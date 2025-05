Pete Hegseth a interdit 3 de mes livres de l’US Naval Academy

Pas un, pas deux, mais trois de mes livres ont été supprimés et interdits de la bibliothèque Nimitz de la United States Naval Academy par l’ordre du secrétaire à la Défense nommé par l’Ordre du président Donald Trump et ancien Fox News Hôte Pete Hegseth. Le New York Times rapporte que 378 autres ont également été supprimés.

Les étudiants et les marins navals doivent se sentir insultés par le manque de confiance de Hegseth dans leur capacité intellectuelle à lire du matériel difficile qui encourage l’auto-examen et rend visible les manières subtiles dont le racisme se manifeste. Mes livres jettent une base pour la capacité de penser de manière critique et compassive à ceux qui souffrent sous la toxicité du racisme. Les marins de la Marine doivent être capables de penser par eux-mêmes et de ne pas être immobilisés par la peur de dénoncer les formes d’injustice sociale.

Certains ont suggéré que je devrais me sentir honoré par le retrait. Il y a un sentiment que l’on a fait quelque chose de bien pour attirer une telle attention négative. C’est une façon de coller positivement une situation alarmante, mais, pour moi, ce sens de l’honneur a cédé rapidement la frustration, l’indignation et l’indignation juste. Je suppose que ces livres ont été interdits en raison de leur capacité à déranger ceux qui préfèrent effacer certaines vérités de mémoire. Après tout, la mémoire peut fonctionner comme une arme et une menace pour ceux qui préfèrent que nous oublions l’histoire horrible de la puissance sans entrave.

La suppression de mes livres est également une attaque contre ma liberté d’expression: c’est une violation de mes droits du premier amendement contre le gouvernement pour intervenir et s’engager dans la censure. Cette décision est également un affront à mes responsabilités civiques, une blessure à ma liberté démocratique, un assaut contre l’intégrité de mon travail écrit – une forme de silence qui viole mon agence démocratique pour partager les connaissances, pour critiquer les structures du pouvoir et intervenir dans les processus d’injustice raciale. En effet, cette censure n’est pas seulement un acte de lâcheté, mais un refus direct du miroir que je résiste au passé et au présent raciste de ce pays.

Il dit, en aucun cas, que mon travail, ma bourse académique, ma vocation philosophique, ne sera pas tolérée par ceux qui préfèrent vivre dans l’ignorance et exercer un faux récit des États-Unis comme «une ville brillante sur une colline». Si les États-Unis se trouvent sur une colline, alors il a été partiellement construit sur le dos des Noirs asservis et le génocide des peuples autochtones. Ces réalités dures et brutales sont inextricablement liées à l’histoire américaine. Pour rester ferme dans ses efforts pour rechercher la vérité sur cette histoire, on est confronté à une «ville brillante» imprégnée de pourriture politique et morale. C’est mon droit constitutionnel de souligner cela, et aucun gouvernement, aucune politique et aucun autoritaire potentiel ne devraient être autorisés à me faire taire.

En tant que philosophe, ma vocation est de s’engager dans une pensée critique, d’exercer une imagination robuste et de rechercher la beauté, la vertu et la justice. C’est pour refuser l’ignorance gratuite, en particulier le genre qui se solidifie dans le verrouillage insensé. Cette censure représente le genre d’ignorance honteuse et dangereuse trouvée dans les pages dystopiques de George Orwell 1984où l’ignorance et l’anti-intellectualisme sont glorifiés au nom de l’intolérance et de la domination autoritaire. Ce que nous assistons, c’est une attaque contre la liberté de pensée elle-même, qui est liée à une peur et une haine profondes dirigées contre ceux qui sont prêts à s’engager dans des pratiques de vérité.

Interdire les livres (ou même, finalement les brûler) est un anathème pour une société fondée sur le libre échange d’idées, la valeur de la dissidence politique et la critique des acteurs et politiques politiques autoritaires. C’est pourquoi l’histoire est si importante. Comme le rappelle le philosophe Jason Stanley: «Les nazis ont tristement maintenu un contrôle strict sur la publication et la diffusion de livres. Le ministre de la propagande nazi, Joseph Goebbels, a conservé des listes de livres à être censurés au motif qu’ils étaient` `Alien » ou` `Décodents. » « L’ennemi de l’intérieur. » Je suppose que je suis aussi un tel «ennemi» – ce que Trump appelle «des gens malades, radical a quitté les fous».

