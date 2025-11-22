Le profilage racial est la nouvelle norme de l’ICE. Les militants se mobilisent en réponse.

Lorsque la Cour suprême a annulé en septembre une ordonnance d’interdiction temporaire qui empêchait les agents de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) d’interroger et de détenir des personnes en fonction de leur langue, de leur couleur de peau ou de leur profession – ouvrant ainsi la voie au profilage racial – Guadalupe Cardona n’a pas été surprise.

Cardona est membre de l’Unión del Barrio, une organisation nationale qui mène des efforts de résistance contre l’ICE et la violence policière depuis sa création en 1981.

Depuis que l’administration Trump a pris ses fonctions – mais surtout ces derniers mois – elle a été témoin de scènes quotidiennes de l’ICE arrachant principalement des Latinos à la rue et les arrêtant sans s’identifier ni respecter une procédure régulière. Lorsque la Cour suprême a accédé à la demande d’urgence de l’administration Trump visant à étendre le recours au profilage racial par l’ICE, Cardona savait que cela permettrait aux agents de l’ICE d’intensifier encore plus leurs raids et leurs enlèvements de membres de la communauté.

« Les communautés qui sont attaquées sont des personnes qui font vivre le monde, produisent des biens et des aliments, construisent des choses et fournissent des services et font tout ce qui est nécessaire pour que cette nation prospère et perdure », a déclaré Cardona.

Pour Reyna Montoya, fondatrice et PDG d’Aliento, une organisation qui travaille en Arizona pour soutenir les familles d’immigrés et les rêveurs arrivés aux États-Unis à un jeune âge, l’ordonnance de la Cour suprême autorisant le profilage racial de l’ICE fait écho à une réalité que les habitants de son État avaient déjà vécue : la légalisation du profilage racial par les forces de l’ordre afin de détenir des individus qu’ils pensaient être des immigrants en vertu du SB 1070. Pendant cette période, depuis sa mise en œuvre en 2010 jusqu’à un règlement supprimant plusieurs dispositions. en 2016, les communautés noires et brunes vivaient dans la peur, a-t-elle déclaré.

Lorsqu’elle a été adoptée en 2010, la SB 1070 était l’une des lois anti-immigration les plus sévères du pays. Entre autres mesures, il a chargé les forces de l’ordre d’assurer le contrôle de l’immigration en déterminant le statut d’immigration de toute personne jugée suspecte – même des citoyens américains. Montoya affirme que la loi a également enhardi des personnes qui avaient déjà des idées racistes. Elle se souvient avoir reçu des « regards sales » alors qu’elle parlait espagnol dans un supermarché avec sa mère.

« C’étaient des histoires que j’écoutais en grandissant à cette époque », a déclaré Montoya, 34 ans.

Les impacts du profilage racial légalisé se sont répercutés sur la santé mentale des jeunes de l’Arizona. Cesar Escalante, chercheur à l’Université de Géorgie, a découvert que pendant la période d’application du SB 1070, les jeunes de l’Arizona étaient confrontés à l’isolement, à la dépression, à l’anxiété et aux troubles de l’alimentation en raison du stress d’être sans papiers ou d’être présumé sans papiers.

« Les jeunes (latinos) qui allaient à l’école, en particulier au collège et au lycée… ont été soumis à beaucoup d’ostracisme, d’étiquetage et d’intimidation », a déclaré Escalante.

Cependant, les communautés se sont mobilisées contre la loi, organisant des manifestations et des boycotts dans tout l’Arizona. Deux ans après l’adoption de la mesure, la Cour suprême a statué qu’il était inconstitutionnel de considérer comme un crime le fait que des personnes ne soient pas munies de documents prouvant leur statut d’immigration et d’interdire à la police d’arrêter une personne parce qu’elle la croit susceptible d’être expulsée. D’autres dispositions de la loi ont été supprimées en 2016 lorsque le procureur général de l’Arizona de l’époque a interdit aux forces de l’ordre de prolonger un contrôle basé sur le statut d’immigration, bien que la règle autorisant les forces de l’ordre à se renseigner sur le statut d’immigration persiste.

Montoya craint que l’histoire ne se répète – seulement maintenant, elle se propagera dans tout le pays, et pas seulement en Arizona.

« C’est navrant », a déclaré Montoya. « Malheureusement, il va probablement y avoir une discrimination accrue au sein de la communauté latino-américaine, parmi d’autres communautés qui peuvent sembler latino-américaines. »

« Une recette pour le désastre »

La décision de la Cour suprême d’autoriser le profilage racial de l’ICE en septembre est intervenue en réponse à une décision d’un tribunal inférieur de Californie, Vasquez Perdomo c.Noemqui tentait d’interdire le recours au profilage racial et aux patrouilles itinérantes d’agents de l’ICE pour arrêter des personnes. En réponse à une « demande d’urgence » de l’administration Trump, la Cour suprême a rendu une ordonnance rapide annulant l’interdiction, permettant aux agents de l’ICE d’arrêter toute personne qu’ils pourraient considérer comme un immigrant en raison de leur langue ou de leur couleur de peau, sans s’identifier. Dans les cercles juridiques, ces arrêts sont désormais surnommés « arrêts de Kavanaugh » après que le juge de la Cour suprême a affirmé que les résidents légaux ne sont que brièvement arrêtés et non arrêtés, malgré les poursuites judiciaires prouvant le contraire.

Comme le notait à l’époque l’American Immigration Council : « Cet ordre est essentiellement pas une décision finale, mais elle indique clairement que la Cour suprême ne maintiendra pas de limites constitutionnelles strictes au pouvoir des agents d’immigration d’arrêter et d’interroger les personnes qu’ils soupçonnent d’être des immigrants.

