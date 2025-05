Le Florida College Faculty Faculty Union exhorte l’Université à se retirer du partenariat ICE

À la Florida International University (FIU), où plus de 60% des étudiants s’identifient comme Latinx et beaucoup sont des immigrants ou des étudiants internationaux, la peur monte. La décision de l’université de s’inscrire au programme fédéral de l’application de l’immigration 287 (g), un partenariat avec les forces de l’immigration et les douanes américaines (ICE), a suscité l’indignation parmi les étudiants, les professeurs et les défenseurs communautaires. Pour Tania Cepero Lopez, professeur de rédaction de longue date de la CRF et président du syndicat du corps professoral de l’université, la décision a déjà des conséquences dangereuses.

« Ce n’est pas une question de l’impact (étudiants) – ils sont déjà touchés », a déclaré Lopez. «J’ai des étudiants qui ne se sentent pas en sécurité sur le campus, qui craignent qu’ils ne soient arrêtés et détenus pour quelque chose d’aussi mineur qu’un billet de circulation, un ticket de parking.»

La CRF a demandé le modèle de la Force opérationnelle 287 (g) à la fin de l’année dernière. En vertu de cet arrangement, les policiers du campus pouvaient se voir accorder des pouvoirs d’application de l’immigration, tels que l’identification et la détention de personnes sans papiers pendant la police de routine. Selon Lopez, ni les professeurs ni les étudiants n’ont été informés avant que la demande ne soit révélée dans un Miami Herald article.

« Tout ce qui se passe détruit notre service public, notre mission de service communautaire », a déclaré Lopez.

Depuis lors, la Faculté de Floride-FIU (UFF-FIU) a mené une campagne soutenue exhortant l’université à se retirer du programme. Le syndicat du corps professoral, aux côtés d’experts juridiques et de groupes de défense des droits des immigrants, prévient que le partenariat érodera la confiance dans la sécurité du campus, Stoke Profilage racial et créera un effet effrayant sur l’accès des étudiants immigrants à l’éducation.

« Je suis un citoyen naturalisé, et je suis inquiet parce que nous ne savons pas ce qu’ils vont faire », a déclaré Lopez. «J’ai des membres du corps professoral… m’envoyer un e-mail:« Hé, je voyage dans mon pays d’origine.… Je voulais juste que vous ayez mes informations, juste au cas où quelque chose se passera. Pouvez-vous imaginer cela?

Peur et incertitude

Selon le site Web de ICE, le modèle du groupe de travail du programme 287 (g) permet aux agents d’application de la loi de l’État ou locaux d’effectuer des fonctions d’application de l’immigration sous la supervision de la glace lors de leurs «fonctions policières de routine». Ce que ces fonctions impliquent, cependant, reste trouble.

Même le chef de police de la CRF, Alexander Casas, qui a initié la demande, a reconnu lors d’une réunion du Sénat du corps professoral le 18 avril sur le campus de la CRF qu’il n’était pas pleinement clair sur ce que le programme impliquerait jusqu’à ce qu’il termine la formation fédérale. Pourtant, la présidente par intérim Jeanette Nuñez a été entièrement reportée à CASAS sur la décision, déclarant lors de la même réunion qu’elle «soutient la police dans tout ce qu’ils veulent».

Lors de la réunion, les professeurs et leurs avocats ont souligné la vraie peur des étudiants et des professeurs.

«Les gens ont peur de publier, ont peur d’assister à des événements, ont peur de demander de l’aide – ce n’est pas ainsi qu’une université devrait fonctionner», a déclaré Juan Gomez, directeur de la clinique d’immigration et des droits de l’homme à la FIU. «Nous devons envoyer un message clair que la CRF est un endroit sûr, où les idées et les gens sont protégés.»

Le professeur agrégé Matt Barr, dont l’épouse est un non-citoyen qui travaille également à plein temps à la CRF, a déclaré qu’il s’était toujours senti en sécurité sur le campus pendant son mandat de 14 ans – jusqu’à récemment.

« Il y a la sécurité sans une forte présence visible, et cela a toujours été le cas ici », a déclaré Barr. « Mais je pense que changer un peu. »

Alana Greer, directrice du Community Justice Project, a appelé la participation de l’université au programme 287 (G) «la version la plus extrême» de la collaboration policière.

« C’est profondément sans précédent », a déclaré Greer au public des professeurs, des étudiants et des administrateurs.

