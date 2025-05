SERVICES DE PRIVIERNE ET DE LA PRIVAILLE ET

L’industrie du fauteuil roulant et des équipements médicaux durables a subi une transformation significative ces dernières années, en grande partie en raison de l’influence croissante de la propriété de capital-investissement. Bien que ce changement ait entraîné des changements opérationnels, il a également créé un paysage troublant pour les utilisateurs de fauteuils roulants à travers les États-Unis qui doivent parfois attendre jusqu’à trois mois pour une seule réparation.

Comme Npq Il y a deux ans, il y a plus de cinq millions d’utilisateurs de fauteuils roulants dans ce pays. Souvent, ces fauteuils roulants nécessitent une réparation. Une étude en 2021 publiée dans le Archives de médecine physique et de réadaptation Journal a constaté que les réparations en fauteuil roulant «affectent plus de 50% des utilisateurs de fauteuils roulants avec des coûts financiers et personnels importants».

Le capital-investissement (entreprise)… a tendance à hiérarchiser les rendements rapides de l’investissement… généralement par des mesures agressives de réduction des coûts et de la dette.

À l’échelle nationale, deux sociétés soutenues par le capital-investissement – la numérisation (soutenue par AEA Investors) et les sièges nationaux et la mobilité (NSM, détenus par Cinven) – sont devenus des forces dominantes dans cette industrie. Dans le Massachusetts, ces deux sociétés contrôlent les sept magasins d’approvisionnement en fauteuil roulant dans l’État, éliminant efficacement la concurrence locale.

Le modèle commercial de capital-investissement stimulant cette consolidation a tendance à hiérarchiser les rendements rapides des investissements – souvent dans les quatre à sept ans – grâce à des mesures agressives de réduction des coûts et à la durée de la dette. Bien que ces stratégies puissent rationaliser les opérations, elles peuvent également entraîner une réduction du personnel, une diminution de l’expertise locale et des temps d’attente de réparation plus longs.

Les rapports anecdotiques et les résultats des groupes de plaidoyer suggèrent que les temps d’attente pour les réparations ont augmenté et que les utilisateurs sont confrontés à de plus grands défis dans l’obtention d’équipements personnalisés. De plus, les défenseurs du pays, notamment le principal militant des droits des personnes handicapés, Christopher Hoeh, ont parlé de ces questions et ont tracé un cours vers le droit de réparation.

L’investissement du private equity dans l’industrie des fauteuils roulants

Plusieurs facteurs clés ont rendu l’industrie attrayante pour les investisseurs en capital-investissement. D’une part, une population vieillissante garantit une demande constante d’équipement de mobilité. L’intégration verticale – de la fabrication à la vente au détail – permet également aux entreprises de capital-investissement de maximiser les bénéfices à travers la chaîne d’approvisionnement. De plus, la nature historiquement fragmentée de l’industrie a permis aux investisseurs de consolider facilement la propriété par le biais d’acquisitions stratégiques.

Il s’agit également d’un segment de marché important et croissant. Une étude 2023, Capital-investissement dans un équipement médical durable, Dirigée par le projet de participation de capital-investissement et le National Disability Rights Network, a noté que l’équipement médical durable était une industrie de 60 milliards de dollars en 2022, avec un taux de croissance annuel composé de 5,7% pour la prochaine décennie. Le rapport a également montré que les règles d’appel d’offres de Medicare ont tendance à favoriser les grands fournisseurs, qui peuvent également être un moteur de la consolidation de capital-investissement.

Détériorer les normes de service

Les conséquences de la possession de capital-investissement pour les utilisateurs de fauteuils roulants ont été sévères et répandues. Les rapports de tout le pays indiquent un schéma troublant de détérioration des services.

Hoeh a eu une expérience personnelle de ces tendances dans le Massachusetts. Un éducateur primaire primé intégrant la justice sociale dans le programme pendant 30 ans, Hoeh a subi une blessure à la moelle épinière en 2017 qui s’est concentrée sur les droits du handicap. Il préconise maintenant des lieux de travail accessibles, des améliorations du transport de Medicaid et des soins de longue durée dignes. Hoeh et moi sommes tous deux membres du comité de coordination de la dignité Alliance Massachusetts, qui préconise des droits de handicap dans tout l’État.

