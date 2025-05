Le juge fédéral bloque l’interdiction des étudiants étrangers de l’administration Trump à Harvard

Axelle Verdier

Je m'appelle Axelle Verdier, rédactrice passionnée au sein de Fraternité FBJ. Ancrée entre les mots et les rencontres, j'aime raconter les histoires qui révèlent la force de l'humain et la beauté de l'engagement. Chaque article que j'écris est une invitation à croire en un monde plus juste et plus fraternel.