L’objectif du discours de Trump est d’évoquer ceux qui sont considérés comme «traître» et de commettre des actes de «sédition». «Us contre eux» est normal pour le cours en ce qui concerne l’endoctrinement fasciste. Nous sommes en proie à une forme dangereuse de mccarthysme du 21e siècle. Dans notre moment contemporain, cependant, ce n’est pas la peur que le communisme manifestait l’alarme et la paranoïa: ce qui est attaqué est tout ce qui ressemble à la pensée critique qui refuse d’être contrôlée par la peur et les machinations gouvernementales hégémoniques.

La disparition de ces livres est le résultat d’un contrôle inconstitutionnel, et leur diffusion et leur disponibilité sont limitées au motif qu’elles sont «non américaines» et soutiennent la diversité, l’équité et les efforts d’inclusion qui sont désormais jugés précisément conçus pour corriger les injustices historiques. Ce qui était autrefois compris comme progressif est maintenant attaqué et recadré comme quelque chose de diviseur et d’oppression.

Interdire les livres ne consiste pas seulement à faire taire les gens – il s’agit de faire taire la pensée critique et l’introspection.

Comme Orwell l’a écrit 1984: « Chaque record a été détruit ou falsifié, chaque livre réécrit, chaque image a été repeinte, chaque statue et bâtiment de rue a été renommé, chaque date a été modifiée. Et le processus se poursuit jour après jour et minute. Vous obtenez le point. Trump a toujours raison.

Après tout, Trump croit qu’il «a été sauvé par Dieu pour rendre l’Amérique à nouveau grande». Ici, nous avons un cas où Dieu est déployé pour souscrire ses actions, y compris l’interdiction des livres. Non seulement, je suis «ennemi de l’intérieur», mais je suis également apparemment «un ennemi de Dieu». Inutile de dire que je rejette cette implication, et je considère la théologie de Trump comme une forme de nationalisme chistien blanc – qui est idolâtre et basée sur la xénophobie, la haine et le refus et le dénigrement de «l’étranger». En faisant référence aux immigrants sans papiers, Trump a déclaré: «Dans certains cas, ce ne sont pas des gens». Pour le Dieu de Trump, le concept que nous sommes faits à l’image de Dieu ne s’applique qu’à certains. C’est une conception raciste de Dieu.

Parce que je suis un Noir Philosophe, il n’est pas perdu pour moi que c’est ma noirceur qui est également considérée comme «étrangère» et «décadente». Après tout, une attaque contre mes livres est également une attaque contre ce que cela signifie pour moi d’être noir dans une société suprémaciste blanche. Pourquoi? Mon travail publié est une expression de mes connaissances, et ce dernier est une expression de mon existence racialement incarnée en tant que noir. Dans ce contexte, je me souviens de la ligne de James Baldwin qui, «cette couleur (cette noirceur) semble fonctionner comme un miroir des plus désagréables.» Je prends la suppression de mes livres de la bibliothèque Nimitz comme plus qu’une simple affaire académique. Leur suppression est une menace existentielle: si mes livres sont effacés, alors moi aussi je peux être effacé, car l’histoire l’a montré maintes et maintes fois.

Trump, après tout, a une prédilection pour tout ce qui concerne le blanc (nativisme blanc, christianisme blanc, locataires blancs, insurrectionnistes blancs, extrémisme blanc, pilotes blancs, blancs de Norvège, Sud-Africains blancs). Les trois de mes livres désormais arborés parlent de manière critique de ce que signifie être blanc aux États-Unis et ce que cela signifie en termes de privilège blanc, de complicité blanche et de fausse affirmation de l’innocence blanche.

C’est aussi le terrain conceptuel que je couvre dans le contexte de mes cours et de mes séminaires. Il ne s’agit pas de l’endoctrinement mais invitant les étudiants, en particulier les étudiants blancs, à commencer à penser au-delà du racisme blanc comme l’expression de la haine intentionnelle envers «les autres racialisés». Je les encourage, par l’examen critique des textes, et par un dialogue robuste, et une profonde vulnérabilité, à penser en termes de processus systémiques de blancheur historiques qu’ils héritent et ainsi perpétuer sciemment ou sans le savoir. À la fin de mes cours, les étudiants blancs partagent souvent avec moi qu’ils commencent maintenant à voir comment la blancheur fonctionne de manière quotidienne, mais en aucun cas moins conséquente pour ceux qui ne sont pas privilégiés par la blancheur.

