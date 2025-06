Les factures d’immigration de la Louisiane évoquent l’apartheid. Nous ne pouvons pas rester silencieux.

La Louisiane ne réussit pas seulement la mauvaise politique. Il pose des briques dans une voie vers le fascisme – et les élus le font en plein jour.

Cette session législative, les législateurs de Baton Rouge ont fait progresser une combinaison unique de projets de loi anti-immigrants. En tant que personne qui s’organise aux intersections de la justice des immigrants, de l’équité raciale et de la décarcération, j’ai besoin que les gens comprennent que ce qui se passe ici ne concerne pas l’immigration. Il s’agit du contrôle, de la surveillance et de la criminalisation de la compassion.

Considérez le projet de loi 15 du Sénat, présenté par le sénateur de l’État républicain Jay Morris. Ce projet de loi critique a eu une audience dans l’administration de la Chambre du Comité de justice pénale le 28 mai. Si elle est adoptée, elle modifierait l’obstruction de l’État à la justice et aux malversations dans les lois de bureau pour criminaliser tout fonctionnaire public ou privé qui commet «tout acte destiné à entraver, à retarder, à prévenir ou à interférer avec» l’application de l’immigration fédérale. Cela pourrait signifier refuser de coopérer avec l’immigration et l’application des douanes (ICE). Cela pourrait signifier plaider pour une ville sanctuaire. Cela pourrait signifier faire votre travail avec intégrité – et être chargé d’un crime. Les employés publics pourraient faire face à des accusations pour refuser des «demandes de coopération légitimes» de agences comme la glace, les douanes et la protection des frontières ou les services de citoyenneté américaine et d’immigration. La loi prendrait effet le 1er août 2025, si elle était signée.

Le SB 15 reflète les lois «anti-sananctuaires» dans des États comme la Floride et le Texas qui obligent la coopération à la glace que le gouvernement fédéral ne peut souvent pas exiger constitutionnellement directement en vertu de la doctrine anti-commandée du 10e amendement.

Ou prenez le projet de loi 554, parrainé par le représentant républicain de l’État, Dixon McMakin de Baton Rouge. Ce projet de loi a eu une audience au sein du Comité du Sénat, des autoroutes et des travaux publics le 29 mai, et sa voie à suivre est désormais plus définie. Ce projet de loi obligerait un «code de restriction» spécifique, mais non défini, placé sur les identifiants d’identité et les permis de conduire délivrés pour présenter légalement les non-citoyens – les gens résidant légalement ici comme les réfugiés, les actions différées pour les arrivants de l’enfance ou les détenteurs de visas, qui sont déjà inéligibles pour les licenciations si les non-documents. Cela exige également que l’État envoie de la poste ces personnes un avis officiel les avertissant de ne pas avoir tenté de voter, une infraction criminelle. Ce marquage pourrait aussi bien dire: «humain de deuxième classe».

Fonctionnellement, le code de restriction de HB 554 agit comme les livres de passe de l’apartheid en Afrique du Sud ou les badges forcés de groupes marginalisés à travers l’histoire. Il s’agit d’un outil obligé d’État conçu pour marquer, différencier et contrôler une population spécifique, ce qui facilite la discrimination et le renforcement de leur «altérité». Ce marquage est distinct des normes fédérales d’identification réelle et cible le juridiquement présent, non pas à des fins d’identification fédérale, mais purement basées sur le statut de non-citoyen.

Et ce ne sont que deux des plusieurs projets de loi dans une ardoise ciblant les immigrants cette session. Les autres factures critiques comprennent:

HB 303 (rédigé par le représentant de l’État Mike Bayham): Ce projet de loi, qui vise à créer un groupe de travail de l’État pour aider à capturer des «fugitifs» (les critiques soutiennent que cela pourrait élargir la participation de l’État aux arrestations d’immigration), a également eu une audience dans le pouvoir judiciaire du Sénat le 28 mai.

