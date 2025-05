Le «budget de l’oligarque» fait la guerre aux pauvres Américains

Tôt jeudi, les républicains ont adopté «One Big Beau Bill» de Donald Trump à la Chambre des représentants, avec seulement deux transfuges du GOP. Le budget codifie des milliers de dollars de réductions d’impôts pour les riches, ainsi que des dépenses considérablement accrues en matière d’application de l’immigration et aux militaires, à la fois en ajoutant à la dette nationale et à des programmes de réduction des programmes qui aident des dizaines de millions d’Américains à faible revenu. Le Center for American Progress a noté la semaine dernière que, avec quelque part dans la région de 1 billion de dollars de coupes à Medicaid et Snap (coupons alimentaires) au cours de la prochaine décennie, «ce serait le plus grand transfert de richesse des pauvres aux riches en une seule loi de l’histoire américaine.»

Le budget, qui semble probablement adopter le Sénat, contient les plus grandes réductions de Medicaid et du programme SNAP. À la suite de ces coupes, des dizaines de millions de personnes seront touchées – tout comme les étaux qui dépendent des dollars Medicaid coulant afin de couvrir leurs résidents les plus pauvres, et comme les hôpitaux qui ont besoin de fonds Medicaid afin de joindre les deux bouts. Ironiquement, certaines des zones les plus touchées seront dans des régions pauvres des États rouges, où les hôpitaux ruraux ne survivent souvent qu’en raison de leurs dollars Medicaid.

Dans les quartiers les plus pauvres, l’érosion de SNAP signifiera beaucoup moins d’argent traversant l’économie locale, car les résidents resserrent leurs ceintures et dépensent moins pour la nourriture dans les magasins de quartier. Pour la première fois dans l’histoire du programme, le gouvernement fédéral ne veillera plus à ce que les enfants des 50 États aient accès aux coupons alimentaires.

Le projet de loi impose des délais stricts à l’accès aux coupons alimentaires pour les adultes de l’âge ouvrant jusqu’à l’âge de 65 ans, ainsi que les exigences de travail, et rend plus difficile pour les États ou les localités d’obtenir des dérogations de cette exigence pendant les ralentissements économiques. Dans le même temps, il oblige les adultes à l’âge ouvrière à avoir un emploi ou à faire des services communautaires afin d’accéder à Medicaid – et il augmente la fréquence des vérifications d’admissibilité, ce que les défenseurs de la santé croient créeront un fardeau de la paperasse qui a pour effet de dissuader un grand nombre de personnes d’accéder ou de conserver des soins de santé.

Si ces changements entrent en vigueur, les estimations sont qu’un échec de 14 millions d’Américains pourraient perdre leur couverture santé, renvoyant le nombre de personnes non assurées presque aux niveaux de la loi sur les soins pré-abordables. L’Institut urbain et d’autres groupes ont estimé que quelque part dans la région de 3 millions de familles, pourrait être coupé des coupons alimentaires.

Sur les soins de santé, le budget contient une pilule empoisonnée après la suivante – y compris les États pénalisants qui ont utilisé leurs propres dollars pour agrandir Medicaid pour couvrir les immigrants sans papiers et interdire toute organisation de soins de santé reproductive de recevoir des fonds Medicaid.

Mais les dommages que ce budget fera aux pauvres Américains va bien au-delà de ces deux parties principales du système de filet de sécurité. Choisissez à peu près toutes les politiques qui ont profité aux Américains à faible revenu ces dernières années, et ce budget y apporte une tronçonneuse.

Le projet de loi éliminera, par exemple,, dans son intégralité, le programme d’aide à l’énergie à faible revenu (LIHEAP), qui fournit des subventions à près de 6 millions de ménages afin qu’ils puissent rester au chaud en hiver et au frais en été. Cela réduira en effet les revenus des familles pauvres dans de nombreux États par des milliers de dollars par an.

Il augmentera les dépenses de remboursement des prêts étudiants et éliminera la capacité des emprunteurs à suspendre temporairement les remboursements face aux difficultés économiques ou au chômage. Cela mettra fin au programme qui subventionne les prêts étudiants pour les étudiants qui sont toujours à l’université – ce qui signifie que, s’il passe, à partir de l’année prochaine, ces emprunteurs devront payer des intérêts sur leur dette même en cours d’inscription à des cours. Et il restreindra l’accès à la subvention Pell en obligeant les étudiants à être inscrits à plus de classes pour être admissibles que ce qui est actuellement le cas. Les estimations des groupes de plaidoyer suggèrent que de nombreux emprunteurs de prêts étudiants pourraient voir leurs paiements mensuels monter par centaines de dollars.

Le projet de loi rend plus difficile pour les enfants d’accéder aux repas scolaires gratuits et aux cartes EBT d’été pour les maîtriser ainsi que leurs familles pendant les vacances scolaires.

Il resserre l’admissibilité au crédit d’impôt pour enfants, avec pour résultat que 4,5 millions d’enfants en moins seront admissibles à cet avantage. Il vide les programmes d’énergie propre, élimine la plupart des crédits d’impôt pour les sources d’énergie à faible émission et met fin aux crédits d’impôt pour l’achat de véhicules électriques. Étant donné que les impacts du changement climatique tombent de manière disproportionnée sur les personnes pauvres, toutes ces coupes auront un impact particulièrement nocif sur les Américains à faible revenu.

Descendez la liste et les conséquences de ce budget pour les pauvres sont dévastatrices. Bien sûr, il y a des gadgets – tels que la fin des impôts sur les conseils et les allégements fiscaux pour les intérêts payés sur les prêts automobiles – qui mettra un peu plus d’argent dans la poche des pauvres et l’inséquence des revenus. Mais ces petits efforts seront plus qu’annulés par toutes les pertes que cette législation s’accompagne des pauvres – et des gens plus élevés dans la chaîne de revenus. En fait, à moins que vous ne soyez un Américain très riche, il s’agit d’un projet de loi qui vous laissera finalement, vous et votre communauté, il est pire et beaucoup plus vulnérable aux changements dans les vents économiques.

Dans l’ensemble, ce budget est un assaut contre le bien-être des Américains à faible revenu qui n’a pratiquement aucun précédent dans l’histoire américaine.

En 1909, le Parlement britannique a inauguré l’âge de la sécurité sociale de ce pays avec ce que le gouvernement libéral a qualifié de «budget populaire», destiné à «salaire une guerre implacable contre la pauvreté et le tarimance». Cent seize ans plus tard, le Congrès est sur le point de passer ce qui pourrait être appelé le «budget de l’oligarque» des États-Unis, celui qui salaire une guerre implacable non contre les conditions qui génèrent la pauvreté mais contre les pauvres eux-mêmes. Et pour quoi? Pas pour des idéaux élevés ou des causes nobles. Pas pour une grande renaissance culturelle ou un projet public vital. Non. Ce budget est un excellent sac cadeau, enveloppé dans un joli arc, pour nous, des oligarques, pour son ancien complexe militaire-industriel, et pour ses nouveaux chasseurs d’immigrants.