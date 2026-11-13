Le DHS se vante d’avoir expulsé plus de 483 000 personnes au cours de l’année écoulée

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Jeudi, le Département de la Sécurité intérieure (DHS) a annoncé que l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) « a battu le record du plus grand nombre d’expulsions et d’arrestations au cours d’un exercice financier ».

L’ICE a procédé à « plus de 491 000 arrestations liées à l’immigration », a indiqué le département dans un communiqué de presse. En outre, l’agence a expulsé « plus de 483 000 » personnes au cours de l’année écoulée.

Le secrétaire du DHS, Markwayne Mullin, a célébré joyeusement ces chiffres.

« Je ne pourrais pas être plus fier des courageux hommes et femmes de l’ICE, qui viennent de battre d’autres records historiques », a déclaré Mullin.

Les chiffres ont été annoncés un peu plus d’une semaine après les élections de mi-mandat, au cours desquelles des millions d’Américains ont voté contre la politique républicaine, dont beaucoup se sont déclarés troublés par les expulsions massives de l’administration Trump. En effet, lors d’un sondage à la sortie des urnes, 58 pour cent des électeurs ont déclaré que les mesures d’application de la loi en matière d’immigration de la Maison Blanche étaient allées trop loin.

Même le président Donald Trump lui-même a reconnu lors d’un entretien post-mi-mandat que ses positions sur l’immigration avaient pu lui nuire, ainsi qu’à son parti, lors des élections, déclarant qu’il avait peut-être été « trop dur ». Malgré cette évaluation, Trump a promu Stephen Miller, l’architecte de bon nombre de ses politiques d’immigration draconiennes, au poste de chef de cabinet.

Alors que l’annonce du DHS vantait les expulsions des « pires étrangers illégaux », le ministère a souvent ciblé les personnes vivant légalement aux États-Unis ou les demandeurs d’asile qui ont peu ou pas d’antécédents criminels. En effet, une évaluation réalisée par TRAC Immigration révèle que plus de sept personnes sur dix incarcérées dans les prisons de l’ICE n’ont aucune condamnation pénale.

Des enfants ont également été détenus dans des prisons pour immigrants dans des conditions déplorables. L’exemple le plus tristement célèbre est peut-être la détention de Liam Conejo Ramos, 5 ans, qui a été enlevé alors qu’il rentrait de l’école et envoyé dans une prison au Texas, où il est ensuite tombé malade en raison de conditions épouvantables.

D’autres prisons ont connu des conditions de torture : dans une prison de Floride surnommée « Alligator Alcatraz », par exemple, les gardiens ont battu des immigrants qui y étaient incarcérés simplement pour avoir demandé l’accès à des téléphones. Les détenus ont également été placés dans de petites cages pendant plusieurs heures d’affilée, et il existe des preuves que l’administration Trump a dissimulé des documents sur sa campagne de torture.

Les violations des droits humains commises par le DHS, le manque de respect d’une procédure régulière et la négligence médicale ont entraîné la mort de dizaines de personnes détenues. Les raids de l’immigration fédérale ont également entraîné la mort de manifestants, notamment des résidents de Minneapolis, Renee Good et Alex Pretti, tous deux tués par des agents fédéraux.

Durant le deuxième mandat de Trump, les immigrés ont souvent été expulsés vers des pays où ils étaient confrontés à un danger immédiat. De nombreuses personnes ont été expulsées vers des pays avec lesquels elles n’avaient aucun lien, et des immigrants LGBTQ ont été envoyés vers des pays où leur vie pourrait être en danger.

Les défenseurs des immigrés ont critiqué les actions de l’administration Trump, soulignant qu’elles ne nuisent pas seulement aux immigrants vivant aux États-Unis, mais à tous les Américains.

« Nous devons rejeter la peur et la division et choisir des politiques qui favorisent la dignité, la sécurité et la santé pour tous. Nos communautés et notre pays méritent mieux », lit-on dans un exposé d’octobre 2025 du National Immigration Law Center.