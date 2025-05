Dans l’unité 29, les hommes incarcérés au Mississippi racontent leurs histoires

Le pénitencier de l’État du Mississippi, mieux connu sous le nom de Parchman Farm, est la plus ancienne prison de l’État. Construit en 1901, il est modélisé à bien des égards après une plantation d’esclaves. Dans les premières années de la prison, dans le cadre du système de location des condamnés, les prisonniers ont été contraints d’effectuer des tâches exténuantes comme la coton et la construction de tunnels avec de la dynamite.

Dans les années 1960, plus de 300 coureurs de liberté ont été arrêtés et envoyés à Parchman alors qu’ils tentaient de contester les lois de ségrégation à travers le pays. Forcés de travailler sur des gangs de chaîne, ils ont vu de première main à quel point les conditions des prisons étaient brutales.

Ces dernières années, Parchman, en particulier l’unité 29, est devenu le site d’émeutes, car les personnes incarcérées ont protesté contre des conditions de vie inhumaines comme une chaleur sévère et un manque d’eau. Une grande partie de cela a été documentée dans le documentaire 2023 Exposer l’orchestreproduit par le rappeur Jay Z.

La prise de conscience accrue des conditions auxquelles les personnes vivant à Parchman ont conduit à la majeure partie de la fermeture de l’unité 29 en 2022, bien que ce soit encore utilisé.

Dans ce contexte, les travaux écrits de plus de 30 hommes incarcérés à l’unité de Parchman 29 ont été publiés en 2024 en tant que livre intitulé Unité 29: Écriture de la prison de Parchman.

Le potentiel de l’écriture

Les hommes présentés dans le livre avaient suivi un cours d’écriture créatif enseigné par Louis Bourgeois, le directeur exécutif de la prison du Mississippi Initiative, un organisme à but non lucratif qui vise à enseigner les compétences en écriture aux personnes incarcérées dans l’État. Unité 29 est la quatrième collection de l’initiative.

Bourgeois a organisé ses premiers ateliers en 2014 après avoir pris en charge les responsabilités exécutives de Vox Press, un organisme à but non lucratif en mission de publier des groupes et des individus marginalisés, soutenir des artistes émergents et enseigner l’écriture créative. Bourgeois a déclaré qu’il était logique d’essayer de publier les écrits de personnes incarcérées – même si cela n’avait jamais été fait auparavant dans l’État.

« J’ai contacté Parchman, et ils ont dit qu’ils n’auraient aucun problème à mettre en place un atelier pour cultiver l’écriture », a déclaré Bourgeois dans une interview avec Npq. «De ce fait, le tout s’est développé. Une autre installation qui nous a découvert nous a demandé de venir là-bas, et à partir de là, nous nous sommes retrouvés dans plusieurs installations différentes en enseignant à ces classes. Les origines sont assez simples, mais elle a rencontré quelque chose d’une importance réelle.»

Bourgeois a déclaré que les hommes présentés dans le livre étaient profondément inspirés par le poète Etheridge Knight.

«(W) e peut discuter toute la journée sur la façon dont la justice doit être administrée, mais ce n’est pas une situation humaine.»

Né à Corinthe, MS, Knight a servi pendant la guerre de Corée, où il a été blessé. Cette blessure a conduit à une dépendance et, finalement, en 1960, il a été reconnu coupable de vol à main armée et condamné à huit ans de prison. En prison, il a trouvé la poésie comme un débouché pour s’exprimer et trouver une nouvelle vie. En 1968, il a publié son premier livre de poèmes, Poèmes de prison. La couverture arrière disait: «Je suis mort en Corée d’une blessure à des éclats d’obus, et les stupéfiants m’ont ressuscité. Je suis décédé en 1960 d’une peine de prison et la poésie m’a ramené à vie.»

L’idée derrière Unité 29 est venu lorsque Bourgeois enseignait une classe dans l’unité 31, une autre aile de la prison. Lorsque la pandémie a frappé, il y a eu une tension croissante dans la prison sans climatisation et des cellules à lit biologique emballées. Étant donné des émeutes mortelles avant le début de la pandémie fin 2019, Bourgeois a déclaré que le directeur pensait que la classe d’écriture pourrait aider à atténuer le stress.

Bourgeois a décrit l’unité 29 en notant qu’il s’agit de la plus grande unité de Parchman, divisée en trois sections: l’une est un pod ouvert, un autre est pour les détenus du couloir de la mort, et un autre est un service séparé où les gens sont isolés dans leurs cellules la plupart du temps.

Finalement, Bourgeois a dit qu’il était capable d’enseigner en classe, mais au début, il devait aller cellulaire à la cellule, enseignant aux gens individuellement.

« J’avais des étudiants qui m’ont collé tout au long du chemin, mais souvent vous y arrivez et un étudiant avec qui je travaillais depuis des semaines, sinon des mois à la fois, avait soudainement disparu en raison d’un transfert ou d’un décès », a déclaré Bourgeois. « Il y avait une sorte de taux de décès élevé là-bas, qui est illustré quelque peu dans le livre. »

Conditions inhumaines

Tout en enseignant la classe, Bourgeois a eu du mal à se déconnecter des conditions de prison qu’il a vues autour de lui. Bien qu’il ait déjà enseigné dans les prisons du Mississippi, enseigner cette classe particulière était intense.

Les conditions de l’unité 29, a noté le bourgeois, étaient hideuses et l’atmosphère générale était le chaos total – pas un endroit sain. Le tabagisme est désormais légal dans les prisons du Mississippi; Les fumées remplissent l’atmosphère lorsque vous entrez. Les hommes incarcérés utilisent également le feu comme forme de protestation, allumant parfois un feu au milieu de la zone s’ils ne sont pas nourris à temps, par exemple. Et à cause de la façon dont la fumée augmente, a-t-il souligné, vous pouvez à peine respirer au moment où vous arrivez au deuxième étage.

Pour certains, l’écriture en soi est une chance dans une vie meilleure.

« C’est un environnement très malsain, et nous pouvons discuter toute la journée sur la façon dont la justice devrait être administrée, mais ce n’est pas une situation humaine. Je suis content que nous ayons écrit le livre parce que je pense que cela se révèle dans le livre. Je pense que les expériences ont été traduites avec précision », a déclaré Bourgeois.

Tout au long du livre, les hommes prennent le temps de réfléchir à certains des échecs qui ont conduit à leur incarcération. Ils décrivent également leurs conditions de vie à l’intérieur et écrivent à quoi ils espèrent que leur vie pourrait ressembler à l’extérieur de la prison. Bien que ceux qui purgent des peines à perpétuité ou dans le couloir de la mort soient bien conscients, ils pourraient ne jamais voir cette vie. Pour certains, l’écriture en soi est une chance dans une vie meilleure.

«Avec ce livre, mon objectif était d’essayer de faire en sorte que les gens voient que tous les humains devraient avoir une autre chance.… (I) T n’est jamais trop tard pour qu’un être humain change.»

Ce fut le cas pour Nathan Sumrall, qui purge actuellement à vie.

First Incarcéré en 2009, Sumrall a passé 10 ans à l’isolement avant d’être relâché dans la population carcérale générale en 2023. Tout au long de son séjour, il a lui-même perdu ses amis et a soif de pensées suicidaires. Un point lumineux de son incarcération, a-t-il dit, a été la classe d’écriture.

« Mon objectif était d’essayer d’amener les gens à voir que tous les humains devraient avoir une autre chance », a déclaré Sumrall dans un communiqué Npq« Et qu’il n’est jamais trop tard pour qu’un être humain change. »