Si les États-Unis sont attachés à l’entretien de l’existence de la blancheur en tant que structure du pouvoir et de la violence, alors ce que j’enseigne est «non américain». Mais je suis pas une menace de sécurité nationale; Je suis un philosophe-citoyen qui désire s’assurer que les capacités créatives humaines ne sont pas emprisonnées, que les capacités imaginatives de mes élèves ne sont pas étouffées, qu’elles n’étaient pas peur de parler avec courage et d’identifier les injustices où ils existent, et qu’ils ne seront jamais séduits par des slogans politiques vides conçus pour supprimer leur intégrité éthique. En parlant du but de l’éducation, Baldwin écrit que «ce que les sociétés veulent vraiment, idéalement, est un citoyen qui obéira simplement aux règles de la société». Il prévient alors: «Si une société réussit dans ce domaine, cette société est sur le point de périr.»

Socrate, que Martin Luther King Jr. a vu comme un collègue gadfly, n’était pas le genre de citoyen que la société athénienne voulait vraiment. C’est pourquoi il a été condamné à boire une pruche. King a également été considéré comme une nuisance, une menace pour l’ordre social du racisme, le militarisme et le capitalisme américains, ce qu’il a décrit comme les trois maux de la société américaine. King, comme nous le savons, a été assassiné pour ses efforts pour tenir les États-Unis à sa parole. Socrate et King ont tenu leurs concitoyens responsables. Tous deux ont pratiqué un discours courageux face au danger.

Je m’occupe de mes élèves. J’encourage les étudiants à ne jamais faire la paix avec la médiocrité, l’injustice ou le régime autoritaire. Je leur apprends à interroger leurs enseignants et leurs établissements universitaires et à refuser d’accepter ce que je dis comme «sacro-saint». Une expérience éducative critique n’implique pas d’idées d’adoration. Dans ma classe, j’encourage l’expression ouverte des émotions morales vis-à-vis de l’injustice sociale et des formes de violence politique et physique utilisée contre ceux qui ont été marginalisés et déshumanisés en fonction des identités jugées «extraterrestres» et «décadents».

Dans mes cours de philosophie, nous apprenons à souffrir ensemble, à nommer des formes d’injustice que d’autres aimeraient invisibiliser et à ne jamais être réduites au silence face à la misère sociale et à l’injustice systémique. Cela, et bien plus encore, est ce que j’enseigne. Dans les États-Unis de Trump, cette forme de pédagogie est une menace pour le conformisme. Le philosophe et réformateur éducatif John Dewey écrit: «L’éducation n’est pas une affaire de« raconter »et d’être raconté, mais un processus actif et constructif». Le philosophe et éducateur Paulo Freire, quant à lui, nous rappelle que «glorifier la démocratie et faire taire le peuple est une farce». Interdire les livres ne consiste pas seulement à faire taire les gens – il s’agit de faire taire la pensée critique et l’introspection.

Socrate a été provocant jusqu’à la fin: « Tant que je n’entraîne pas et que je ne vais pas cesser de pratiquer la philosophie », a-t-il déclaré. Cela signifiait refuser le colportage des mensonges et des tromperies, et s’assurer que les Athéniens se livraient à une auto-examen honnête et implacable. Le refus d’être réduit au silence est ce qui est nécessaire en ce moment, d’autant plus que les universités se transforment et que d’autres structures gouvernementales sont démantelées par Fiat. Moi aussi, je continuerai à enhardir les étudiants qui ont désespérément besoin de notre courage en ce moment, pour résister à la domination autoritaire et la captivité de leur imagination. C’est ce que l’amour ressemble pédagogiquement. Comme l’écrit Freire, «le dialogue ne peut pas exister… en l’absence d’un amour profond pour le monde et pour les gens. La dénomination du monde, qui est un acte de création et de recréation, n’est pas possible s’il n’est pas imprégné d’amour.»

Dans la pratique démocratique de l’esprit, un dévouement ferme à la valeur de l’échange libre d’idées, et le refus de perpétuer le silence de différentes perspectives, je mettrais au défi l’Académie navale américaine pour m’inviter à m’engager dans un échange avec les marins de la marine concernant la façon dont la race et le racisme continuent de fonctionner dans la société américaine.

Il y a un aphorisme qui déclare: «Il n’y a pas d’athées dans les trous de renard.» Peut-être, mais je vous assure que la race existe dans les trous de renard, dans les universités, dans les salles de classe et dans toutes nos rencontres quotidiennes. Les marins de la marine, comme mes étudiants, sont racialisés avant de devenir étudiants. Ils ont déjà intériorisé et ont été exposés aux stéréotypes racistes, hypothèses et biais qui font partie de l’ADN américain.