Trump passe à une assistance énergétique à faible revenu à faible revenu alors que la chaleur estivale descend et que les prix de l’électricité augmentent

Les États-Unis se dirigent vers ce que les prévisionnistes s’attendent à être l’un des étés les plus chauds jamais enregistrés, et des millions de personnes à travers le pays auront du mal à payer leurs factures d’électricité à mesure que les températures et les coûts énergétiques augmenteront.

Une enquête nationale en 2023 a révélé que près d’un Américain sur quatre n’étaient pas en mesure de payer leur facture d’énergie complète pendant au moins un mois, et près d’un sur quatre ont déclaré qu’ils avaient gardé leurs maisons à des températures dangereuses pour économiser de l’argent. D’ici 2025, le sondage mis à jour a indiqué que près de trois Américains sur quatre s’inquiètent de la hausse des coûts énergétiques.

Les estimations conservatrices suggèrent que les services publics ont fermé le pouvoir à plus de trois millions de ménages américains chaque année parce que les résidents ne peuvent pas payer leurs factures.

Ce problème des prix élevés de l’énergie n’est pas perdu sur l’administration Trump.

La proposition budgétaire de l’administration en 2026 (Trump) zéros de fin de financement pour… le programme fédéral qui administre un financement pour aider les ménages à faible revenu à payer leurs factures de services publics.

Le premier jour de son deuxième mandat en 2025, le président Donald Trump a déclaré une urgence énergétique nationale par décret, affirmant que «les prix élevés de l’énergie… dévastent les Américains, en particulier ceux qui vivent sur des revenus faibles et fixes».

Le secrétaire à l’énergie, Christopher Wright, a soulevé des inquiétudes concernant les déconnexions des services publics et a décrit une mission pour «réduire ce nombre, avec la cible de zéro».

Pourtant, la proposition budgétaire de l’administration 2026 renverse le financement du programme d’aide à l’énergie à faible revenu, ou Liheap, le programme fédéral qui administre un financement pour aider les ménages à faible revenu à payer leurs factures de services publics. Et le 1er avril 2025, l’administration a licencié l’ensemble du personnel du bureau de Liheap.

Beaucoup de gens ont déjà du mal à bricoler suffisamment d’aide de diverses sources pour payer leurs factures d’électricité. En tant que chercheurs qui étudient l’insécurité énergétique, nous pensons que l’éviter l’Office fédéral responsable de l’administration de l’assistance au facture d’énergie rendra encore plus difficile pour les Américains de joindre les deux bouts.

Les enjeux élevés de l’abordabilité énergétique

Nous travaillons avec des communautés en Caroline du Sud et au Tennessee où de nombreux résidents ont du mal à chauffer et à refroidir leurs maisons.

Nous voyons à quel point les prix de l’énergie obligent les gens à faire des compromis dangereux. Les ménages à faible revenu se retrouvent souvent à choisir d’acheter des nécessités, de payer la garde d’enfants ou de payer leurs factures de services publics.

Une personne âgée avec laquelle nous avons parlé pour nos recherches, Sarah, a expliqué qu’elle renonce régulièrement à l’achat de médicaments afin de payer sa facture de services publics. Un autre participant à la recherche qui relie les familles à faible revenu à l’aide au facture d’énergie au Tennessee a déclaré: « Je suis allé dans ces maisons, et il fait si chaud. Vos yeux roulent à l’arrière de votre tête. C’est comme si vous ne pouviez pas respirer. Comment vous asseyez-vous ici? C’est juste irrécement. »

Malheureusement, ces histoires sont de plus en plus courantes, en particulier dans les communautés à faible revenu et les communautés de couleur.

Les prix élevés de l’énergie obligent les gens à faire des compromis dangereux.

Les prix de l’électricité devraient augmenter avec l’aggravation du changement climatique: les vagues de chaleur plus fréquentes et les événements météorologiques extrêmes augmentent la demande et exercent une pression sur la grille. En outre, l’augmentation de la demande d’énergie des centres de données – upperted par l’augmentation de la consommation d’énergie par l’intelligence artificielle – accélère les augmentations de prix.

