L’argument de Stephen Miller pour suspendre l’habeas corpus est des ordures légales

Partie de la série Droits de l’homme et torts mondiaux

Si l’on en croit le vice-chef de la Maison Blanche, Stephen Miller, l’équipe Trump est sur le point de conduire un autre pieu au cœur de la Constitution. Le 9 mai, Miller a déclaré aux journalistes que l’administration envisage de suspendre le droit à l’habeas corpus – connu sous le nom de «grand bref» – ​​dans les cas d’immigration. La suspension de l’habeas corpus, qui permet aux individus de contester la légalité de leur détention devant les tribunaux, serait inconstitutionnel.

La clause de suspension, située à l’article I, article 9, clause 2 de la Constitution, indique: «Le privilège du bref d’habeas corpus ne sera pas suspendu, sauf si en cas de rébellion ou d’invasion, la sécurité publique peut l’exiger.»

À la lumière des plusieurs pertes récentes que l’administration a subi dans les cas d’immigration, Miller a déclaré qu’il réfléchissait maintenant à la suspension de l’habeas corpus. Il a déclaré:

Eh bien, la Constitution est claire. Et c’est bien sûr la loi suprême du pays, que le privilège du bref d’habeas corpus peut être suspendu en période d’invasion. Alors… c’est une option que nous examinons activement. Regardez, une grande partie dépend de la question de savoir si les tribunaux font la bonne chose ou non. En fin de compte, le Congrès a adopté un corpus de droit connu sous le nom de Loi sur la nationalité de l’immigration qui a dépouillé les tribunaux de l’article III, c’est le pouvoir judiciaire de compétence sur les affaires d’immigration. Le Congrès a donc adopté ce qu’on appelle la juridiction qui décapait la législation. Il a adopté un certain nombre de lois qui disent que les tribunaux de l’article III ne sont même pas autorisés à participer à des affaires d’immigration.

Comme le souligne le professeur de droit de Georgetown, Steve Vladeck, «suggérer avec désinvolture que les habeas pourraient être suspendus parce que les tribunaux ont statué contre le pouvoir exécutif dans une poignée de cas d’immigration, c’est tourner la clause de suspension entièrement sur sa tête.»

De plus, la déclaration alarmante de Miller contient plusieurs erreurs juridiques et factuelles.

Seul le Congrès, et non le président, a le pouvoir de suspendre l’habeas corpus

Contrairement à l’affirmation de Miller, seul le Congrès – pas le président – peut suspendre l’habeas corpus, et seulement dans de rares circonstances. « Bien que (la clause de suspension) ne stipule pas que la suspension doit être effectuée ou autorisée par un acte législatif, il a été tellement compris, conforme à la pratique anglaise et au placement de la clause dans l’article I », a écrit Antonin Scalia dans la dissidence dans la décision de la Cour suprême en 2004 dans la décision de 2004 dans la Cour suprême en 2004 dans la décision de 2004 dans la Cour suprême en 2004 dans la décision de 2004 dans la Cour suprême en 2004 dans la décision de 2004 dans la Cour suprême en 2004 dans la décision de 2004 de 2004 dans la Cour suprême en 2004 dans la décision de 2004 dans la Cour suprême en 2004 dans la décision de 2004 dans la Cour suprême en 2004 dans la décision de 2004 de 2004 dans la Cour suprême en 2004 dans la décision de 2004 dans la Cour suprême de 2004 dans Hamdi c. Rumsfeld. (L’article I de la Constitution énumère les pouvoirs du Congrès).

Amy Coney Barrett, un membre actuel de la Cour suprême, est d’accord avec Scalia. Quand elle était juge le 7ème Circuit Us Court of Appeals, elle et Neal K. Katyal, professeur au Georgetown Law Center, ont écrit pour Centre national de constitution: « La clause ne précise pas quelle branche du gouvernement a le pouvoir de suspendre le privilège du bref, mais la plupart conviennent que seul le Congrès peut le faire. » En effet, la clause de suspension est située dans la section de la Constitution qui détaille les pouvoirs du Congrès, et Habeas Corpus n’a été suspendu que quatre fois que la Constitution a été ratifiée en 1789.

Il devient de plus en plus clair que Trump ne s’arrête à rien pour imposer sa volonté – les ordres de la Constitution.

Le président Abraham Lincoln a suspendu Habeas Corpus pendant la guerre civile, mais le Congrès a ensuite promulgué un statut autorisant la suspension. Dans les trois autres cas, le président n’a promulgué la suspension qu’après avoir obtenu l’autorisation du Congrès pour la première fois: dans 11 comtés de Caroline du Sud envahis par le Ku Klux Klan pendant la reconstruction; dans deux provinces des Philippines en 1905 pour annuler une rébellion autochtone contre la domination coloniale par les États-Unis; et à Hawaï après que Pearl Harbor ait été bombardé.

Il n’y a pas de «invasion»

Miller a également tort car aucune «invasion» ne se produit actuellement aux États-Unis, malgré plusieurs des décrets exécutifs du 20 janvier de Donald Trump déclarant qu’il existe une invasion de la frontière du sud des États-Unis.

