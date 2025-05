Les ordonnances du juge libération du boursier de Georgetown Badar Khan Suri de la détention de la glace

Mercredi, un tribunal fédéral a ordonné la libération du boursier de Georgetown Badar Khan Suri, un étudiant postdoctoral indien qui a été enlevé par des responsables de l’immigration américaine il y a deux mois, après qu’un juge ait découvert qu’il ne lui avait pas raison habeas corpus Affaire contre le gouvernement.

Suri, dont la recherche se concentre sur les études de paix et la résolution des conflits, a été détenue sur la base de fausses affirmations selon lesquelles il «répandait la propagande du Hamas et promouvait l’antisémitisme sur les réseaux sociaux» en exprimant la solidarité avec les Palestiniens à Gaza au milieu du génocide d’Israël. L’administration Trump a également affirmé que Suri avait «des liens étroits avec un terroriste connu ou suspecté, qui est conseiller principal du Hamas».

Cette personne, Ahmed Yousef – le beau-père de Suri – a coupé les liens avec le Hamas il y a plus de dix ans, et a critiqué ses actions depuis. Suri n’a aucun lien direct avec le Hamas.

Suri a été arrêté par des responsables de l’immigration le 17 mars et a été transféré dans des installations dans trois États par la suite, se retrouvant finalement dans une prison immigrée au Texas. Son visa a été révoqué par le secrétaire d’État Marco Rubio, qui a utilisé une loi peu connue qui permet au gouvernement de cibler les non-citoyens – qu’ils aient ou non un statut légal – s’il détermine qu’ils représentent une menace nationale de sécurité.

Plus tôt ce mois-ci, la juge fédérale Patricia Tolliver Giles a jugé que Suri habeas La plainte doit être entendue dans son État d’origine, Virginie.

Mercredi, Giles a statué que Suri devrait être immédiatement libéré de la garde à vue de l’immigration et des douanes (ICE) alors que son procès se disputant son expulsion potentiel se poursuit.

Giles a constaté que Suri était susceptible de réussir dans son cas, qui soutient que ses libertés de premier amendement et ses droits de procédure régulière du cinquième amendement ont été violés. Le juge a également déclaré dans sa décision que le soutien au peuple palestinien et la critique du soutien américain à Israël «ne semblent pas être considérés comme une incitation, une diffamation, une obscénité ou de véritables menaces de violence».

« Le premier amendement s’étend aux non-citoyens, car il ne fait aucune distinction entre les citoyens et les non-citoyens… (Suri) n’a été accusé d’aucun crime ou condamné pour aucun crime », a ajouté Giles, affirmant que ses déclarations sont « probablement protégés par le discours politique ».

Le cas de Suri survient alors que de nombreux étudiants et universitaires immigrés ont été enlevés par l’administration Trump au sujet de leur opposition au génocide d’Israël. Ces étudiants – dont l’ancienne militante étudiante de l’Université de Columbia, Mahmoud Khalil,, l’étudiant actuel de Columbia Mohsen Mahdawi, et l’étudiant de l’Université Tufts Rumeysa Ozturk – ont tous été détenus sous la même justification que Rubio utilisé dans le cas de Suri.

Jusqu’à présent, l’administration Trump a «perdu chaque cause d’habeas contre ceux qu’il a cherché à détenir et à expulser le plaidoyer pro-palestinien», a écrit Aaron Reichlin-Melnick, chercheur principal à l’American Immigration Council, dans un bluesky post. « Seul Mahmoud Khalil reste détenu, car son cas s’est poursuivi à un rythme plus lent que les autres. »

«Mes seuls« crimes »faisant de moi une« menace de sécurité nationale »sont mon mariage avec un citoyen américain d’origine palestinienne et mon soutien à la cause palestinienne», a noté Suri, ajoutant qu’il apporte toujours son soutien «sans vergogne» aux Palestiniens «et leurs droits inaliénables garantis par le droit international».

«Mes croyances ne me permettent pas d’ignorer la douleur des Palestiniens», a-t-il poursuivi. «En tant que prisonnier politique, je suis confronté à la privation – de sommeil, de nourriture, d’hygiène et, pire que, de contacts avec mes proches – mais je prends un réconfort en sachant que je supporte cette épreuve pour les enfants de la Palestine, et je vois ma souffrance comme rien par rapport à la leur.»