Elle a averti que bon nombre des bases de données administratives d’immigration du gouvernement fédéral sont criblées d’erreurs, de mettant des résidents légitimes, d’action différée pour les arrivées d’enfants (DACA), des détenteurs de statuts protégés temporaires et même des citoyens à risque d’être détenus à tort.

Greer a raconté un cas récent à Tallahassee, où un citoyen américain de 20 ans a été détenu en vertu de l’accord sur la glace.

« Nous avons passé toute la journée à essayer de sortir ce jeune homme de prison », a déclaré Greer, alors que les responsables locaux se sont repartis à la glace même si «tout le monde dans le système» savait qu’il était citoyen.

Ce type de transfert bureaucratique, a soutenu Greer, illustre le dangereux manque de surveillance et de procédure régulière impliqués dans ces accords.

L’UFF-FIU et le Sénat plus large du corps professoral ont adopté des résolutions s’opposant au programme. Mais l’administration, a déclaré Lopez, est restée ferme dans sa position, malgré le tollé communautaire et la préoccupation croissante des étudiants, en particulier ceux qui sont sans papiers ou sur des visas étudiants.

Le manque de conseils institutionnels a laissé les professeurs.

«On me demande:« Que faisons-nous si la glace vient sur le campus? Peu importe dans les salles de classe? Je n’ai pas de réponses car l’université n’en a pas fourni », a déclaré Lopez. «Le président Nuñez a déclaré:« Vous regardez la situation dans son ensemble – 18 étudiants perdant leurs visas ne sont pas très bien. L’implication est que le statut sans papiers est le même que l’activité criminelle, et ce récit n’a pas sa place à la Florida International University. »

Les conséquences sont déjà visibles. Selon Lopez, les étudiants potentiels, dont beaucoup sont sans papiers ou les bénéficiaires du DACA, retirent leurs demandes de peur.

«J’ai un mentoré qui enseigne le lycée. Elle m’a dit que ses élèves ne voulaient plus postuler à la FIU», a-t-elle déclaré.

Pression sur les communautés locales

Deux cent cinquante agences d’État en Floride ont accepté le programme 287 (g), et il y a 43 accords en attente. Les 67 comtés de l’État, y compris Broward et Miami-Dade, ont conclu l’accord. Les enclaves de Latinx telles que Hialeah et le Venezuela, qui abrite les grands blocs de vote de Donald Trump, ont également signé l’accord. Pendant ce temps, l’accord de la ville de Miami a été reporté au 12 juin, après le recul de la communauté.

Dans une tentative de repousser, la ville de South Miami a déposé une plainte contre le gouverneur Ron DeSantis et le procureur général James Uthmeier, devenant la première municipalité à repousser légalement la campagne de pression de l’État pour forcer les services de police locaux dans les fonctions fédérales de l’application de l’immigration. Bien que l’État affirme que le programme est obligatoire, South Miami soutient qu’il n’est pas légalement obligé de se joindre et que le gouverneur dépasse son autorité en menaçant des responsables locaux qui résistent.

« Le gouverneur Desantis et le procureur général Uthmeier ont en fait menacé d’utiliser leurs pouvoirs d’application contre les municipalités et les officiers municipaux », indique la plainte, décrivant un climat de coercition politique et d’intimidation. La ville a averti que la pression de se connecter à 287 (g) n’est pas seulement une préoccupation juridique, mais qui pourrait détourner l’attention de la sécurité de la police et mettre les municipalités en danger de poursuites pour violations des droits civils.

Pendant ce temps, le gouvernement fédéral intègre la coopération avec la glace dans les examens de financement fédéral.

Des groupes communautaires tels que Latino Outdoors Miami réévaluent comment et où ils servent des familles locales. L’organisme national à but non lucratif relie les communautés historiquement sous-représentées, en particulier les résidents de Latinx, Noir et Brown, au plein air grâce à des événements éducatifs gratuits. Des promenades marécageuses aux démonstrations de fauconnerie aux projections documentaires des Everglades, le chapitre de Miami est devenu un pont culturel et environnemental vital.

Mais Selon le coordinateur du programme Shley Suarez, Shley Suarez, Shley Suarez-Burgos.

« Nous avons dû abandonner certains de nos partenariats avec certaines municipalités en raison de leurs contrats avec la glace », a déclaré Suarez-Burgos, y compris un événement de fauconnerie en collaboration avec une municipalité locale que le groupe a récemment reporté jusqu’à ce qu’ils puissent trouver un nouvel hôte. «C’est effrayant. Beaucoup de familles que nous servons sont d’un statut d’immigration mixte. Nous savons, simplement en fonction de notre nom et de ce que nous faisons, nous sommes une cible facile.»