Par exemple, dans son ordre intitulé «Garantir la protection des États contre l’invasion», Trump a déclaré: «J’ai déterminé que l’état actuel de la frontière sud révèle que le gouvernement fédéral a échoué à remplir cette obligation envers les États et à déclarer par conséquent qu’une invasion est en cours à la frontière sud, ce qui oblige le gouvernement fédéral à prendre des mesures pour remplir son obligation aux États.» Il a affirmé qu’il suspendait ce qu’il décrivait comme «l’entrée physique des étrangers impliqués dans une invasion aux États-Unis à travers la frontière sud jusqu’à ce que je détermine que l’invasion s’est terminée.»

Trump a également signé une ordonnance intitulée «Clarification du rôle des militaires dans la protection de l’intégrité territoriale des États-Unis». Il appelle la situation à la frontière sud une «invasion» qui comprend «la migration de masse illégale, la traite des stupéfiants, la contrebande et le trafic humain et d’autres activités criminelles».

Le contre-amiral James McPherson, ancien sous-secrétaire américain de l’armée, a déclaré sur PBS «Newshour» que «nous n’avons pas de guerre à la frontière sud. Nous avons peut-être une crise des forces de l’ordre. Mais ce n’est pas une invasion.»

Plusieurs tribunaux fédéraux ont également rejeté l’idée qu’il y a une invasion continue à la frontière sud.

En février 2024, un tribunal de district fédéral du Texas a rejeté l’établissement de l’immigration à une invasion, concluant que «les augmentations de l’immigration ne constituent pas une« invasion »au sens de la Constitution.»

Au cours de la première semaine de mai, trois juges fédéraux ont rejeté l’argument de l’administration Trump selon laquelle la situation d’immigration constitue une invasion.

Le juge de district américain Fernando Rodriguez, Jr., dans le sud du Texas, a accordé une pétition pour le bref d’habeas corpus le 1er mai et a rejeté la tentative de l’administration Trump de justifier l’utilisation de la loi sur les ennemis extraterrestres en faisant valoir que les États-Unis étaient envahis par un gang vénézuélien.

Le 6 mai, le juge de district américain Charlotte N. Sweeney, dans le Colorado, a qualifié la définition de l’invasion de l’administration Trump de «non persuasive» et a rejeté l’argument du gouvernement selon lequel l’invocation de la loi sur les ennemis extraterrestres était au-delà de l’examen judiciaire.

Le 6 mai également, le juge de district américain Alvin K. Hellerstein à New York a jugé que le gang Tren de Aragua (TDA) n’attaque pas les États-Unis. «La TDA pourrait bien être engagée dans le trafic de stupéfiants, mais c’est une affaire pénale, pas une invasion ou une incursion prédatrice», a-t-il écrit, et a interrompu les déportations de la plupart de New York et des régions voisines.

« (Hellerstein) a rejoint plusieurs autres personnes pour reconnaître correctement que le président ne peut pas simplement déclarer qu’il y a eu une invasion et ensuite invoquer une autorité de guerre pendant le temps de paix pour envoyer des individus dans une prison de type Goulag au Salvador sans même leur faire une procédure régulière », a déclaré le procureur de l’ACLU, Lee Gelernt, dans une déclaration.

De plus, Miller n’a pas mentionné la deuxième partie du test de «invasion» énoncé dans la clause de suspension, à savoir que la sécurité publique peut nécessiter une suspension.

Les décisions d’immigration ont droit à un examen d’appel

Enfin, Miller a tort parce que la loi sur l’immigration et la nationalité ne dépèle pas catégoriquement l’examen de l’appel (un examen juridique de la procédure d’un tribunal inférieur pour déterminer si sa décision a été rendue par erreur) à partir des affaires d’immigration. Bien que les questions d’immigration commencent généralement par des tribunaux d’immigration, les appels de ces décisions sont systématiquement entendus par les tribunaux de l’article III (fédéral).

Dans Boumediene c. Bushla Cour suprême a jugé que les non-citoyens détenus aux États-Unis ont le droit de demander un bref d’habeas corpus.

Plusieurs des non-citoyens que l’administration Trump a tenté d’expulser – notamment Mahmoud Khalil et Rümeysa Öztürk – ont déposé des pétitions d’habeas corpus contestant leur déportation.

« Une suspension (d’habeas corpus) est temporaire, mais le pouvoir qu’il confère est extraordinaire », a écrit Barrett et Katyal Centre national de constitution article. «Lorsqu’une suspension est en vigueur, le président, agissant généralement par le biais de subordonnés, peut emprisonner indéfiniment les gens sans aucune vérification judiciaire.»

Il devient de plus en plus clair que Trump ne s’arrête à rien pour imposer sa volonté – les ordres de la Constitution. Le 4 mai, Trump a refusé de dire sur «rencontrer la presse» qu’il était lié par la clause de procédure régulière de la Constitution.

Pour l’instant, les juges fédéraux servent de ralentissement dans la guerre cruelle et illégale de Trump contre les migrants. Trump a emballé la Cour suprême avec des radicaux de droite qui pourraient bien annuler certaines de ces décisions de juridictions inférieures. Mais Trump a déjà défié l’ordonnance de la Haute Cour selon laquelle son administration facilite le retour de Kilmar Abrego Garcia d’El Salvador. Nous ne pouvons qu’espérer que les «juges» de la Haute Cour maintiennent leur vénération pour la Constitution, même si le président ne le fait pas.