La stagnation des salaires a rendu la «qualité de vie minimale» hors de portée pour la plupart aux États-Unis

La capacité de donner des besoins et des désirs fondamentaux conformes à la vie d’une «vie digne» aux États-Unis est de plus en plus hors de portée, constate de nouvelles recherches, de nommer la stagnation des salaires et la flambée des prix comme des facteurs stimulant inabordabilité.

Selon une analyse publiée par le Ludwig Institute for Shared Economic Prosperity (LISEP) la semaine dernière, une «qualité de vie minimale» est hors de portée pour les 60% des ménages américains, ou ceux qui ont des revenus d’environ 100 000 $ par an ou moins.

Les chercheurs identifient les salaires stagnés et diminuent le pouvoir de dépenses des travailleurs ainsi que l’augmentation des coûts en tant que raisons de croître d’inactions. Selon les chercheurs, la qualité de vie minimale a doublé depuis 2001, 2023 voyant la plus forte augmentation d’une année.

Les chercheurs ont cherché à saisir plus que les besoins fondamentaux de leur indice de qualité de vie minimale (MQL), cherchant à démontrer non seulement ce dont les ménages américains ont besoin pour la survie de base, mais aussi ce dont ils ont besoin pour atteindre une vie digne. Pour un ménage composé d’un couple avec un enfant, par exemple, le maintien d’une qualité de vie minimale coûte 100 000 $ par an, selon les chercheurs.

L’objectif, expliquent-ils, est «de refléter les dépenses réelles associées à la réalisation et au maintien d’un style de vie de classe ou de classe moyenne, une pierre angulaire du rêve américain». Ils citent des philosophies académiques selon lesquelles les marqueurs de la stabilité financière devraient également inclure la capacité des individus à «faire ou être ce qui valorise».

Cela signifie que l’indice MQL comprend des choses comme la garde d’enfants, l’éducation, les activités de loisirs, les divertissements de base et les coûts de technologie en plus des coûts traditionnellement inclus dans les calculatrices d’accessibilité telles que les besoins nutritionnels minimaux et l’abri. Et pour le refuge, les chercheurs ont inclus des coûts comme les meubles et les appareils qui rendent une maison «habitable et raisonnablement confortable».

Depuis 2001, ils ont constaté que le coût moyen de manger – quelque chose qu’ils reconnaissent est souvent une nécessité pour les familles qui n’ont pas le temps de cuisiner – ont augmenté de 134%. Les coûts des soins de santé ont monté en flèche de 178%, tandis que les coûts de logement ont augmenté de 130%.

Ces coûts croissants affectent les décisions des Américains d’avoir des enfants ou de répondre à tous leurs besoins en soins de santé.

«Contrairement à l’indice des prix à la consommation (Bureau of Labor Statistics) (CPI), qui comprend des biens qui ne reflètent pas les réalités quotidiennes de la plupart des Américains à faible revenu et intermédiaire, le MQL met en lumière le panier des coûts essentiels, qui épuisent en silence les portefeuilles et étouffent les progrès de la majorité des Américains», ont écrit les chercheurs dans un papier blanc sur leurs découvertes.

Alors que les salaires ont augmenté de 11% au cours du dernier quart de siècle, le pouvoir de dépenses du travailleur médian a diminué de 4%.

Pendant ce temps, LISEP estime que 24% des Américains sont des «chômeurs fonctionnellement», en raison de l’incapacité de trouver un emploi à temps plein ou de travailler dans des emplois en payant les salaires de la pauvreté – en contraste fortement avec le taux de chômage officiel de 4,2%.

Le président du LISEP, Gene Ludwig, a expliqué que le MQL est un moyen de démontrer les réalités financières non capturées par des études économiques moins inclusives ou des indicateurs comme le PIB.

« La classe moyenne a diminué – nous ne l’avons tout simplement pas reconnu pleinement », a déclaré Ludwig CBS. « C’est vraiment dangereux parce que c’est le genre de chose qui mène à des troubles sociaux, et ce n’est pas juste. Le rêve américain n’est pas qu’il vous est donné – c’est que si vous travaillez dur, vous avez une chance de prendre de l’avance et de réaliser les choses dans la vie que vous voulez réaliser. Ce n’est pas dans une tente, de ne pas avoir à voler. »