Le programme 287 (g) a placé les municipalités dans une position difficile entre l’obtention du financement fédéral et la protection des résidents des immigrants. Suarez-Burgos a reconnu les choix difficiles auxquels les responsables locaux sont confrontés.

«Beaucoup de ces gens sont également des immigrants ou proviennent de familles d’immigrants», a-t-elle déclaré. «Ils comprennent ce qui est en jeu.»

Bien que l’Organisation nationale de l’extérieur latino n’ait pas publié de directive générale concernant 287 (g), elle a soutenu des chapitres comme Miami’s avec Know Your Rights Resources and Training. Pourtant, a noté Suarez-Burgos, ces outils offrent une protection limitée lorsque la peur imprègne la vie quotidienne.

« Vous voyez des vidéos en ligne de personnes qui se font détenir devant leur maison ou dans leurs voitures », a déclaré Suarez-Burgos. «Ce dont nous avons besoin, ce sont de véritables paradis en toute sécurité – écoles, églises, bibliothèques, parcs – des endroits où les gens n’ont pas à vivre dans la peur juste pour exister.»

Malgré les défis, Latino Outdoors Miami continue de rechercher d’autres partenariats. Suarez-Burgos a noté des conversations en cours avec la ville de South Miami, l’une des rares municipalités résistant activement à la mise en œuvre par l’État du programme.

«Un lieu d’inclusion et de diversité»

Dans une université qui vante son statut d’institution de fonction des minorités, le programme 287 (g) crée un environnement de peur et d’exclusion.

« Nous avons besoin d’un leader qui nous représente d’abord, et c’est ce que notre président par intérim a promis … mais ce qui s’est passé depuis lors, c’est nous dire le contraire », a déclaré Lopez.

L’opposition du syndicat au programme est fondée non seulement dans le raisonnement moral ou émotionnel, a souligné Lopez, mais dans les données.

« Il existe de nombreuses preuves que lorsque la police collabore avec la glace, les communautés signalent moins de crimes. Les survivants de la violence domestique sont moins susceptibles d’appeler à l’aide. La confiance érode », a-t-elle déclaré.

Le 21 mai, UFF-FIU organisera une mairie communautaire avec Casas, le chef de la police. Le panel mettra en vedette des experts en immigration, des professeurs de la CRF et des leaders étudiants pour répondre aux préoccupations des communautés. La conversation sera modérée par le journaliste en éducation de Miami Herald, Clara-Sophia Daly.

Le syndicat se tourne maintenant vers des coalitions plus larges. Les professeurs de la CRF travaillent avec des avocats de l’immigration, notamment Alana Greer du Community Justice Project et Juan Carlos Gómez de la FIU’s Law School, pour rédiger du matériel éducatif pour les étudiants et le personnel. Pour Lopez et d’autres, la participation de la CRF au programme 287 (g) sape directement sa mission.

«Nous allons continuer à travailler sur cette prémisse: que nous pouvons faire une différence et que nous pouvons faire de la FIU le lieu que nos étudiants et nos professeurs veulent que ce soit, ce qui est un lieu d’inclusion, de diversité et d’apprentissage», a déclaré Lopez.

Alors que le leadership futur de l’université reste incertain, assombri par une nomination d’urgence controversée de Nuñez en tant que président par intérim en février, Lopez prévient que l’ingérence politique n’est pas seulement un risque, mais une réalité actuelle.

« Le discours provenant de notre administration reflète la rhétorique politique de Tallahassee. Mais nous ne sommes pas à Tallahassee », a déclaré Lopez. «Nous avons besoin d’un président qui représente la FIU, pas le bureau du gouverneur.»

DeSantis a considérablement influencé la direction des universités publiques de Floride grâce à ses nominations aux conseils d’administration et à son influence sur les perquisitions présidentielles. Il a nommé plusieurs membres aux conseils d’administration de la FIU, de l’Université de Floride ouest, du New College of Florida, de la Florida Gulf Coast University, de l’Université de Floride du Sud et du Daytona State College. Le gouverneur a également nommé des présidents à la Florida Atlantic University, au New College of Florida et à la CRF.

«J’ai grandi à Cuba sous un totalitarisme serré», a déclaré Lopez. «La censure vient du gouvernement.… Ce récit que nous endoctringons les étudiants de bas en haut, ce n’est pas ainsi que les structures de pouvoir fonctionnent.»

Prisme est une salle de rédaction indépendante et à but non lucratif dirigée par des journalistes de Color. Nous rapportons à partir de zéro et aux intersections de l’injustice.