La proposition de Trump pour Office of Remigration évoque le nettoyage ethnique, disent les critiques

Huit mois après que le président américain Donald Trump a publiquement appelé à une politique de «remigration» – un terme qui est devenu un cri de ralliement parmi les groupes d’extrême droite en Europe et a déclenché des comparaisons avec le nettoyage ethnique – le département d’État américain a déclaré jeudi qu’il prévoyait de créer un bureau consacré au projet, avec des ressources d’aide aux réfugiés se détourner vers la campagne de déportation de masse de Trump de Trump.

Un responsable du département d’État a dit Axios Le fait que la création proposée de l’Office of Remigration ferait partie d’une large réorganisation de l’agence, avec une division qui a réinstallé les Afghans qui ont soutenu les États-Unis pendant l’occupation de 20 ans de l’Afghanistan.

Une proposition envoyée au Congrès a expliqué comment le Bureau de la population, des réfugiés et des travaux d’immigration de la migration serait consolidé en trois bureaux, y compris le Bureau de la remigration, pour déplacer l’objectif du Bureau «vers le soutien aux efforts de l’administration pour retourner les étrangers illégaux dans leur pays d’origine ou de statut juridique».

Le bureau serait un «centre pour les problèmes d’immigration et le suivi du rapatriement», selon la proposition.

Trump a appelé pour la première fois à un programme de «remigration» en septembre 2024 avant l’élection présidentielle, affirmant qu’il «rendrait les migrants illégaux de Kamala (Harris) dans leur pays d’origine» dans un article sur sa plate-forme de médias sociaux Truth Social.

Le commentaire est venu au milieu de ses attaques contre les résidents légaux haïtiens à Springfield, Ohio et les migrants vénézuéliens, affirmant que les États-Unis étaient sous une «invasion» et disaient qu’il «les renverrait dans leur pays».

Son utilisation du terme remigration est restée largement inébranlable par les médias d’entreprise, a déclaré que le groupe d’analyse des nouvelles est en question à l’époque, mais Zanteo Le fondateur Mehdi Hasan a noté que Trump «appelait au nettoyage ethnique des immigrants légaux aux États-Unis».

Le terme a été adopté par des groupes d’extrême droite en Europe, notamment une alternative à l’Allemagne et au Parti de la liberté d’Autriche, qui a demandé à l’Union européenne de nommer un commissaire de remigration l’année dernière.

La politique de remigration a longtemps été promue par le militant autrichien de l’extrême-droite Martin Sellner, qui avait des communications avec le suprémaciste blanc qui a tué 51 adorateurs musulmans dans deux mosquées de Christchurch, en Nouvelle-Zélande en 2019. Sellner a nié l’implication dans les attaques.

Sur son site Web, Câblé Jeudi, Sellner «présente un plan triphasé pour mettre en œuvre la remigration» qui comprend «des similitudes frappantes avec les politiques d’immigration actuelles de Trump»:

L’objectif principal de cette phase est «d’arrêter l’invasion». L’administration Trump, invoquant la loi sur les ennemis extraterrestres en mars, a cité une prétendue «invasion» par un gang vénézuélien comme source d’autorité pour prendre des mesures sans précédent pour retirer les migrants des États-Unis Le site Web de Sellner répertorie également un certain nombre d ‘«outils» qui peuvent être utilisés pour réaliser la remigration, qui comprend «arrêter la réunification de la famille» – quelque chose que Trump faisait même lors de son premier mandat. Au cours de la première phase, Sellner encourage également les gouvernements à «créer un ultimatum et des incitations économiques à l’auto-représentation». L’administration Trump offrait déjà à des immigrants sans papiers une allocation de 1 000 $ s’ils utilisent l’application Home CBP pour s’auto-expulser. Sellner ajoute que les gouvernements devraient «réduire l’aide humanitaire» pour forcer les immigrants à cesser d’entrer dans le pays. Le mois dernier, l’administration Trump a tenté de réduire l’aide juridique aux enfants migrants non accompagnés, seulement pour qu’un tribunal bloque temporairement ses efforts.

