judiciaire du Sénat ont déclaré que le conseil d’Homan représente un «conflit d’intérêts grave».

« Le groupe GEO est un important entrepreneur en prison privé dont la plus grande source de revenus est des contrats avec la glace », a déclaré le sénateur Dick Durbin (Illinois), le meilleur démocrate du comité judiciaire du Sénat, au Poste. «Cette nouvelle soulève encore plus de questions, et les problèmes de corruption sont trop importants à ignorer.»

Durbin s’est récemment prononcé contre la pratique de l’administration Trump de détenir un grand nombre d’immigrants sans procédure régulière ni surveillance après une visite dans deux prisons géo-gérées en groupe en Louisiane, où des gens comme Mahmoud Khalil et Rümeysa Öztürk ont ​​été incarcérés par des responsables de l’immigration par rapport à leur advocacy proalestine.

Les prisons exploitées par GEO sont connues pour abus. Les prisons gérées par la société de 4 milliards de dollars ont reçu des plaintes de négligence, d’agression et d’autres abus, tandis que les mesures de réduction des coûts de la société impliquent des pratiques telles que le paiement des personnes incarcérées moins de 1 $ par jour pour le travail.

La valeur des actions de Geo a doublé après que Trump a été élu et la société devrait en bénéficier encore plus sous l’administration Trump. Homan a appelé le nombre de lits dans les prisons d’immigrants à presque tripler, de 34 000 à 100 000, tout en disant que la déportation de masse est «plus importante pour ce pays que tout».

Une grande partie de cette expansion devrait être effectuée par Geo et CoreCivic.

Par le PosteLe directeur général de Geo, David Donahue, s’est vanté aux investisseurs que l’entreprise fait face à une «opportunité sans précédent» avec la nouvelle administration.

L’administration Trump a déjà attribué à GEO des contrats élevés pour rouvrir deux installations qui avaient précédemment fermé. GEO estime que le contrat pour un centre de détention de Newark, attribué en février, vaut 1 milliard de dollars au cours de sa durée de 15 ans et générera chaque année 60 millions de dollars de revenus pour la société. Un autre contrat pour une installation dans le Michigan rapportera 70 millions de dollars de revenus par an, estime la société.

Pendant ce temps, les républicains ont proposé un coup de pouce de 150 milliards de dollars à l’application de l’immigration dans leur projet de loi de réconciliation de chapiteau, dont 59 milliards de dollars pour la détention et le transport de l’immigration, ce qui signifie que Geo et d’autres sociétés pourraient être prêts pour une manne importante.