Dans une interview NpqHoeh a noté que les entreprises appartenant au capital-investissement citent souvent des attentes de deux à trois mois pour le service à domicile contre moins d’un mois pour les réparations des magasins, « Forcer efficacement les individus à mobilité réduite à trouver le transport vers leurs installations. »

Le plus préoccupant, a-t-il ajouté, est le «refus de prendre la responsabilité de commander des erreurs ou la fabrication de qualité inférieure, obligeant les consommateurs comme moi à réintégrer de longues files d’attente pour des réparations qui n’étaient pas correctement terminées initialement».

Les conséquences de la possession de capital-investissement pour les utilisateurs de fauteuils roulants ont été sévères et répandues.

Dans le Connecticut, malgré une loi de 2024 imposant une date limite de 10 jours et éliminant l’autorisation préalable pour les réparations en fauteuil roulant, de nombreux utilisateurs continuent de subir des retards importants. La confusion sur le début du compte à rebours de la date limite de réparation commence – que ce soit à partir de la demande initiale ou après l’approbation de l’assurance – a exacerbé ces problèmes de service.

En Californie, une femme de Berkeley Disability a enduré une attente de 14 mois pour un nouveau fauteuil roulant en raison de problèmes d’assurance et de retards de son fournisseur, NSM. En fin de compte, elle a dû recourir au financement participatif pour obtenir l’équipement nécessaire, mettant en évidence les défis systémiques des services d’équipement médical durable de l’État.

«Les conséquences», a déclaré Hoeh, «sont profondes: les utilisateurs de fauteuils roulants sont piégés dans nos maisons, subissent des blessures physiques directs ou des dommages physiques et émotionnels à long terme, et Medicaid / Medicare ne réalise pas la valeur de leurs investissements en équipe met en danger les passagers, empêche les employés de travailler, mais ne va pas réparer pendant des mois. »

Plusieurs sociétés d’équipement médical durable soutenu par le capital-investissement ont également fait face à des conséquences juridiques pour des pratiques frauduleuses. En mars 2023, Numotion a accepté de payer 7 millions de dollars pour régler les réclamations de fraude Medicaid au Kentucky, Missouri et Washington, DC. De même, AdapThealth, un autre fournisseur soutenu par le capital-investissement, a accepté de payer 5,3 millions de dollars en avril 2023 pour régler les allégations de fraude des programmes fédéraux de santé dans l’Illinois.

Vers une réforme significative

Un nombre croissant de défenseurs appellent à une législation qui oblige le droit de réparation. Dans le Connecticut, même si l’application de la loi reste laxiste, les défenseurs ont réussi à obtenir la loi en faveur de la loi en 2024. Le Colorado a adopté une loi similaire deux ans plus tôt.

Il est important d’atteindre le droit de réparation, mais faire avancer la justice pour le handicap en nécessite plus.

Mais les sociétés d’équipement médical durable détenues par des investisseurs en capital-investissement se sont activement opposées aux efforts législatifs pour étendre la capacité des consommateurs à réparer leur propre équipement. En dominant l’industrie et en restreignant l’accès aux pièces, aux outils et aux informations de réparation, ces entreprises maintiennent le contrôle du processus de réparation, aggravant souvent les retards de service et limitant l’autonomie des utilisateurs de fauteuils roulants.

Il est important d’atteindre le droit de réparation, mais faire avancer la justice pour le handicap en nécessite plus. Voici quelques-unes des autres actions clés que les décideurs politiques d’état peuvent prendre:

Adresse de la consolidation de l’industrie.

Les États doivent prendre des mesures pour soutenir les fournisseurs d’équipements médicaux durables locaux et indépendants en créant des subventions ou en offrant des prêts à faible intérêt pour les aider à établir et à étendre leurs services. En outre, les procureurs généraux de l’État devraient être invités à enquêter sur les pratiques anticoncurrentielles potentielles en vertu des lois étatiques et fédérales antitrust, en veillant à ce que les utilisateurs de fauteuils roulants ne soient pas piégés par des options de service monopolisées. Les assureurs publics doivent également être tenus de diversifier leurs pratiques contractantes, d’engager un plus large éventail de fournisseurs – notamment des fournisseurs à but non lucratif et communautaires – pour favoriser la concurrence, améliorer la qualité des services et mieux répondre aux besoins des personnes handicapées.