HB 307 (rédigé par le représentant de l’État Chance Henry): Ayant adopté la Chambre, ce projet de loi attend maintenant une introduction officielle au Sénat, potentiellement à considérer bientôt. Il cherche à exiger que les agences d’État signalent le statut d’immigration pour ceux qui recherchent des services publics.

HB 436 (rédigé par le représentant de l’État Gabe Firment): Ce projet de loi empêcherait les individus sans papiers de récupérer des dommages-intérêts non économiques dans les cas de blessures corporelles, tels que la douleur et la souffrance d’un accident de voiture – même s’ils n’étaient pas en faute. Le projet de loi a été envoyé au gouverneur pour signature le 28 mai.

SB 100 (rédigé par le représentant de l’État Blake Miguez): Ce projet de loi obligerait les agences de l’État à collecter et à signaler le statut d’immigration de toute personne postulant pour les services publics. Il a été examiné au sein du Comité des finances du Sénat le 27 mai et s’est depuis passé au Sénat complet pour un vote.

Dans mon rôle à l’Organisation de Louisiane pour les réfugiés et les immigrants (Lori), j’ai entendu des familles terrifiées pour aller au travail ou à l’école. En tant que présidente d’action politique pour le NAACP à Baton Rouge et à travers l’État, je vois la même histoire se jouer à maintes reprises – criminalisation de l’existence, enveloppée dans le langage de la «loi et de l’ordre». Lori et d’autres défenseurs se sont activement opposés à ces mesures.

Permettez-moi de dire cela clairement: l’application de l’immigration est un pilier de l’état carcéral. Il n’est pas cassé; Il fonctionne exactement comme conçu. Ces projets de loi ont davantage armé ce système, dépassant les gouvernements locaux entre les mains de la répression fédérale. Ils transforment les enseignants, les travailleurs sociaux et les fonctionnaires en exécuteurs potentiels sous la menace d’accusations criminelles de l’État comme les malversations s’ils refusent de se conformer. Ils ciblent les communautés noires et brunes avec une précision chirurgicale.

Il ne s’agit pas de «sécurité des frontières». La Louisiane n’a pas de frontière avec le Mexique. Il s’agit d’envoyer un message: si vous n’êtes pas blanc, pas riche, pas silencieux – vous êtes consommable. Ce ne sont pas des actes isolés; Ils reflètent un livre de jeu national poussé par des groupes anti-immigrants cherchant à mettre en œuvre un État de l’agenda sévère par l’État, en utilisant des endroits comme la Louisiane comme terrains de test.

Et une législation sévère n’est pas la seule chose qui distingue la Louisiane des autres États sur l’immigration: c’est là que la glace a incarcé de nombreux universitaires et organisateurs pro-palestine, dont Mahmoud Khalil.

J’écris ceci non seulement en tant qu’organisateur mais en tant que survivant. J’ai su ce que ça fait d’être rejeté par l’État, pour échouer par chaque institution qui était censée me protéger. C’est pourquoi je me bats. C’est pourquoi je parle. Et c’est pourquoi je ne me conformerai jamais aux politiques qui nous demandent de se trahir pour survivre.

Lorsque l’État cherche à criminaliser une «interférence» largement définie avec les exécuteurs fédéraux tout en marquant simultanément les documents d’identité des résidents légalement présents en fonction de la citoyenneté, il établit des briques de contrôle, de surveillance et de déshumanisation – des éléments clés de l’autoritarisme.

Il y a une autre façon. Un enraciné dans les soins, pas les cages; dans Sanctuary, pas la surveillance; en solidarité, pas au silence. Mais nous n’y arriverons pas en étant poli. Nous y arrivons en résisant. En organisant. En appelant cela ce que c’est: la violence d’état.

La Louisiane est un terrain d’essai. Si ces factures sont promulguées ici, elles seront copiées à travers le pays. Mais si nous les arrêtons ici – si nous nous levons, appelons-les et exigez quelque chose de mieux – nous pouvons créer un nouveau précédent: cette communauté n’est pas un crime, la dignité n’est pas négociable et nous ne nous conformerons pas.