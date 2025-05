Le nouveau rapport condamne les déportations de Trump Admin de non-Costa au Costa Rica

Des dizaines de ressortissants non-costa qui ont été expulsés au Costa Rica par l’administration Trump en février ont déclaré qu’ils n’avaient pas reçu de dépistage d’asile avant d’être expulsé, selon un rapport publié par Human Rights Watch jeudi.

Le rapport allègue que le gouvernement américain n’a pas suivi les protections «minimales, mais déficientes» autour du droit de demander l’asile et le droit de ne pas être renvoyé en préjudice, et a gardé les personnes expulsées dans des «conditions inhumaines» pendant leur détention aux États-Unis.

Le rapport explore un cas de l’administration Trump expulsant les migrants dans un pays en plus de leur pays d’origine, une tactique que l’administration a atteinte à plusieurs reprises dans le cadre de sa répression de l’immigration.

Dans le rapport, Human Rights Watch appelle le gouvernement américain à cesser d’expulser ou de transférer des non-citoyens dans les pays tiers.

En février, le Costa Rica a reçu deux vols avec 200 déportés, dont 81 enfants, des États-Unis dans le cadre d’un accord d’expulsion, dont les détails n’ont pas été divulgués, selon le rapport.

«Je pense vraiment que les autorités (États-Unis) nous ont si mal traités, nous ont tenus dans ces conditions horribles et dégradantes, pour nous forcer à signer ces documents d’expulsion volontaires le plus vite possible et peut-être aussi pour en dire aux autres, afin que les gens soient effrayés de demander l’asile, pour venir aux États-Unis», a déclaré une femme de 33 ans de Russie qui a été expulsée à la costume Rica.

Dans certains cas, les responsables américains ont séparé les familles lors de la réalisation des expulsions vers le Costa Rica. Dans un cas, les douanes et la protection des frontières américaines (CBP) ont envoyé un Iranien et sa fille au Costa Rica, mais ont gardé la belle-mère de la fille aux États-Unis, selon le rapport.

Ils fuyaient la guerre, la persécution ou d’autres menaces graves.

Dans un nouveau rapport, HRW documente les expulsions américaines: https://t.co/M5JD088SXQ pic.twitter.com/aayo2wuqfb – Human Rights Watch (@HRW) 22 mai 2025

Human Rights Watch a interrogé des dizaines de migrants envoyés au Costa Rica et entendu des histoires de ces personnes qui, «si elles sont vraies, indiquent que les gens ont fui la persécution en fonction de facteurs tels que l’ethnicité, la religion, le sexe, les associations familiales et l’opinion politique.»

La loi américaine garantit le droit de demander l’asile, et bien que beaucoup de ceux qui ont parlé à Human Rights Watch semblent avoir de fortes allégations, seules deux personnes sur 36 interrogées par le groupe avaient une interview de dépistage pour l’asile aux États-Unis avant d’être expulsé vers le Costa Rica. Presque les 36 personnes ont déclaré que les responsables américains ont ignoré leurs tentatives répétées de demander l’asile, selon le rapport.

Certaines des personnes à qui Human Rights Watch ont parlé étaient au Mexique et ont pris des rendez-vous pour se présenter à un point d’entrée américain pour rechercher l’asile grâce à une demande développée par CBP, CBP One. Lorsque l’administration Trump a annulé tous les rendez-vous en instance via CBP One, certains sont allés aux points de contrôle américains pour demander l’asile, tandis que d’autres se sont croisés de manière irrégulière, par exemple en grimpant ou par des lacunes dans le mur frontalier, puis recherché ou «attendu» les agents frontaliers américains, selon le rapport.

Une fois appréhendés, ceux qui ont parlé à Human Rights Watch ont signalé des conditions telles que les températures glaciales, peu d’accès aux douches et aux familles séparées tout en étant détenue dans les centres de traitement de l’immigration.

«Dans tous les cas documentés par Human Rights Watch, le DHS a expulsé les gens vers le Costa Rica sans suivre les processus d’expulsion énoncés dans la loi américaine – pas même le processus rationalisé connu sous le nom de« retirer accéléré »», selon le rapport, faisant référence au Département américain de la sécurité intérieure. «Au lieu de cela, agissant sous la prétendue autorité d’une proclamation présidentielle, les agents du DHS ont envoyé des gens au Costa Rica, un pays dont ils ne sont pas des ressortissants et à laquelle ils n’avaient pas l’intention de voyager.»

« Ces expulsions sommaires ont violé le droit de demander l’asile et le droit à une audience équitable et à d’autres protections de la procédure régulière avant l’expulsion, en violation des garanties statutaires et constitutionnelles et des traités internationaux ratifiés par les États-Unis », indique le rapport.

Les personnes interrogées par Human Rights Watch ont indiqué qu’ils n’avaient pas reçu les documents nécessaires à émettre lors d’une procédure d’expulsion. Ils ont déclaré avoir été emmenés dans un aérodrome et n’ont donné aucune explication jusqu’à ce qu’ils soient sur le point de monter dans l’avion pour le Costa Rica.

Human Rights Watch dit que les personnes expulsées ont ensuite été initialement soumises à une détention arbitraire au Costa Rica, et en pratique, ils n’ont pas été autorisés à quitter librement le centre où ils étaient détenus, sauf dans certaines circonstances. Le gouvernement costaricien affirme qu’ils n’étaient pas «détenus» et indiquaient plutôt que la liberté de mouvement était limitée pour leur propre sécurité, selon le rapport.

En avril, des responsables du Costa Rica leur ont dit qu’ils pouvaient obtenir un permis humanitaire qui leur donnerait 90 jours pour demander l’asile au Costa Rica ou quitter le pays.