Implémentez les normes de service.

Pour améliorer les normes de service pour les utilisateurs de fauteuils roulants, les États doivent mettre en œuvre et appliquer non seulement des temps de réponse de réparation minimum, mais également établir des ratios techniciens / patients grâce aux exigences de permis d’exercice ou aux conditions de participation Medicaid. Les systèmes de remboursement doivent être liés à la performance, aux prestataires enrichissants qui offrent des réparations en temps opportun, une satisfaction élevée des patients et un équipement fiable. De plus, les services de santé de l’État peuvent être habilités à surveiller et à signaler publiquement sur les principales mesures de prestation de services spécifiques aux utilisateurs de fauteuils roulants, en garantissant une plus grande responsabilité et une amélioration continue dans le système.

Adressez les pénuries de techniciens.

Pour répondre à la pénurie critique de techniciens qualifiés, les États peuvent investir dans le développement de la main-d’œuvre et créer des programmes de formation et de certification pour les techniciens d’équipement médical numérique par le biais des collèges communautaires et des écoles professionnelles. De plus, la fixation des normes d’état pour les ratios techniciens / utilisateurs aiderait à garantir une capacité de service adéquate et à réduire les retards. Les États peuvent également établir des programmes de réparation d’urgence financés par un financement publique qui offrent des équipements temporaires ou des réparations à la demande pendant les longs temps d’attente, sauvegardant la santé et la mobilité des utilisateurs de fauteuils roulants lorsque le service régulier n’est pas disponible.

Augmenter la transparence et la responsabilité.

Pour améliorer la transparence et la responsabilité, les États peuvent développer des portails en ligne publics qui permettent aux consommateurs et aux défenseurs de suivre les temps d’attente de réparation, les divulgations de propriété, les plaintes de services et les problèmes de conformité. De plus, toute transaction importante ou consolidation plus approfondie dans le secteur durable de l’industrie des équipements médicaux doit être soumise aux audiences publiques, garantissant que les contributions communautaires et des parties prenantes sont prises en compte. Pour promouvoir davantage la responsabilité, des divulgations financières complètes devraient être requises auprès des entités de santé en capital-investissement, de détail des structures de propriété, des marges bénéficiaires et des mesures de performance des services.

Une victoire – et une lutte continue

En réponse aux préoccupations croissantes concernant les soins inadéquats pour des millions d’utilisateurs de fauteuils roulants, certains États ont commencé à mettre en œuvre des mesures réglementaires. Mon État d’origine du Massachusetts, par exemple, a promulgué le projet de loi 5159 en janvier 2025, ce qui améliore la surveillance des investissements en capital-investissement dans les soins de santé grâce à des exigences en matière d’information financière, des sanctions plus élevées pour la non-conformité, une participation obligatoire aux audiences de l’État sur les tendances des coûts des soins de santé et l’examen de l’État des transactions significatives.

Alors que le Massachusetts et d’autres États commencent à mettre en œuvre des réponses réglementaires, une attention particulière doit être accordée à la question de savoir si ces mesures résolvent efficacement les problèmes de qualité des services. La crise du service des fauteuils roulants constitue une étude de cas importante dans le débat plus large sur le rôle approprié des investissements à profit dans les services de santé, en particulier ceux qui servent des populations vulnérables ayant des besoins chroniques.

Une réforme significative nécessitera d’équilibrer les intérêts commerciaux légitimes des fournisseurs de fauteuils roulants avec de fortes protections et des normes de service des consommateurs qui hiérarchisent la mobilité, l’indépendance et la santé des utilisateurs de fauteuils roulants. Sans un tel équilibre, la crise des services de fauteuil roulant continuera probablement de s’aggraver, laissant des milliers d’Américains handicapés sans accès fiable à l’équipement dont ils ont besoin pour la mobilité et l’indépendance de base.