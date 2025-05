Les baisses d’impôts du GOP seront-elles payantes pour elles-mêmes? L’analyse non partisane ne dit pas du tout.

Une analyse publiée jeudi par le comité conjoint non partisan de l’impôt a révélé que les baisses d’impôts au centre de la réconciliation massive des républicains ne feraient pas grand-chose pour stimuler la croissance économique – et ne se ferait pas près de payer pour eux-mêmes.

Le rapport JCT, publié quelques heures après que les républicains ont poussé le projet de loi à travers la Chambre, estime que les réductions d’impôts augmenteraient la croissance économique annuelle moyenne du pays de 0,03 points de pourcentage au cours de la prochaine décennie – à peine l’explosion de la croissance que les législateurs du GOP et le président Donald Trump ont promis.

L’activité économique stimulée par les allégements fiscaux – qui constituent en grande partie une extension des dispositions bientôt exprimées des réductions d’impôt Trump-GOP de 2017 – augmenteraient les revenus fédéraux d’environ 103 milliards de dollars entre 2025 et 2034, selon JCT.

Cela mettrait à peine une brèche dans le coût global prévu des baisses d’impôts, ce qui la ramenait à 3,7 billions de dollars contre 3,8 billions de dollars.

« Je suis désolé, c’est tellement drôle que JCT dit que les dispositions fiscales du GOP ne paient que 2,7% d’eux-mêmes », a écrit Bobby Kogan, directeur principal de la politique budgétaire fédérale du Center for American Progress, en réponse à l’analyse. «Les républicains sont ici en prétendant que leur projet de loi fiscale sera le plus grand coup de pouce à l’économie de tous les temps, et JCT dit qu’ils n’obtiendront qu’un coup de pouce minuscule.»

Une analyse distincte publiée jeudi par l’Institut sur la fiscalité et la politique économique (ITEP) montre que les avantages des dispositions fiscales du projet de loi républicain s’élèveraient de manière disproportionnée aux Américains les plus riches.

« Les 121 milliards de dollars de réductions d’impôt nettes allant au 1% les plus riches l’année prochaine dépasseraient le montant allant à l’ensemble de 60% des contribuables (environ 90 milliards de dollars) », a déclaré Itep, dont l’analyse ne tiendrait pas compte de l’impact des ressources ménagères de la législation aux Américains à faible revenu.

Amy Hanauer, directrice générale d’ITEP, a déclaré jeudi que «il n’est pas surprenant que ce projet de loi ait été écrit à huis clos et s’est précipité dans la nuit avant que les Américains aient eu la chance de voir ce qu’il contient.»

« Ce projet de loi prolonge les réductions d’impôts énormes à ceux qui ont le plus », a déclaré Hanauer. «Cela augmentera les inégalités, réduira la couverture sanitaire et prendra la nourriture des tables des gens, tous pour prendre les personnes les plus riches de ce pays et les investisseurs étrangers avec des allégements fiscaux.