Répartir des ressources pour obtenir de l’aide

Liheap, créé en 1981, finance des États en tant que subventions de blocs pour aider les familles à faible revenu à payer leurs factures de services publics. Au cours de l’exercice 2023, le programme a distribué 6,1 milliards de dollars d’aide énergétique, aidant quelque 5,9 millions de ménages à éviter de perdre des connexions électriques.

Le petit personnel du programme a joué un rôle critique dans le décaissement de cet argent, la fourniture de directives de mise en œuvre, le suivi de la gestion des fonds au niveau de l’État et du suivi et de l’évaluation de l’efficacité du programme.

Liheap a historiquement priorisé l’assistance au chauffage dans les États par temps froid sur l’assistance de refroidissement dans les États plus chauds. Cependant, des recherches récentes montrent la nécessité de revoir la formule d’allocation pour répondre au besoin croissant de la climatisation. Les licenciements ont supprimé le personnel qui pourrait diriger ce travail.

Il est peu probable que d’autres sources de financement puissent combler les lacunes si les États ne reçoivent pas de fonds liheap du gouvernement fédéral. Le financement du programme n’a jamais été suffisamment élevé pour répondre aux besoins. En 2020, Liheap a fourni une assistance à seulement 16% des ménages éligibles.

Nos recherches ont révélé que, dans la pratique, de nombreux ménages s’appuient sur une gamme d’organisations à but non lucratif locales, d’organisations confessionnelles et de réseaux informels de famille et d’amis pour les aider à payer leurs factures et à maintenir le pouvoir.

Par exemple, une participante à la recherche nommée Deborah a rapporté que face à une fermeture de services publics, elle «a conduit de l’église à l’église à l’église» à la recherche d’aide. Centraide en Caroline du Sud a reçu plus de 16 000 appels de personnes cherchant à payer leurs factures de services publics en 2023.

Ces services de bienfaisance sont une bouée de sauvetage importante pour beaucoup, en particulier dans les communautés que nous étudions dans le Sud. Cependant, la recherche a montré que les programmes confessionnels n’ont pas la portée des programmes publics.

Sans Liheap, les fonds limités fournis par des organisations à but non lucratif et les connexions personnelles que les gens réparent seront étirées encore plus minces, d’autant plus que d’autres services de bienfaisance, tels que les banques alimentaires, font également face à des coupes de financement.

Qu’est-ce qui nous attend

Les 4,1 milliards de dollars que le Congrès ont alloués à Liheap pour l’exercice 2025, qui se termine le 30 septembre, a déjà été décaissé. À l’avenir, cependant, les coupes au personnel de Liheap affectent sa capacité à répondre aux besoins croissants. Le Congrès doit désormais décider si cela tuera également le financement futur du programme.

Une expansion des programmes d’aide fédérale est nécessaire, et non une contraction.

Le comté de Maricopa en Arizona, qui abrite Phoenix, illustre ce qui est en jeu. Les décès annuels liés à la chaleur y ont augmenté de 1 000 pour cent au cours de la dernière décennie, de 61 à 602. Des centaines de ces décès sont survenus à l’intérieur.

Nous pensons que l’éviter liheap met l’objectif de l’abordabilité énergétique pour tous les Américains – et la vie des Américains – en danger. Jusqu’à ce que des sources d’énergie plus abordables, telles que l’énergie solaire et éolienne, puissent être étendues, une expansion des programmes d’aide fédérale soit nécessaire, et non une contraction.

L’augmentation de la portée et du financement de Liheap est une option. Rendre les programmes de météorisation à domicile plus efficaces en est un autre.

Les gouvernements pourraient également exiger que les services publics pardonnent les factures passées et finissent les arrêts des services publics pendant les mois les plus chauds et les plus froids. Environ deux douzaines d’États ont actuellement des règles pour empêcher les arrêts pendant la pire chaleur estivale.

Pour l’instant, les coupes signifient plus de pression sur les organisations à but non lucratif, les organisations confessionnelles et les réseaux informels. Dans un autre été exceptionnellement chaud, nous ne pouvons qu’espérer que les coupes pour le personnel de Liheap n’abandonnent pas un nombre croissant mais évitable de mort.