Jorge Loweree, directeur général des programmes et de la stratégie au Conseil américain de l’immigration, a déclaré que la récente décision de la Cour suprême avait d’énormes conséquences et pourrait entraîner des descentes d’immigration encore plus agressives à travers le pays. Même s’il s’attend à d’autres litiges sur cette question, la décision du tribunal pourrait encore prendre des années avant d’être annulée – au cours desquelles de nombreux dégâts pourraient être causés, a-t-il déclaré.

Depuis que Donald Trump a entamé son deuxième mandat, plus de 170 citoyens américains ont été arrêtés par l’ICE, selon un rapport de ProPublica a trouvé ; le gouvernement ne suit pas le nombre de citoyens détenus par les agents d’immigration, ce nombre pourrait donc bien dépasser ce nombre. Loweree craint que la décision n’aggrave cette menace.

« Si nous vivons dans un environnement où l’ICE peut cibler les gens en fonction de leur apparence, y compris les citoyens américains, personne dans ce pays n’est à l’abri de ce genre d’action », a déclaré Loweree.

Loweree a également noté que l’ICE faisait des économies lors de la vérification des antécédents des agents d’intégration. Ces facteurs encouragent les agents de l’ICE et « les choses s’aggravent apparemment chaque jour et de nombreuses personnes différentes sont touchées », a-t-il déclaré.

« Tout cela est une recette pour un désastre, avec des conséquences très laides et négatives qui toucheront de nombreuses personnes à travers le pays, et tout cela a été facilité par la Cour suprême. »

« Tu ne vas pas te débarrasser de nous »

Pourtant, les membres de la communauté sont restés vigilants. Mario Nodal, créateur d’Unidos Podemos, une page Instagram bilingue, a passé les derniers mois à documenter les enlèvements et les raids de l’ICE à travers le pays en partageant des vidéos participatives.

Il a déclaré que les perquisitions de l’ICE et la décision de la Cour suprême sont très préoccupantes. Alors qu’Unidos Podemos a commencé comme une page visant à promouvoir la culture mexicaine américaine, il s’est rapidement transformé en une plate-forme de sensibilisation à l’activité de l’ICE après l’entrée en fonction de l’administration Trump.

« Les gens font simplement leur travail », a déclaré Nodal. « Ils sont juste là-bas, faisant ce qu’ils doivent faire pour survivre, et ICE se contente de les arrêter, simplement à cause de leur apparence et de leur son, et les emmène simplement. Ils ne s’identifient pas. Ils ne montrent pas leur visage. »

Nodal a déclaré qu’il était important de documenter les raids et leur intensité. Les gens lui ont envoyé des messages sur les familles séparées, les voisins profilés et les gens qui ont peur d’aller travailler ou même de quitter leur domicile.

« Il est impossible d’ignorer ce qui se passe », a déclaré Nodal. « Il existe des milliers de vidéos montrant simplement des abus, de la discrimination et simplement du profilage racial. »

« En ce moment, il y a un bel espoir qui existe dans cette solidarité et que les gens défendent ce qui est juste. Il y a des gens qui s’en soucient et qui s’organisent pour défendre leurs droits, et c’est ce qu’ils sont : leurs droits. »

Nodal partage les campagnes de collecte de fonds des personnes touchées par les raids de l’ICE. Il a également déclaré qu’il était important de continuer à célébrer la culture latino et à honorer les sacrifices qui ont été consentis pour vivre aux États-Unis.

« Au milieu de tout cela, nous essayons toujours de promouvoir cette culture, comme Día de los Muertos, toujours en essayant de la promouvoir devant des gens qui ne nous aiment pas, des gens qui nous détestent, comme ‘On s’en fiche, vous allez voir notre culture, vous allez voir qui nous sommes' », a déclaré Nodal. « Nous sommes toujours là. C’est qui nous sommes, vous n’allez pas vous débarrasser de nous. »

Cardona a déclaré que son organisation avait également été proactive dans la lutte contre les activités de l’ICE. Elle a déclaré que l’Unión del Barrio avait organisé des ateliers « Connaissez vos droits » et formé les gens sur la façon de repérer les ICE et de signaler à la communauté lorsqu’ils les voient. Comme Nodal, Cardona a également déclaré qu’il était important de documenter les raids et les enlèvements de l’ICE pour aider les gens à comprendre ce qu’ils ont vu et la manière dont l’ICE mène ces opérations.

Les défenseurs ont également organisé des patrouilles et répondu aux activités signalées par l’ICE. Cardona a déclaré qu’il y avait eu de nombreux cas où des membres de la communauté de Los Angeles avaient réussi à chasser les agents de l’ICE et à empêcher que des personnes soient arrêtées.

« Nous savons qu’il arrive moins de choses aux gens lorsqu’il y a un grand nombre de membres de la communauté, lorsque les agents sont largement dépassés en nombre », a déclaré Cardona.

Unión del Barrio encourage également les gens à ne pas marcher seuls dans la rue, à rester dans les grandes foules et à user de leur droit au silence, de sorte qu’il soit impossible de distinguer s’il y a quelqu’un dans le groupe qui est sans papiers.

« En ce moment, il existe un bel espoir dans cette solidarité et dans le fait que les gens défendent ce qui est juste », a déclaré Cardona. « Il y a des gens qui s’en soucient et qui s’organisent pour défendre leurs droits, et c’est ce qu’ils sont : leurs droits. Ce sont des droits humains et des droits civils qui sont violés. Je suis très fier de la façon dont les membres de la communauté, les organisateurs communautaires et, bien sûr, mes organisations se sont levés pour défendre notre peuple. «