Julia Ebner, chercheuse de l’Institut de dialogue stratégique et de l’Université d’Oxford, a déclaré Le gardien L’année dernière, le terme «semble beaucoup plus bénin que ce qu’il représente réellement. Parce que, en particulier dans le contexte de l’Allemagne et de l’Autriche, il existe toujours une très forte association du terme déportation de masse avec l’Holocauste.»

Les législateurs et militants d’extrême droite des États-Unis, de l’Allemagne, de l’Irlande et de la France faisaient partie de plus de 400 participants lors du tout premier sommet de remigration près de Milan au début du mois. Jacky Eubanks, qui a été approuvée par Trump lors de sa course en 2022 pour la Chambre des représentants du Michigan, a affirmé dans un discours au sommet que les Européens étaient le «stock fondateur» des États-Unis, sans tenir compte de l’existence de peuples autochtones de l’autre côté du continent.

Le Département d’État prévoit d’ouvrir le Bureau de la remigration alors que l’administration accélère ses opérations d’expulsion en masse, le secrétaire à la sécurité intérieure Kristi Noem et le chef de cabinet adjoint de la Maison Blanche, Stephen Miller, informant les responsables de l’immigration la semaine dernière que les agents fédéraux devraient commencer à arrêter 3 000 immigrés par jour – des chiffres de trébulation de plus tôt cette année.

La poussée a coïncidé avec les mandats que les agents fédéraux d’application de la loi aident les raids et les arrestations et le ciblage des personnes dans des endroits autrefois protégés comme les palais de justice.

« Nous voyons l’administration Trump prendre la mesure sans précédent de l’arrestation de non-citoyens qui respectent les règles et procédures du gouvernement et se présentent pour leurs audiences », a déclaré Nayna Gupta, directrice des politiques de l’American Immigration Council Le gardien jeudi. «Ils sont désespérés d’atteindre un certain nombre d’arrestations par jour. Et la seule façon de trouver des non-citoyens facilement et rapidement est d’aller aux palais de justice, où (les immigrants) font exactement ce qu’ils sont censés faire.»

Le Washington Post ont indiqué que l’immigration et l’application des douanes dans plus de 20 États ont été chargées d’arrêter des personnes aux palais de justice lors des procédures judiciaires.

« L’administration Trump fait pression sur les juges dans les salles d’audience de l’immigration pour fonctionner davantage comme des COG dans la machinerie de déportation de masse plutôt que comme des arbitres équitables et équilibrés de la loi », a déclaré Greg Chen, directeur principal des relations gouvernementales de l’American Immigration Lawyers Association, à The The Association de l’American Immigration Lawyers Association Poste. «Ce n’est pas ainsi que les Américains veulent et comprennent que notre système judiciaire fonctionne. Les juges de l’immigration devraient s’inquiéter de cela.»

Gupta a déclaré que l’administration «double» sur son «illusion qu’ils avaient reçu un large mandat pour effectuer un programme agressif de l’application de l’immigration».

Moins d’un tiers des Américains dans un sondage de Gallup de mars étaient d’accord avec l’objectif déclaré de Trump de retirer tous les immigrants sans papiers des États-Unis; Ceux qui ont dit que «certains» des immigrants sans papiers devraient être expulsés ont déclaré que commettre des crimes violents devrait être une condition préalable à la suppression.

« Les sondages publics montrent une diminution du soutien au programme d’immigration de Trump », a déclaré Gupta, « alors que les Américains se réveillent à la réalité que l’expulsion de masse signifie des arrestations de nos voisins et amis, des agents masqués dans nos communautés et des gens qui ont peur d’aller travailler et de se présenter à l’école, d’une manière qui sape nos économies locales. »